

Tạp chí Nhà đầu tư, thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), ngày 19/10, đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết "Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài". Cuộc thi viết hướng tới tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; phản ánh thực tiễn thu hút, quản lý và sử dụng vốn FDI, đồng thời ghi nhận những sáng kiến, kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của khu vực kinh tế này.

Nhà báo Phạm Đức Sơn, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư phát động Cuộc thi viết "Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài"

Tại Lễ phát động cuộc thi, nhà báo Phạm Đức Sơn, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư cho biết, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị đã đã xác định những quan điểm, mục tiêu và giải pháp phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Nhà báo Phạm Đức Sơn khẳng định, sau gần 40 năm đổi mới và mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước vẫn là những vấn đề cần tiếp tục quan tâm.

"Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn có thêm những tác phẩm phản ánh thực tế tại các địa phương, doanh nghiệp và dự án đầu tư; giới thiệu những mô hình tốt, cách làm hiệu quả, đồng thời chỉ ra những khó khăn, bất cập trong thu hút, quản lý và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài. Ban Tổ chức đặc biệt khuyến khích những bài viết có tính phát hiện, phân tích sâu, phản biện dựa trên thông tin xác thực và đưa ra được những kiến nghị cụ thể", ông Sơn nhấn mạnh.

Tác phẩm giá trị là cơ sở xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách

Theo TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch VAFIE, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi, Nghị quyết số 10-NQ/TW tiếp tục khẳng định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Sự khẳng định này góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam, cũng như các nhà đầu tư đang cân nhắc chuyển dịch đến thị trường Việt Nam.

Do đó, các tác phẩm dự thi cần đề cập, phân tích những mối liên kết giữa khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước. Hiệu quả lan tỏa của khu vực FDI còn hạn chế, khi nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng của các tập đoàn nước ngoài, trong khi khu vực FDI ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch VAFIE, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi

Chủ tịch VAFIE cũng đề cập yêu cầu thực tiễn, đó là bước chuyển từ cách thu hút đầu tư FDI chủ yếu dựa vào ưu đãi đầu vào, sang cơ chế hỗ trợ gắn với kết quả thực hiện cam kết. Việc xây dựng tiêu chí đánh giá cần xem xét mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước, đóng góp ngân sách, sử dụng đất đai và tài nguyên, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cùng những cam kết cụ thể của nhà đầu tư.

"Đây là những vấn đề khó và sẽ phát sinh nhiều tình huống trong quá trình thực hiện. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi nhận được những phản ánh, kiến nghị và giải pháp xuất phát từ thực tiễn, qua đó cung cấp thêm thông tin cho các cơ quan xây dựng và thực thi chính sách", Chủ tịch VAFIE bày tỏ.

Cuộc thi viết "Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài" dành cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên; chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; cán bộ quản lý, đại diện các cơ quan, tổ chức; doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Tác phẩm có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, thuộc các thể loại báo chí phù hợp để đăng tải trên Tạp chí in, Nhadautu.vn hoặc Theinvestor.vn trong thời gian nhận bài. Tác phẩm gửi dự thi chưa từng được công bố trên cơ quan báo chí khác; số liệu, thông tin và trích dẫn phải ghi rõ nguồn.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20/10/2026 đến hết ngày 28/2/2027; chấm và xét giải từ ngày 1 - 10/3/2027; công bố và trao giải ngày 4/5/2027. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng.

Tác phẩm gửi về Tòa soạn Tạp chí Nhà đầu tư, tầng 5, tòa N01 T2, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội; email: toasoan@nhadautu.vn; điện thoại: 0888558668. Ngoài bì thư hoặc tiêu đề email ghi rõ: "Tác phẩm dự thi Cuộc thi viết Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài".