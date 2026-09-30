Đưa OCOP Quảng Ninh vào chuỗi tiêu dùng du lịch

Để tận dụng kênh tiêu thụ này, sản phẩm OCOP Quảng Ninh cần hiện diện thường xuyên hơn tại nhà hàng, khách sạn, du thuyền, cảng tàu và các điểm tham quan, thay vì chủ yếu xuất hiện theo từng đợt xúc tiến. Thành phố Quảng Ninh hiện có 439 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, nhiều sản phẩm được đầu tư và khẳng định được chất lượng, mẫu mã, bao bì và tem truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, đầu ra của sản phẩm vẫn chủ yếu dựa vào kênh bán hàng truyền thống, hội chợ, triển lãm hoặc các mối liên kết do cơ sở sản xuất tự tìm kiếm mà chưa được tiêu thụ nhiều qua kênh khách du lịch.

Các sản phẩm OCOP Quảng Ninh đã tham gia giới thiệu tại các hội nghị nhưng chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng du lịch

Thực tế này thể hiện khá rõ tại đặc khu Vân Đồn. Với khoảng 60 sản phẩm OCOP (chủ yếu là hải sản gắn với thế mạnh biển đảo của địa phương), trên địa bàn đã hình thành 5 điểm bán hàng tại Cảng Cái Rồng, Cảng Ao Tiên và các chợ truyền thống. Tuy nhiên, các điểm bán còn nhỏ lẻ, chưa có đủ không gian giới thiệu tập trung để du khách dễ nhận biết, lựa chọn và mua sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Hương, Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Vân Đồn cho biết: “Định hướng của địa phương sẽ có một trung tâm để đưa các sản phẩm OCOP, đặc biệt là ưu tiên cho các đơn vị của Vân Đồn bày bán,giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP của Vân Đồn đối với du khách. Đặc biệt, khách du lịch đến vùng Vân Đồn trong thời gian gần đây đã tăng đột biến. Nếu tiếp cận được các khách hàng này thì cũng là một tiềm năng rất lớn cho phát triển sản phẩm”.

Tại Hội chợ OCOP Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực tổ chức tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long - sự kiện chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh đã thu hút hơn 127.000 lượt người dân, du khách tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực; tổng doanh thu đạt hơn 29,6 tỷ đồng.

Năm 2025, Quảng Ninh đón hơn 21 triệu lượt du khách. Đây là một trong những kênh tiêu thụ lớn đối với nông sản, đặc sản địa phương, bởi trong mỗi hành trình, du khách đều phát sinh nhu cầu ăn uống, nghỉ dưỡng, mua sắm và lựa chọn quà mang về. Tuy nhiên, do không ít khách du lịch đi theo các tour, tuyến nên khó tiếp cận hoặc lựa chọn được sản phẩm mong muốn. Với những loại dùng làm nguyên liệu, kênh phù hợp có thể là nhà hàng, khách sạn và du thuyền...; Còn các sản phẩm chế biến, đóng gói có thể được đưa vào phòng nghỉ, quầy lưu niệm, cảng tàu, điểm tham quan hoặc trở thành quà tặng trong các chương trình kích cầu du lịch.

Ông Vũ Thành Nam, du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ: “Tôi rất thích các sản phẩm Ocop Quảng Ninh. Mỗi lần có Hội chợ tôi đưa gia đình đến đây vừa tham quan, vừa mua sắm các sản phẩm như chả mực, trà hoa vàng, miến dong… Tôi nghĩ cần có thêm các kênh bán hàng khác để du khách có thể dễ tiếp cận mua hàng mà không cần chờ đến các kỳ hội chợ".

Mỗi năm, Quảng Ninh định kỳ tổ chức các kỳ hội chợ nông sản quy mô lớn, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản địa phương

Nhu cầu của thị trường đã được thể hiện qua Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực tổ chức tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, trong tuần đầu tháng 9 vừa qua. Sự kiện thu hút hơn 127.000 lượt người dân, du khách tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực; tổng doanh thu đạt hơn 29,6 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay tại các kỳ hội chợ OCOP của Quảng Ninh. Dù vậy, bên cạnh nỗ lực của từng cơ sở, hợp tác xã, cần có sự kết nối trực tiếp hơn giữa chủ thể OCOP với doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành, nhà hàng, khách sạn và cơ sở vận chuyển khách. Khi du khách dễ dàng tiếp cận, thưởng thức và mua sắm sản phẩm OCOP, dòng chi tiêu từ du lịch sẽ dẫn trở thành đầu ra ổn định cho các cơ sở, hợp tác xã OCOP tại Quảng Ninh.