Để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế

Thuế Bắc Ninh công khai hơn 78.000 hộ kinh doanh cần rà soát, làm sạch mã số thuế

VOV.VN - Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa công khai thông tin 78.341 hộ kinh doanh có mã số thuế cần rà soát, làm sạch theo Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Trong đó, có 17.430 hộ kinh doanh có trạng thái mã số thuế 03 và 60.911 hộ kinh doanh có trạng thái mã số thuế 06.