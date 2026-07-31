English
/ PODCAST
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế
Thứ Sáu, 09:31, 31/07/2026

Để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế

VOV.VN - Định hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV tập trung vào việc chuyển từ số lượng sang chất lượng, gắn kết với nâng cao năng lực tự chủ và nội sinh của nền kinh tế.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
VOV1
Podcast liên quan
Dự án đường hơn 24 tỷ đồng thi công ì ạch, người dân ở Bắc Ninh đi lại khó khăn
Dự án đường hơn 24 tỷ đồng thi công ì ạch, người dân ở Bắc Ninh đi lại khó khăn

VOV.VN - Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông phía Tây Nam qua thôn Đại Lâm, xã Tam Đa (Bắc Ninh) bị đào xới kéo dài khiến người dân đi lại khó khăn, trong khi mùi hôi từ hệ thống thoát nước cũ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.

Bắc Ninh tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị
Bắc Ninh tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký Công văn số 8109/UBND-KTN yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thuế Bắc Ninh công khai hơn 78.000 hộ kinh doanh cần rà soát, làm sạch mã số thuế
Thuế Bắc Ninh công khai hơn 78.000 hộ kinh doanh cần rà soát, làm sạch mã số thuế

VOV.VN - Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa công khai thông tin 78.341 hộ kinh doanh có mã số thuế cần rà soát, làm sạch theo Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Trong đó, có 17.430 hộ kinh doanh có trạng thái mã số thuế 03 và 60.911 hộ kinh doanh có trạng thái mã số thuế 06.

Nhường đất làm sân bay, người dân ở Bắc Ninh vẫn thấp thỏm chờ đất tái định cư
Nhường đất làm sân bay, người dân ở Bắc Ninh vẫn thấp thỏm chờ đất tái định cư

VOV.VN - Sau khi bàn giao mặt bằng, gần 1.700 hộ dân tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đang mong mỏi từng ngày được bàn giao đất tái định cư do hạ tầng kỹ thuật chậm tiến độ so với cam kết.

Người dân Bắc Ninh khốn khổ vì ô nhiễm khí thải từ khu công nghiệp
Người dân Bắc Ninh khốn khổ vì ô nhiễm khí thải từ khu công nghiệp

VOV.VN - Nhiều làn khói đen, gây ô nhiễm môi trường liên tiếp xuất hiện mỗi khi trời tối đêm xung quanh khu vực KCN Tiên Sơn và KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn ( thuộc tỉnh Bắc Ninh), gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Trong khi đó, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, tìm câu trả lời về thực trạng này.

Nghe nhiều

Để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế
Để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Giáo dục nghề nghiệp gắn với sinh kế của từng vùng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026
Giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026