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Phạt đến 100 triệu đồng nếu che giấu thông tin về thuế

Thứ Tư, 18:29, 22/07/2026
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VOV.VN - Theo Nghị định số 291/2026/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân không cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc có hành vi cản trở việc xác minh thông tin có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 291/2026/NĐ-CP ngày 21/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Đáng chú ý, Nghị định bổ sung quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm về cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế, với mức phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng.

phat den 100 trieu dong neu che giau thong tin ve thue hinh anh 1
Cán bộ thuế hướng dẫn doanh nghiệp kê khai nộp thuế

Theo Nghị định, các hành vi cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế quá thời hạn từ 5 ngày trở lên sẽ bị phạt từ 10-30 triệu đồng.

Trường hợp cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc bên ký kết sẽ bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Đối với các hành vi nghiêm trọng hơn như không cung cấp thông tin sau 15 ngày kể từ khi hết thời hạn hoặc hết thời hạn gia hạn theo yêu cầu của cơ quan thuế; thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập, xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin, mức phạt từ 50-100 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, Nghị định cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tổ chức, cá nhân vi phạm phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Theo Chính phủ, việc bổ sung các chế tài này nhằm thể chế hóa các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế (GF), góp phần tăng cường tính răn đe và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Nghị định số 291/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 21/7/2026.

Diệp Thảo/VOV.VN
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