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Đồng bào Cơ Tu miền núi Đà Nẵng vượt khó, phát triển kinh tế

Thứ Ba, 20:24, 08/09/2026
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VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng hiện có trên 50.000 nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó, có nhiều tấm gương điển hình là người Cơ Tu đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn, vượt khó làm giàu. Chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, vốn vay ưu đãi giúp người dân mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao đời sống.

Mấy năm trước, ông Briu Chéo, người dân tộc Cơ Tu, ở xã miền núi Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) chủ yếu làm nương rẫy, làm thuê đủ nghề nhưng cuộc sống mãi vẫn nghèo. Ông Briu Chéo đã vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng, được chính quyền địa phương hỗ trợ cây, con giống, ông Briu Chéo mở rộng chuồng trại để chăn nuôi bò, heo, trồng cây ăn quả. Hiện trang trại của ông Briu Chéo có gần 200 con bò, heo cỏ địa phương và vườn cây ăn quả… Trang trại của ông Briu Chéo được nhiều người đến tham quan học tập. Hộ nào ở trong thôn, xóm khó khăn, ông Briu Chéo sẵn sàng giúp đỡ.

“Gia đình tôi tiếp cận được nguồn vốn lãi suất thấp nên đầu tư phát triển kinh tế giúp gia đình ổn định và phát triển hơn, cuộc sống gia đình khấm khá hơn trước. Sắp tới mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vốn vay, chăm sóc kỹ thuật con vật nuôi trong việc phát triển kinh tế. Người dân địa phương, hộ nào cần mình bày cách làm ăn cho họ có cơ hội phát triển kinh tế và tạo điều kiện giúp bà con có thêm viêc làm”, ông Briu nói.

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Gia đình ông Briu Chéo, ở xã miền núi Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng đã thoát nghèo nhờ chăn nuôi

Chị Bhnướch Thị Blắc, dân tộc Cơ Tu ở xã A Vương, thành phố Đà Nẵng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) sinh ra trong gia đình khó khăn. Ngày lập gia đình riêng, chị bàn với chồng mở quán tạp hóa bán nhu yếu phẩm cung cấp cho bà con trong thôn. Nhờ tích lũy ít vốn, chị vay mượn thêm ngân hàng, đầu tư chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Đến nay, chị Blắc trồng hơn 2 ha cây cam Vinh, với 800 gốc và bưởi da xanh cho thu nhập hàng chục triệu đồng/vụ. Tận dụng đất vườn đồi và nguồn thức ăn tại chỗ, chị Blắc làm chuồng nuôi heo, gà và đầu tư trồng rừng gỗ lớn.

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Quán tạp hóa của gia đình chị Bhnướch Thị Blắc, ở xã A Vương, thành phố Đà Nẵng cung cấp nhiều mặt hàng  phục vụ bà con tại địa phương

Gia đình chị Blắc đã thoát khỏi hộ nghèo và có của ăn, của để, xây nhà khang trang, mua sắm xe ô tô đi làm ăn. Chị Bhnướch Thị Blắc còn tạo viêc làm cho nhiều lao động nghèo tại địa phương, có thu nhập ổn định. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị Bhnướch Thị Blắc thu lãi từ mô hình kinh tế gần 200 triệu đồng.

“Trước đây, gia đình khó khăn, từ khi được Ngân hàng chính sách hỗ trợ vay vốn gia đình mở rộng thêm các mô hình như trồng cam và trồng cây keo và chăn nuôi, từ đó đời sống gia đinh phát triển. Hiện nay cuộc sống ổn định thu nhập cũng khá. Sau này vợ chồng dự định vay thêm vốn để phát triển mô hình rộng hơn”, chị Blắc nói.

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Nhờ bán tạp hóa và đầu tư chăn nuôi, làm vườn, chị Bhnướch Thị Blắc, xã A Vương, TP Đà Nẵng thoát nghèo và vươn lên làm giàu

Để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chính quyền xã A Vương hỗ trợ cây giống, con vật nuôi, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Ông Lưu Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND xã biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị, triển khai quyết liệt các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, thành phố để vận động, hỗ trợ nhân dân thực hiện xóa đói, giảm nghèo.

“Nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất, có nhiều hộ trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Điển hình như hộ chị Blắc, hộ anh Khánh rồi một số hộ ở các thôn khác. Địa phương tạo điều kiện hết sức đề xuất với ngân hành chính sách, ngân hàng nông nghiệp nâng nguồn vay lên để bà con có nguồn kinh phí đảm bảo việc hỗ trợ phát triển sản xuất”, ông Khương cho biết.

Thành phố Đà Nẵng hiện có trên 50.000 nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó có nhiều tấm gương điển hình là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Hàng năm, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với các ngành, địa phương, Ngân hàng hỗ trợ bà con vay vốn lãi suất thấp, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, giúp hội viên phát triển kinh tế. Nhiều hộ dân là đồng bào Cơ Tu đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
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