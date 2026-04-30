Đổi mới sáng tạo không xa vời, biến người lao động thành "tài sản" quý nhất

Thứ Năm, 17:36, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Năng suất lao động bền vững phải bắt nguồn từ chính người công nhân. Thay vì chỉ chạy đua công nghệ, các doanh nghiệp tại TP.HCM đang mạnh tay đầu tư đào tạo, cải thiện phúc lợi và khơi dậy sức sáng tạo của người lao động.

 

Gốc rễ là người lao động

Tại buổi gặp gỡ công nhân, người lao động TP.HCM mới đây, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, người lao động cần không ngừng học nghề, nâng cao tay nghề, rèn kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, kỹ năng số và mạnh dạn đề xuất sáng kiến.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây tham gia bán hàng bình ổn cho công nhân lao động (Ảnh: CTV Nguyễn Dư)

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, đổi mới sáng tạo không phải điều gì xa vời, mà có thể bắt đầu từ một thao tác hợp lý hơn, cách sắp xếp dây chuyền khoa học hơn hay một ý tưởng giúp tăng năng suất, giảm tai nạn.

Thông điệp này chạm đúng thực tiễn sản xuất hiện nay: Năng suất lao động không chỉ đến từ hệ thống máy móc hiện đại, mà trước hết đến từ những con người biết học hỏi, cải tiến và làm việc hiệu quả hơn mỗi ngày. Do đó, doanh nghiệp phải trở thành môi trường lý tưởng để công nhân phát triển toàn diện.

Nắm bắt xu thế đó, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đã chuyển hướng, đầu tư mạnh vào nguồn nhân lực thay vì chỉ chạy đua trang thiết bị.

Bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây, nhận định rằng muốn nâng cao năng suất bền vững, doanh nghiệp phải xem người lao động là tài sản quý nhất, là đối tác đồng hành trong quá trình phát triển.

Theo bà Giàu, để người lao động gắn bó và làm việc hiệu quả, trước hết họ phải được bảo đảm quyền lợi, có môi trường làm việc tốt và cảm thấy được tôn trọng.

Công ty Bình Tây luôn duy trì các khóa đào tạo định kỳ về kỹ năng nghề, vận hành thiết bị, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và tiêu chuẩn sản xuất quốc tế.

Từ công nhân lái xe nâng đến kỹ thuật viên, quản lý dây chuyền đều phải được huấn luyện và cấp chứng nhận phù hợp.

Song song với việc tự động hóa và ứng dụng công nghệ số, công ty liên tục đào tạo lại để người lao động thích ứng với mô hình mới.

"Vấn đề đào tạo cho người lao động rất quan trọng vì công ty của chúng tôi xuất khẩu đi khắp thế giới. Công ty cũng có những tiêu chí bảo vệ người lao động rất nghiêm ngặt. Đây là quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Phải bình đẳng, có nghĩa là phải cùng đồng hành với nhau để đạt được mục tiêu chung", bà Lê Thị Giàu nói. 

Đảm bảo an toàn lao động trong nhà máy (Ảnh: tư liệu)

Đồng hành nâng tầm kỹ năng

Dưới góc độ tổ chức công đoàn, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, khẳng định việc nâng cao năng suất lao động bền vững bắt buộc phải đầu tư vào con người.

Điều này được cụ thể hóa bằng các chương trình đào tạo tay nghề, nâng cao kỹ năng để công nhân bắt nhịp với yêu cầu khắt khe của thị trường và tiến trình chuyển đổi số.

Hiện nay, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đang được đẩy mạnh tại các công đoàn cơ sở, trở thành đòn bẩy khuyến khích người lao động đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa quy trình sản xuất.

"Chúng tôi đang phối hợp với các cơ sở giáo dục để đào tạo các cấp độ, nâng cao tay nghề và kỹ năng cho người lao động, giúp họ đáp ứng được nhu cầu trong giai đoạn phát triển mới của Thành phố. Năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo phong trào 'Lao động giỏi, lao động sáng tạo' sẽ được nâng tầm, triển khai rộng rãi đến từng công đoàn cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia", ông Bùi Thanh Nhân cho hay. 

Công nhân Công ty TNHH Matai Việt Nam được ghi nhận vì có nhiều thành tích, sáng kiến (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Giữ lửa trong nhà máy

Thực tế tại các doanh nghiệp cho thấy, khi có cơ chế khen thưởng rõ ràng, phong trào thi đua sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tại Công ty TNHH Hoàng Lam, ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở cho biết, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xem là nền tảng sống còn. Công đoàn thường xuyên phối hợp cùng doanh nghiệp mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng làm việc, an toàn lao động và tác phong công nghiệp.

Đặc biệt, công ty thường xuyên tổ chức các diễn đàn để công nhân tự do đóng góp sáng kiến. Những cá nhân có giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất luôn được biểu dương, tạo động lực thi đua sôi nổi trong toàn nhà máy.

Cùng chung định hướng, Công ty TNHH Matai Việt Nam (Khu chế xuất Tân Thuận) triển khai nhiều chiến lược nhằm tạo sự gắn bó mật thiết giữa người lao động và nhà máy.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Chủ tịch Công đoàn công ty chia sẻ, công đoàn chăm lo đời sống thiết thực cho người lao động từ những điều nhỏ nhất như tặng áo mưa cho toàn bộ công nhân trước mùa mưa và đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, kỷ luật.

Công nhân giờ tan ca

Doanh nghiệp thiết lập nội quy chặt chẽ, cảnh báo rủi ro chi tiết tại từng khu vực và áp dụng quy trình chuẩn cho từng bộ phận để giảm thiểu tối đa tai nạn lao động.

Hằng năm, Matai Việt Nam tổ chức nhiều đợt huấn luyện an toàn và đào tạo chuyên sâu theo từng vị trí việc làm. Mục đích là giúp người lao động thao tác chuẩn xác, làm việc hiệu quả và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua.

"Bên chúng tôi có đưa ra mục tiêu BSC (Thẻ điểm cân bằng), bao gồm các đề án cải tiến, điểm sản xuất, quản lý chế độ lỗi. Một năm công ty sẽ tổng kết một lần, phát thưởng và công bố trên toàn hệ thống. Từ đó tạo động lực để mọi người phấn đấu, nỗ lực hàng năm đạt được tiêu chuẩn BSC để nhận giải thưởng", bà Nguyễn Thị Thu Vân chia sẻ. 

Từ những thao tác nhỏ trong nhà máy đến chiến lược phát triển dài hạn, điểm chung quyết định sự thành bại đều nằm ở yếu tố con người. Khi người công nhân được đầu tư đúng mức, bảo vệ thỏa đáng và trao cơ hội sáng tạo, bản thân doanh nghiệp sẽ gia tăng sức cạnh tranh, đồng thời tạo ra động lực to lớn thúc đẩy nền kinh tế vươn lên.

Kim Dung-CTV Nguyễn Dư/VOV TP.HCM
Phó Chủ tịch nước: Công đoàn phải mạnh hơn để bảo vệ người lao động
VOV.VN - Kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, chiều 27/4, tại Phủ Chủ tịch, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu Chủ tịch công đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Đà Nẵng kết nối hơn 41.000 vị trí việc làm đến người lao động

VOV.VN - Ngày 23/4, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm, thu hút đông đảo sinh viên và người lao động tham gia.

Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp - thị trường lao động 2026

VOV.VN - Sáng 19/4, tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Đông Anh (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động năm 2026, nhằm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch của thành phố.

