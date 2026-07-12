Phấn đấu giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương năm 2026

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 368/TB-VPCP ngày 11/7/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Theo kết luận, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực, chuẩn bị đầy đủ nội dung Phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng cho biết, sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ, các bộ, ngành đã khẩn trương ban hành cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn, phân bổ vốn và triển khai các nhiệm vụ. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các chương trình vẫn chậm so với yêu cầu, trong đó tiến độ giải ngân vốn năm 2026 còn thấp, một số nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành.

Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả, phấn đấu giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, bao gồm cả nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026.

Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả", đồng thời lấy kết quả thực hiện và tiến độ giải ngân làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của người đứng đầu. Cơ quan chủ trì từng chương trình, từng nội dung phải chịu trách nhiệm xuyên suốt về tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường điều phối chung giữa cả 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, trùng lặp, thất thoát, lãng phí.

Đối với từng chương trình, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân và tổng hợp danh sách các cơ quan, địa phương chậm tiến độ để báo cáo Ban Chỉ đạo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao hoàn thiện phương án phân bổ vốn đầu tư công trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trước ngày 25/7/2026, đồng thời hoàn thành các văn bản hướng dẫn còn thiếu trong tháng 7.

Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thành quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trước ngày 15/7/2026, đồng thời hoàn thiện phương án phân bổ vốn và các thông tư hướng dẫn trong tháng 7.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 cho các chương trình ngay khi đủ điều kiện, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn; đồng thời hằng tháng tổng hợp kết quả phân bổ, giải ngân của từng chương trình, từng cơ quan để báo cáo Ban Chỉ đạo.

Đáng chú ý, Thủ tướng thống nhất chủ trương nghiên cứu tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay thành một Chương trình chung, gồm: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển văn hóa; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Theo Thủ tướng, Chương trình mới cần có tên gọi mang tính tổng hợp, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Việc tích hợp phải bảo đảm không làm gián đoạn mục tiêu của từng chương trình, đồng thời đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, tăng cường giám sát, đánh giá từ Trung ương.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng đề xuất tích hợp và dự thảo Chương trình chung; báo cáo Chính phủ trước ngày 25/7/2026 và hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền chậm nhất trong tháng 10/2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà được phân công chủ trì, phối hợp với Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo việc nghiên cứu tích hợp và xây dựng dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia chung.