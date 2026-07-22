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Ngành dược Ấn Độ đối mặt sức ép lớn khi Mỹ định áp thuế tới 200%

Thứ Tư, 12:59, 22/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (22/7) vừa công bố kế hoạch áp thuế mới đối với thuốc gốc (thuốc generic) nhập khẩu, nhằm thúc đẩy các hãng dược chuyển hoạt động sản xuất về Mỹ. Động thái này có thể ảnh hưởng đến Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu thuốc gốc lớn nhất sang Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thuốc gốc sẽ tiếp tục được hưởng mức thuế 0% trong thời hạn hai năm, bắt đầu từ ngày 1/8/2026. Sau đó, mức thuế sẽ tăng lên 100% trong một năm, trước khi được nâng lên mức 200%.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết đây là biện pháp nhằm đưa ngành sản xuất thuốc gốc trở lại Mỹ, đồng thời tạo sức ép buộc các hãng dược đầu tư xây dựng nhà máy và cơ sở sản xuất tại Mỹ nếu muốn tiếp tục tiếp cận thị trường nước này. Theo Nhà lãnh đạo Mỹ, chính sách này nhằm tăng cường an ninh y tế và bảo vệ người dân Mỹ bằng cách bảo đảm nguồn cung thuốc được sản xuất ngay trong nước; đồng thời cũng tạo ra làn sóng đầu tư xây dựng các nhà máy dược phẩm tại Mỹ với quy mô chưa từng có.

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Ảnh chụp màn hình thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Truth Social

Động thái này được đánh giá sẽ gây tác động đáng kể đến Ấn Độ – quốc gia cung cấp khoảng 40–45% lượng thuốc gốc sử dụng tại Mỹ và là một trong những nhà xuất khẩu dược phẩm lớn nhất vào thị trường này.

Theo báo cáo của Sáng kiến ​​Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu, năm 2025, Ấn Độ đã xuất khẩu dược phẩm trị giá 9,7 tỷ USD sang Mỹ, chiếm 38% tổng kim ngạch xuất khẩu dược phẩm toàn cầu của nước này. Thuốc gốc của Ấn Độ được kê đơn rộng rãi để điều trị cao huyết áp, tiểu đường, ung thư, bệnh truyền nhiễm và các vấn đề sức khỏe tâm thần. 

Giới phân tích nhận định việc dành thời gian chuyển tiếp hai năm cho thấy chính quyền Mỹ muốn tạo điều kiện để các tập đoàn dược cân nhắc đầu tư xây dựng nhà máy tại Mỹ trước khi mức thuế cao được áp dụng. Tuy nhiên, việc dịch chuyển toàn bộ chuỗi sản xuất thuốc gốc sang Mỹ sẽ đòi hỏi chi phí rất lớn và mất nhiều năm để hoàn thành.

Các chuyên gia cũng cảnh báo nếu mức thuế 100–200% được triển khai đúng kế hoạch, giá thuốc gốc tại Mỹ có thể tăng mạnh, gây áp lực lên người tiêu dùng và hệ thống y tế, trong khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung các loại thuốc thiết yếu cũng sẽ gia tăng.

Đối với Ấn Độ, đây được xem là thách thức mới đối với ngành dược phẩm – lĩnh vực xuất khẩu chủ lực sang Mỹ. Trong ngắn hạn, các doanh nghiệp chưa chịu tác động nhờ thời gian miễn thuế hai năm, nhưng về dài hạn có thể buộc phải mở rộng sản xuất tại Mỹ hoặc điều chỉnh chuỗi cung ứng để duy trì khả năng cạnh tranh tại thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình.

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Mỹ áp thêm thuế 50% đối với nhiều hàng hóa Canada

VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 20/7 thông báo sẽ áp mức thuế bổ sung 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ nước láng giềng Canada, với hiệu lực sau 30 ngày. Washington cho biết, động thái này nhằm đáp trả các biện pháp trả đũa thương mại mà Canada áp dụng sau khi Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nước này trong năm 2025.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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