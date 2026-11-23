Từ những gói miến dong Bình Liêu đến các sản phẩm từ cây hồi, cây quế hay các loại dược liệu, giá trị nông sản đang được nâng lên bằng chính sự chủ động của người dân. Người nông dân Quảng Ninh đã biết thay đổi cách sản xuất, chế biến sâu, liên kết tiêu thụ và khai thác lợi thế bản địa.

Sản phẩm nhạy bén hơn với thị trường

Sau nhiều lần tham gia hội chợ thương mại, HTX Đình Trung nhận ra muốn bán được hàng phải biết tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng. Thay vì chỉ đóng hàng theo túi 1kg như trước, các túi miến đã được điều chỉnh xuống 200gr, 400gr. Cách làm này dù tốn thêm nhân công, bao bì nhưng sản phẩm dễ bán hơn do phù hợp nhu cầu khách hàng.

“Tôi không làm thì người khác cũng làm, nên phải làm theo người ta. Khi chia nhỏ túi miến thấy dễ bán và bán chạy hơn. Với giá 25.000 đồng/gói, người dùng mua 1 túi là vừa đủ bữa ăn, không sợ mốc", bà Lặng Thị Lý (67 tuổi), thành viên HTX Đình Trung chia sẻ.

Bà Lặng Thị Lý (67 tuổi), thành viên HTX Đình Trung cho biết HTX đã chia nhỏ các túi đựng miến để phù hợp với người tiêu dùng

Một thay đổi nhỏ trong cách đóng gói nhưng cho thấy người nông dân vùng cao đang dần nhạy bén hơn với thị trường. Họ không chỉ giữ nghề truyền thống, còn biết thay đổi cách làm để nâng giá trị, mở rộng đầu ra cho sản phẩm nông sản của mình.

Với anh Nguyễn Văn Thuy, câu chuyện nâng giá trị nông sản bắt đầu từ chính những cây hồi, cây quế trong vườn nhà. Một ha hồi, quế chỉ bán nguyên liệu thô sẽ khó mang lại nguồn thu như kỳ vọng. Vì vậy, anh Thuy tìm cách liên kết với các HTX, cơ sở sản xuất khác để chế biến sâu. Quả sở được ép thành dầu, quế được nghiền thành bột, phối trộn thành sản phẩm ngâm chân, đóng gói nhỏ gọn, tiện sử dụng…

"Ngày trước người dân sản xuất đơn giản có gì bán nấy, bây giờ mỗi sản phẩm phải chế biến sâu hơn. Ví dụ với quả sở sẽ được chế biến thành dầu, cây quế được chế biến thành bột rồi đóng gói để ngâm chân. Những sản phẩm chế biến thường do tự mình nghiên cứu, mày mò và xem trên mạng rồi học theo. Nếu cứ để sản phẩm thô bán rất khó và bán không được nhiều tiền, nếu qua chế biến giá trị tăng lên gấp rưỡi", anh Thuy cho biết.

Từ chỗ có gì bán nấy, người dân đã biết tính đến mẫu mã, công dụng và nhu cầu sử dụng. Những bài thuốc dân gian, sản phẩm gia truyền của đồng bào vùng cao cũng được nghiên cứu, hoàn thiện để trở thành hàng hóa mang lại thu nhập cao hơn. Không những thế, sự liên kết giữa các hộ gia đình và HTX giúp khắc phục hạn chế về vốn, nhân lực và công nghệ. Mỗi người đảm nhận một khâu, cùng khai thác nguồn nguyên liệu có sẵn, thay vì sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp.

Cơ sở sản xuất OCOP của anh Nguyễn Văn Thuy, xã Bình Liêu có sự thay đổi với hàm lượng sản phẩm được chế biến nhiều hơn

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh chia sẻ, đây cũng là hướng đi mới được Quảng Ninh đang khuyến khích. Không chỉ dừng lại ở việc đưa nông sản vào chương trình OCOP, phải hình thành chuỗi giá trị, từ vùng nguyên liệu, chế biến đến tiêu thụ nông sản. Bởi giá trị của 1 sản phẩm không chỉ nằm ở sản lượng thu hoạch, còn ở những công đoạn chế biến, dịch vụ và thị trường được mở ra phía sau nó.

"Vùng đồng bào dân tộc thiểu số có những bài thuốc truyền thống, sản vật rất quý ở thành phố không có. Nếu phát triển du lịch phải kết hợp những sản phẩm này với các điểm, tuyến du lịch để người dân bán hàng hóa... Từ chỗ sản xuất tự cung, tự cấp muốn phát triển kinh tế thị trường cần đáp ứng yêu cầu mới, người dân không có tư tưởng trông chờ, ỷ lại", ông Sơn thông tin.

Từ canh tác nhỏ lẻ sang sản xuất theo quy trình

Sau hơn 1 thập kỷ triển khai, OCOP đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong kinh tế nông thôn Quảng Ninh. Từ năm 2013, khi là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình, đến nay Quảng Ninh đã có 437 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, gồm 16 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia, 95 sản phẩm 4 sao và 326 sản phẩm 3 sao. Toàn thành phố có 184 chủ thể sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hơn 2.500 lao động nông thôn.

Hàng năm, Quảng Ninh tổ chức nhiều hội chợ OCOP tạo không gian giao lưu thương mại cho các hộ kinh doanh và người dân mua các nông sản đạt tiêu chuẩn

Cùng với sự gia tăng về số lượng, chất lượng sản phẩm OCOP và phương thức sản xuất cũng thay đổi. Người dân từng bước chuyển từ canh tác nhỏ lẻ sang sản xuất theo quy trình, chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Hiện Quảng Ninh có khoảng 1.100ha cây trồng an toàn, hơn 322ha có chứng nhận VietGAP; 33 mã số vùng trồng với diện tích trên 800ha; hơn 85% sản phẩm nông, lâm, thủy sản chế biến đã được gắn mã truy xuất, gần 100% sản phẩm OCOP có mã QR... Những tiêu chuẩn này không chỉ giúp sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận thị trường mà còn buộc người sản xuất thay đổi tập quán canh tác, chú trọng chất lượng và trách nhiệm với hàng hóa mình làm ra.

Theo số liệu công bố của thành phố Quảng Ninh, thu nhập bình quân người dân khu vực nông thôn đạt trên 84 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2024. Đằng sau con số ấy là sự chuyển dịch từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, từ bán nguyên liệu sang chế biến, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường. Chương trình cũng tạo thêm việc làm tại chỗ, mở cơ hội để người dân vùng cao tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế.