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Phát huy vai trò doanh nghiệp dẫn đầu, thúc đẩy kinh tế vùng ĐBSCL

Thứ Sáu, 22:55, 16/10/2026
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VOV.VN - Ngày 16/10, tại Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức hội nghị Doanh nghiệp dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2026, trước những diễn biến phức tạp và thách thức đa chiều của kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đồng thời chủ động tái cơ cấu để nâng cao năng lực thích ứng. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp dẫn đầu, giữ vai trò quan trọng trong việc tạo động lực và dẫn dắt phát triển bền vững.

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Hội nghị Doanh nghiệp dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Hội nghị được tổ chức nhằm thảo luận, nhận diện các ưu tiên phát triển kinh tế liên vùng; từ đó tham vấn, kiến nghị các giải pháp nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tạo động lực phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là diễn đàn đối thoại trực tiếp, lắng nghe những khó khăn, trăn trở và đề xuất chiến lược của các doanh nghiệp lớn về hoàn thiện chuỗi liên kết giá trị, nâng cấp hạ tầng chiến lược và thu hút nguồn lực đầu tư liên vùng.

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Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu

Tại hội nghị, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Bên cạnh đó đề nghị các doanh nghiệp tập trung trao đổi những vấn đề thiết thực, làm rõ khả năng đóng góp cho sự phát triển của vùng, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cần sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý nhà nước.

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Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, các ý kiến tại hội nghị cần đi thẳng vào những vấn đề cụ thể, gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao giá trị sản phẩm. Ví dụ đối với ngành lúa gạo, doanh nghiệp cần xác định những giải pháp có thể triển khai để nâng cao hiệu quả, gia tăng giá trị và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến, phân tích và kiến nghị của doanh nghiệp để báo cáo, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách và tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương.

Theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, qua tổng hợp, phân tích tình hình kinh tế vùng năm 2025, có hai vấn đề đáng chú ý đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ nhất, kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long đang tiến gần ngưỡng tăng trưởng khó có thể duy trì tốc độ cao nếu không tạo được những thay đổi về khoa học, công nghệ. Mặc dù nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực lúa gạo, thủy sản, chăn nuôi đã từng bước khẳng định vị thế, năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ của cộng đồng doanh nghiệp trong vùng vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, các lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới như công nghệ và dược phẩm chưa phát triển tương xứng.

Thứ hai, sự chuyển đổi từ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ lên doanh nghiệp quy mô vừa còn hạn chế. Theo ông Nguyễn Phương Lam, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ phát triển lên quy mô vừa bình quân chưa đạt 10% mỗi năm. Điều này đặt ra thách thức đối với quá trình hình thành lực lượng doanh nghiệp lớn có đủ năng lực dẫn dắt các ngành kinh tế và tạo sức bật mới cho toàn vùng.

Hội nghị là dịp để cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về các vấn đề phát triển kinh tế vùng, hướng tới tăng cường liên kết, phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của Đồng bằng sông Cửu Long.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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