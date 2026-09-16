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Đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Tư, 16:19, 16/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, kiểm soát chặt tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hoàn thành đúng kế hoạch các dự án giao thông, năng lượng trọng điểm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 487/TB-VPCP ngày 15/9/2026 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: chinhphu.vn

Theo thông báo, để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án trọng điểm ngành giao thông và năng lượng theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn trong vận hành, khai thác, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 53/CĐ-TTg ngày 12/8/2026.

Các đơn vị phải khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc, khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra; lưu ý tuân thủ chặt chẽ quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn và thiết kế kỹ thuật, lấy chất lượng công trình là ưu tiên hàng đầu.

Kiểm soát chặt chẽ tiến độ, tổ chức thi công "3 ca 4 kíp"

Đối với các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ, UBND tỉnh An Giang và các bộ, ngành có liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 8907/VPCP-CN ngày 28/8/2026 về Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Các chủ đầu tư được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chỉ đạo các nhà thầu tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực, tổ chức thi công "3 ca 4 kíp", chủ động áp dụng các giải pháp kỹ thuật để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

Bộ Xây dựng và lãnh đạo thành phố Cần Thơ trực tiếp làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang và thành phố Đồng Nai để cân đối hỗ trợ nguồn vật liệu đá còn thiếu cho Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, trong đó, nghiên cứu sớm gia hạn thời gian khai thác mỏ Trà Đuốc Lớn đã cấp cho dự án theo cơ chế đặc thù, nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

Nguồn vật liệu cũng cần được bảo đảm cho Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất và đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận, đáp ứng yêu cầu hoàn thành trong năm 2026, cùng các dự án đường cao tốc khác trong khu vực theo quy định.

Nâng công suất, mở mỏ mới, điều chuyển linh hoạt nguồn vật liệu giữa các dự án; nghiên cứu sử dụng cát biển

UBND các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long tiếp tục rà soát, nâng công suất, mở mỏ mới, điều chuyển linh hoạt nguồn vật liệu giữa các dự án để cung ứng cho các dự án trọng điểm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Các địa phương, cơ quan chủ quản dự án có nhu cầu về vật liệu phải khẩn trương làm việc với các địa phương có mỏ để xây dựng kế hoạch nâng công suất, mở mỏ mới, điều chuyển linh hoạt nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Cùng với đó, các đơn vị chủ động nghiên cứu sử dụng cát biển tại những khu vực phù hợp; xác định nguồn đá cung ứng cho các dự án, kể cả phương án vận chuyển từ các địa phương có khoảng cách xa bằng đường biển.

Việc đa dạng hóa nguồn vật liệu xây dựng cũng được đặt ra, trong đó có nghiên cứu nhập khẩu cát, đá từ Campuchia để cung ứng cho các công trình, dự án khi cần thiết.

Các địa phương có dự án đi qua được yêu cầu chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện việc công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng đúng quy định. Giá công bố phải phù hợp với mặt bằng giá thị trường và khả năng cung ứng của thị trường.

Đối với các dự án trọng điểm ngành năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh bảo đảm an ninh cung cấp điện là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn tới.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm, làm việc tại EVN

VOV.VN - Ngày 15/9 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trước giờ diễn ra buổi làm việc, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã tới thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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