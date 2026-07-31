Để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế

VOV.VN - Định hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV tập trung vào việc chuyển từ số lượng sang chất lượng, gắn kết với nâng cao năng lực tự chủ và nội sinh của nền kinh tế.
VOV.VN - Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông phía Tây Nam qua thôn Đại Lâm, xã Tam Đa (Bắc Ninh) bị đào xới kéo dài khiến người dân đi lại khó khăn, trong khi mùi hôi từ hệ thống thoát nước cũ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.
VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký Công văn số 8109/UBND-KTN yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
VOV.VN - Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa công khai thông tin 78.341 hộ kinh doanh có mã số thuế cần rà soát, làm sạch theo Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Trong đó, có 17.430 hộ kinh doanh có trạng thái mã số thuế 03 và 60.911 hộ kinh doanh có trạng thái mã số thuế 06.
VOV.VN - Sau khi bàn giao mặt bằng, gần 1.700 hộ dân tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đang mong mỏi từng ngày được bàn giao đất tái định cư do hạ tầng kỹ thuật chậm tiến độ so với cam kết.
VOV.VN - Nhiều làn khói đen, gây ô nhiễm môi trường liên tiếp xuất hiện mỗi khi trời tối đêm xung quanh khu vực KCN Tiên Sơn và KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn ( thuộc tỉnh Bắc Ninh), gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Trong khi đó, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh, tìm câu trả lời về thực trạng này.