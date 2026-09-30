English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đưa OCOP Quảng Ninh vào chuỗi tiêu dùng du lịch

Thứ Tư, 21:52, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quảng Ninh có hàng trăm sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên nhưng phần lớn sản phẩm vẫn đến với người tiêu dùng qua hội chợ, cửa hàng truyền thống hoặc sự kết nối riêng lẻ của từng cơ sở, hợp tác xã.... mà chưa được tiêu thụ mạnh qua kênh khách du lịch với hàng chục triệu lượt khách mỗi năm.

Để tận dụng kênh tiêu thụ này, sản phẩm OCOP Quảng Ninh cần hiện diện thường xuyên hơn tại nhà hàng, khách sạn, du thuyền, cảng tàu và các điểm tham quan, thay vì chủ yếu xuất hiện theo từng đợt xúc tiến.  Thành phố Quảng Ninh hiện có 439 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, nhiều sản phẩm được đầu tư và khẳng định được chất lượng, mẫu mã, bao bì và tem truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, đầu ra của sản phẩm vẫn chủ yếu dựa vào kênh bán hàng truyền thống, hội chợ, triển lãm hoặc các mối liên kết do cơ sở sản xuất tự tìm kiếm mà chưa được tiêu thụ nhiều qua kênh khách du lịch.

Dua ocop quang ninh vao chuoi tieu dung du lich hinh anh 1
Các sản phẩm OCOP Quảng Ninh đã tham gia giới thiệu tại các hội nghị nhưng chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng du lịch

Thực tế này thể hiện khá rõ tại đặc khu Vân Đồn. Với khoảng 60 sản phẩm OCOP (chủ yếu là hải sản gắn với thế mạnh biển đảo của địa phương), trên địa bàn đã hình thành 5 điểm bán hàng tại Cảng Cái Rồng, Cảng Ao Tiên và các chợ truyền thống. Tuy nhiên, các điểm bán còn nhỏ lẻ, chưa có đủ không gian giới thiệu tập trung để du khách dễ nhận biết, lựa chọn và mua sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Hương, Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Vân Đồn cho biết: “Định hướng của địa phương sẽ có một trung tâm để đưa các sản phẩm OCOP, đặc biệt là ưu tiên cho các đơn vị của Vân Đồn bày bán,giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP của Vân Đồn đối với du khách. Đặc biệt, khách du lịch đến vùng Vân Đồn trong thời gian gần đây đã tăng đột biến. Nếu tiếp cận được các khách hàng này thì cũng là một tiềm năng rất lớn cho phát triển sản phẩm”.

Dua ocop quang ninh vao chuoi tieu dung du lich hinh anh 2
Tại Hội chợ OCOP Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực tổ chức tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long - sự kiện chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh đã thu hút hơn 127.000 lượt người dân, du khách tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực; tổng doanh thu đạt hơn 29,6 tỷ đồng.

Năm 2025, Quảng Ninh đón hơn 21 triệu lượt du khách. Đây là một trong những kênh tiêu thụ lớn đối với nông sản, đặc sản địa phương, bởi trong mỗi hành trình, du khách đều phát sinh nhu cầu ăn uống, nghỉ dưỡng, mua sắm và lựa chọn quà mang về. Tuy nhiên, do không ít khách du lịch đi theo các tour, tuyến nên khó tiếp cận hoặc lựa chọn được sản phẩm mong muốn. Với những loại dùng làm nguyên liệu, kênh phù hợp có thể là nhà hàng, khách sạn và du thuyền...; Còn các sản phẩm chế biến, đóng gói có thể được đưa vào phòng nghỉ, quầy lưu niệm, cảng tàu, điểm tham quan hoặc trở thành quà tặng trong các chương trình kích cầu du lịch.

Ông Vũ Thành Nam, du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ: “Tôi rất thích các sản phẩm Ocop Quảng Ninh. Mỗi lần có Hội chợ tôi đưa gia đình đến đây vừa tham quan, vừa mua sắm các sản phẩm như chả mực, trà hoa vàng, miến dong… Tôi nghĩ cần có thêm các kênh bán hàng khác để du khách có thể dễ tiếp cận mua hàng mà không cần chờ đến các kỳ hội chợ".

Dua ocop quang ninh vao chuoi tieu dung du lich hinh anh 3
Mỗi năm, Quảng Ninh định kỳ tổ chức các kỳ hội chợ nông sản quy mô lớn, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản địa phương

Nhu cầu của thị trường đã được thể hiện qua Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực tổ chức tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long, trong tuần đầu tháng 9 vừa qua. Sự kiện thu hút hơn 127.000 lượt người dân, du khách tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực; tổng doanh thu đạt hơn 29,6 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay tại các kỳ hội chợ OCOP của Quảng Ninh. Dù vậy, bên cạnh nỗ lực của từng cơ sở, hợp tác xã, cần có sự kết nối trực tiếp hơn giữa chủ thể OCOP với doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành, nhà hàng, khách sạn và cơ sở vận chuyển khách. Khi du khách dễ dàng tiếp cận, thưởng thức và mua sắm sản phẩm OCOP, dòng chi tiêu từ du lịch sẽ dẫn trở thành đầu ra ổn định cho các cơ sở, hợp tác xã OCOP tại Quảng Ninh. 

1-qnn.jpg

Quảng Ninh xây dựng những miền quê đáng sống

VOV.VN - Với nguồn lực dự kiến dành cho các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh đang hướng tới xây dựng khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo trở thành nơi đáng sống, có sinh kế bền vững, dịch vụ thuận tiện, thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng miền trên địa bàn.

 

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2029
Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2029

VOV.VN - Đến năm 2029, Quảng Ninh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới tại tất cả 24 xã, đặc khu; năm 2030 hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ. Riêng năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu có 5 xã, đặc khu đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới.

Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2029

Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2029

VOV.VN - Đến năm 2029, Quảng Ninh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới tại tất cả 24 xã, đặc khu; năm 2030 hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ. Riêng năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu có 5 xã, đặc khu đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới.

Quảng Ninh dự kiến đón nhiều tàu biển quốc tế trong năm 2026
Quảng Ninh dự kiến đón nhiều tàu biển quốc tế trong năm 2026

VOV.VN - Thành phố Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khoảng 70 chuyến tàu biển quốc tế với khoảng 100.000 lượt khách đến Quảng Ninh trong mùa du lịch tàu biển năm 2026.

Quảng Ninh dự kiến đón nhiều tàu biển quốc tế trong năm 2026

Quảng Ninh dự kiến đón nhiều tàu biển quốc tế trong năm 2026

VOV.VN - Thành phố Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khoảng 70 chuyến tàu biển quốc tế với khoảng 100.000 lượt khách đến Quảng Ninh trong mùa du lịch tàu biển năm 2026.

Biên phòng Quảng Ninh cùng ngư dân bám biển
Biên phòng Quảng Ninh cùng ngư dân bám biển

VOV.VN - Giữa biển khơi, giông gió có thể ập đến bất ngờ, nhấn chìm những con tàu, đe dọa tính mạng ngư dân. Trong những thời khắc sinh tử ấy, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng Ninh luôn sẵn sàng lên đường, trở thành điểm tựa vững chắc, kịp thời cứu giúp ngư dân vượt qua hiểm nguy, trở về an toàn.

Biên phòng Quảng Ninh cùng ngư dân bám biển

Biên phòng Quảng Ninh cùng ngư dân bám biển

VOV.VN - Giữa biển khơi, giông gió có thể ập đến bất ngờ, nhấn chìm những con tàu, đe dọa tính mạng ngư dân. Trong những thời khắc sinh tử ấy, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Quảng Ninh luôn sẵn sàng lên đường, trở thành điểm tựa vững chắc, kịp thời cứu giúp ngư dân vượt qua hiểm nguy, trở về an toàn.

Quảng Ninh: Dân vận khéo bắt đầu từ những việc gần dân
Quảng Ninh: Dân vận khéo bắt đầu từ những việc gần dân

VOV.VN - Ở làng chài Hà Phong 8 hay những thôn, bản của xã Quảng La, thành phố Quảng Ninh, công tác dân vận của Đảng được bắt đầu từ những việc rất gần gũi khi cán bộ trực tiếp xuống địa bàn, nghe người dân phản ánh, cùng tháo gỡ từng vấn đề phát sinh.

Quảng Ninh: Dân vận khéo bắt đầu từ những việc gần dân

Quảng Ninh: Dân vận khéo bắt đầu từ những việc gần dân

VOV.VN - Ở làng chài Hà Phong 8 hay những thôn, bản của xã Quảng La, thành phố Quảng Ninh, công tác dân vận của Đảng được bắt đầu từ những việc rất gần gũi khi cán bộ trực tiếp xuống địa bàn, nghe người dân phản ánh, cùng tháo gỡ từng vấn đề phát sinh.

Huyền diệu đêm trăng trung thu trên đỉnh Cao Ly, Quảng Ninh
Huyền diệu đêm trăng trung thu trên đỉnh Cao Ly, Quảng Ninh

VOV.VN - Tại xã miền núi Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, “Đêm trăng Cao Ly” không chỉ mang đến không gian huyền diệu giữa núi rừng biên cương mà còn là chương trình văn hoá, du lịch đậm đà bản sắc của các dân tộc vùng cao Đông Bắc.

Huyền diệu đêm trăng trung thu trên đỉnh Cao Ly, Quảng Ninh

Huyền diệu đêm trăng trung thu trên đỉnh Cao Ly, Quảng Ninh

VOV.VN - Tại xã miền núi Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, “Đêm trăng Cao Ly” không chỉ mang đến không gian huyền diệu giữa núi rừng biên cương mà còn là chương trình văn hoá, du lịch đậm đà bản sắc của các dân tộc vùng cao Đông Bắc.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực