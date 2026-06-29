Chuyển động mới trong thu hút đầu tư nước ngoài

Từ việc xây dựng cơ chế, chính sách ở cấp Trung ương đến những mô hình khu công nghiệp sinh thái tại địa phương, các giải pháp hiện thực hóa Nghị quyết 10 đang được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng đón làn sóng đầu tư thế hệ mới.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, trong 7 năm liên tiếp, Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia thu hút vốn đầu tư FDI nhiều nhất khu vực ASEAN, sau Singapore và Indonesia. 5 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 25 tỷ USD và vốn thực hiện ước đạt trên 9,7 tỷ USD- là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 10, cần tập trung triển khai các chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở hiện thực hóa nhóm giải pháp đã được đề ra, trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp về xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới định hướng thu hút để có những chiến lược phù hợp theo từng ngành và địa bàn, địa phương.

Bà Đào Thanh Hương- Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết: “Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành thì Cục, Bộ Tài chính cũng đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình Hành động để thực hiện Nghị quyết 10 và dự kiến Nghị quyết sẽ được trình vào tháng 10 kỳ họp của Quốc hội tới.

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Ngay sau đó cũng trình Chính phủ về chương trình hành động giao cho các bộ, ngành, địa phương liên quan để triển khai các giải pháp, để đạt mục tiêu NQ 10 đề ra, vì liên quan đến rất nhiều các bộ ngành, từ tỷ lệ nội địa hoá, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng, từ việc thu hút FDI từ số lượng sang chất lượng và ưu tiên chú trọng đến yếu tố công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thu hút FDI trong giai đoạn tới”.

Thực tế cho thấy, Việt Nam đã và đang thu hút được nhiều dự án quy mô lớn trong các ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, qua đó góp phần nâng cao mặt bằng trình độ công nghệ trong nước cũng như tạo tiền đề thu hút các dự án vào các ngành công nghệ cao trong tương lai. Bên cạnh đó, sự hiện diện của các tập đoàn lớn tại Việt Nam đã góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại, các ngành công nghiệp chủ lực và chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Khu vực FDI đã thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và áp dụng quản trị hiện đại. Đây cũng chính là yếu tố then chốt giúp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo GS.TS Hoàng Đức Thân, nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nghị quyết 10 đã thể hiện rõ về tư duy mới trong thu hút và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

“Một là đột phá quan điểm về vai trò của khu vực FDI, coi FDI là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, thành tố hữu cơ của mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và sáng tạo và chuyển đổi số. Hai là đột khá về phương thức thu hút FDI từ thu hút đơn thuần sang chủ động, kiến tạo và lan tỏa từ FDI lượng sang FDI chất, thu hút theo hệ sinh thái chuỗi giá trị thay vì theo địa dưới hành chính. Ba là đột phá về tiếp cận và đánh giá hiệu quả của khu vực FDI từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển giao công nghệ làm tiêu chí chủ yếu” - GS.TS Hoàng Đức Thân bày tỏ.

Trong Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nêu rõ, đặt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 10% số khu công nghiệp trên cả nước được phát triển hoặc chuyển đổi theo mô hình khu công nghiệp sinh thái. Là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, thành phố Đồng Nai đang đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 2 khu công nghiệp được chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, tối thiểu 10% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn, 90% khu công nghiệp được tiếp cận và áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Với 44 khu công nghiệp và gần 2.800 dự án đang hoạt động, Đồng Nai xác định các yêu cầu về giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và thực hành ESG ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng Nai đang chuyển hướng từ việc thu hút đầu tư dựa trên quy mô sang ưu tiên chất lượng, công nghệ, hiệu quả sử dụng tài nguyên và phát triển bền vững.

Ông Phạm Việt Phương, Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế thành phố Đồng Nai cho biết: “Thành phố Đồng Nai chủ trương ưu tiên phát triển xanh, phát triển bền vững, đặc biệt là chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu cũng như đầu tư các khu công nghiệp mới theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp công nghệ cao.

Đây không chỉ là xu thế tất yếu của quá trình phát triển mà còn là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh các thị trường lớn trên thế giới ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn môi trường, giảm phát thải carbon và thực hành ESG đối với hàng hóa xuất khẩu cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp ngày nay ngày càng quan tâm đến khả năng tiếp cận năng lượng sạch, hạ tầng xanh, quản trị môi trường và hệ sinh thái công nghiệp bền vững khi lựa chọn địa điểm đầu tư”.

Nghị quyết 10 đặt mục tiêu thu hút 200-300 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, chú trọng các dự án công nghiệp xanh, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến và logistics hiện đại, dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo…

Vì vậy, theo các chuyên gia, cần nhanh chóng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hoàn thiện đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo cao, đồng thời đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư để thu hút các dự án hiệu quả.

Đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực, địa bàn, như xác định rõ những lĩnh vực cốt lõi cần ưu tiên, xây dựng chiến lược ưu tiên thu hút các dự án, nhà đầu tư có công nghệ nền tảng, công nghệ lõi, cam kết triển khai các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu. Tập trung phát triển một số vùng động lực, hành lang kinh tế, cụm liên kết ngành và các không gian phát triển mới gắn với lợi thế vị trí, đầu mối giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng, đô thị lớn và liên kết vùng để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả nhất.