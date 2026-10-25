Phiên chợ quê Hòa Vang kết nối tiêu thụ nông sản vùng cao Đà Nẵng



Kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản theo hướng bền vững

Phát triển sinh kế bền vững được xác định là một trong những trụ cột của Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030. Trong đó, lợi thế về đất đai, khí hậu, rừng, đa dạng sinh học, văn hóa và tri thức bản địa cần được chuyển hóa thành lợi thế kinh tế. Cụ thể hóa định hướng này, UBND xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên chợ quê Hòa Vang nhằm hỗ trợ sản xuất, kết nối với thị trường.

Phiên chợ quê Hòa Vang được tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy tuần đầu tiên hằng tháng, mỗi kỳ mang một chủ đề riêng, gắn với sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. Phiên chợ được tổ chức mộc mạc ngay tại chợ Túy Loan, mang đến không gian chợ đậm chất quê.

Tại phiên chợ, bà con bày bán những sản vật của núi rừng như: rượu cần, rau rừng, mật ong, măng, ớt Ariêu, tiêu rừng, chuối rừng, nghệ, gừng… Bên cạnh đó, bà con cũng chế biến tại chỗ những món ăn truyền thống phục vụ người dân, du khách. Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Phiên chợ được tổ chức mộc mạc tại chợ Túy Loan

Tại gian hàng của thôn Phú Túc, ông Lê Văn Nghĩa, 72 tuổi, người Cơ Tu ở xã Hòa Vang hồ hởi giới thiệu với người dân, du khách thập phương những sản phẩm đặc trưng của bà con quê mình. Đó là rượu cần, rau rừng, trứng gà nuôi thả vườn… Ông Lê Văn Nghĩa cho biết, trước đây, nông sản của bà con làm ra rất khó tiêu thụ. Nay, có phiên chợ này giúp bà con bán được hàng hóa. Theo ông Lê Văn Nghĩa, qua phiên chợ giúp quảng bá và thêm 1 kênh bán hàng online, hỗ trợ đồng bào Cơ Tu ở Hòa Vang tiêu thụ sản phẩm.

“Đối với sản phẩm của đồng bào Cơ Tu thì đây cũng là dịp càng quý vì nếu mình chỉ quanh quẩn trong nhà thì sản phẩm của mình không ai biết. Nay nhờ chợ phiên đây, bà con trong địa phương rồi ngoài địa phương, ngoài thành phố kể cả nước ngoài nữa. Như vậy họ sẽ biết được thôn Phú Túc hiện nay đang bảo tồn bản sắc đồng bào Cơ Tu ngoài dệt thổ cẩm ra thì rượu cần được quảng bá thường xuyên nhất” - ông Lê Văn Nghĩa chia sẻ.

Những sản phẩm đậm chất quê ở chợ được người tiêu dùng hưởng ứng

Phiên chợ không chỉ giới thiệu những sản phẩm của bà con Cơ Tu ở xã Hòa Vang mà còn có nhiều sản vật của bà con Cơ Tu đến từ các xã vùng cao Đà Nẵng như Sông Vàng, Đông Giang, Hùng Sơn… Đó là các sản phẩm đặc trưng như chè dây, măng rừng, đậu đen xanh lòng, bánh sừng trâu, mật ong và nhiều loại dược liệu bản địa.

Bà con làm đồ ăn truyền thống ngay tại phiên chợ

Chị A Vô Tron ở thôn La Bớ, xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết, thông qua Hội phụ nữ xã, các chị được tham gia các phiên chợ giới thiệu mặt hàng nông sản của đồng bào Cơ Tu ở Đông Giang. Tham gia phiên chợ, đồng bào đem theo các mặt hàng do mình làm ra, gồm: rau dớn, măng, ớt Ariêu, tiêu rừng, chuối lùn, chuối mốc, chuối tiêu, nghệ, gừng…

Chị A Vô Tron vui mừng khi sản phẩm của bà con Cơ Tu ở xã Đông Giang được đón nhận: “Khách hàng ở dưới xuôi họ ưa thích các loại mặt hàng dân mình làm ra, bởi vì không có thuốc hoá chất. Bà con trồng trên nương rẫy, địa hình phức tạp, đi lại khó khăn. Chúng tôi đem bán ở phiên chợ cũng không lời bao nhiêu, nhưng vì đây là những sản phẩm của bà con làm ra, đem xuống phiên chợ để giới thiệu, quảng bá vừa có lợi cho mình bà con vừa quảng bá sản phẩm của đồng bào Cơ Tu. Qua đó cũng kiếm ít đồng để trang trải trong cuộc sống, có điều kiện mua sữa cho con”.

Người dân mua hàng và thanh toán qua QR code tại phiên chợ

Tương tự, bà con Cơ Tu ở các xã miền núi như Hùng Sơn, La Êê cũng mang đến những sản vật đặc trưng với kỳ vọng tìm kiếm đầu ra ổn định cho nông sản địa phương. Bên cạnh hoạt động mua sắm, phiên chợ quê Hòa Vang còn mang đến chuỗi chương trình nghệ thuật, trình diễn múa Tân tung da dá, Liên hoan Tiếng hát Hoa phượng đỏ, trò chơi dân gian và nhiều hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.

Anh Nguyễn Văn Hùng, ở thành phố Đà Nẵng, nhận xét: “Các sản phẩm rau của bà con nông dân bán được nhiều đơn vị biết đến và tiêu thụ rất tốt. Đặc biệt, sản phẩm từ các mô hình kinh tế được thị trường đón nhận tích cực, nhiều khi không đủ hàng để bán”.

Du khách nước ngoài cũng rất thích đến phiên chợ quê Hòa Vang

Bà Đinh Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng khẳng định, mục tiêu của phiên chợ không dừng lại ở hoạt động mua bán mà hướng tới xây dựng không gian giao thương ổn định giữa các địa phương, thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ và từng bước hình thành chuỗi giá trị cho nông sản.

Chính quyền địa phương kỳ vọng, Hòa Vang sẽ trở thành cửa ngõ kết nối giữa khu vực đô thị với vùng phía Tây thành phố, phát huy lợi thế của từng địa phương trong mô hình liên kết phát triển kinh tế sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Điểm đáng chú ý là phiên chợ được tổ chức theo định hướng “không nhựa - không hóa chất”, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, lan tỏa thông điệp sản xuất an toàn, tiêu dùng xanh và tiêu dùng có trách nhiệm.

Bà Đinh Thị Hương cho biết: “Qua phiên chợi ngoài việc bán hàng truyền thống, bán hàng trực tiếp thì cũng qua đó ứng dụng nhiều kênh bán hàng để quảng bá và chuyển đổi số trong thương mại điện tử. Cụ thể trong phiên chợ sẽ có những phiên livetream bán hàng và qua thông tin của phiên chợ có nhiều người tiêu dùng đăng ký mua hàng qua mạng. Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình thiết lập 1 kênh bán hàng riêng cho phiên chợ cũng như sản phẩm chung của xã Hòa Vang và các xã bạn lân cận”.

Củ gừng, nghệ hay cây giống của vùng cao được người dân ưa thích

Xã Hòa Vang xác định hỗ trợ sản xuất chỉ thực sự tạo ra thay đổi khi được kết nối với thị trường. Vì vậy, xã Hòa Vang nói riêng và các địa phương phía Tây Đà Nẵng nói chung chuyển từ hỗ trợ theo từng hộ sang thúc đẩy liên kết giữa hộ dân, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và các chủ thể phân phối.

Cùng với đó là hỗ trợ tiêu chuẩn hóa, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, thương mại điện tử và ứng dụng khoa học, công nghệ. Việc phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế dựa vào tài nguyên bản địa cũng được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.