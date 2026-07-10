Sơn La tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Sơn La được giao hơn 5.960 tỷ đồng, gồm hơn 790 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm trước và hơn 5.160 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026.

Sơn La họp bàn giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Sơn La, địa phương xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Ngay từ đầu năm, địa phương đã tập trung phân bổ, điều hành, đẩy nhanh giải ngân; đồng thời tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công… Kết quả, đến hết tháng 6, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 2.600 tỷ đồng, đạt 43,9% kế hoạch vốn giao, bằng 54,3% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nỗ lực thi công các công trình, dự án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công tại Sơn La

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La cho biết, mặc dù số vốn giải ngân tương đối cao, nhưng tiến độ giải ngân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 chưa được phê duyệt, khiến hơn 1.130 tỷ đồng vốn năm 2026 chưa đủ điều kiện phân bổ. Cùng với đó, giá nhiên liệu tăng, thiếu nhân công và thời tiết mưa nhiều tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án trường học liên cấp trên địa bàn…

Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La là dự án trọng điểm, đang được địa phương gỡ vướng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công

Giải pháp nước rút cuối năm

Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm tăng tốc để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong cả năm nay.

"Hiện nay, tỉnh đã triển khai đến tất cả các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch để phấn đấu theo từng giai đoạn giải ngân và có đánh giá thường kỳ, hàng tháng họp với các chủ đầu tư để nắm bắt tiến độ cũng như nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ kịp thời theo thẩm quyền. Kiên quyết điều chuyển nguồn vốn đầu tư của dự án có tiến độ giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2026 sẽ phấn đấu giải ngân được 95% nguồn vốn ra và đến 31/1/2027 sẽ phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu công trên địa bàn tỉnh", ông Phong nói.