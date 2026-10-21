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Phó Thủ tướng giao 8 nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng tỉnh Quảng Trị

Thứ Tư, 23:19, 21/10/2026
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VOV.VN - Chiều tối 21/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình triển khai các giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tăng trưởng kinh tế của tỉnh 9 tháng qua đạt hơn 8,4%, thấp hơn kịch bản đề ra, tổng thu ngân sách đến cuối tháng 9 đạt gần 9.200 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đến giữa tháng 10 năm nay mới đạt hơn 52% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

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Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 là 10,6% thì quý IV năm nay, tỉnh phải đạt mức rất cao là 16,6%. Các kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Quảng Trị được tỉnh tập trung chỉ đạo và tạo chuyển biến cụ thể theo phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm”. Đến nay có 7/49 nhiệm vụ đã hoàn thành, 42/49 nhiệm vụ đang thực hiện, không có nhiệm vụ quá hạn.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với tỉnh Quảng Trị

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý 3 vấn đề lớn, đó là tăng trưởng trong 9 tháng qua của tỉnh chưa đạt như kịch bản và dẫn đến là áp lực sẽ dồn rất lớn vào quý IV; Động lực tăng trưởng còn phụ thuộc vào một số dự án năng lượng lớn, khiến việc điều hành có nguy cơ bị động; giải ngân đầu tư công, nhất là vốn Trung ương còn thấp, thu ngân sách chưa đạt yêu cầu.

Để thúc đẩy tăng trưởng, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tỉnh cần xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị, kiên định với mục tiêu tăng trưởng 2 con số; tập trung giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài, trụ sở dôi dư sau sắp xếp để giải phóng nguồn lực. Tận dụng lợi thế tiềm năng về năng lượng để thu hút đầu tư, rà soát danh mục các dự án ưu tiên, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện VIII, tháo gỡ khó khăn về đấu nối điện năng lượng để đưa Quảng Trị thành trung tâm năng lượng của cả nước.

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Quang cảnh buổi làm việc

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh khẩn trương hoàn thiện đề án Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan; các bộ, ngành hỗ trợ tỉnh hoàn thiện các nội dung của đề án “Phát triển đặc khu Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh” để sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, tỉnh cần nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế gắn với lợi thế cảng biển, cảng hàng không và hành lang kinh tế Đông - Tây; phát huy tiềm năng sau hợp nhất, kết nối di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống di tích lịch sử cách mạng, du lịch biển đảo, sinh thái và nghỉ dưỡng để hình thành các tuyến du lịch liên hoàn, nâng cao giá trị và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

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Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Trong lĩnh vực giáo dục, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Nội vụ rà soát, tham mưu giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp và giáo viên sau sắp xếp; bảo đảm chất lượng giáo dục không giảm. Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục rà soát việc sắp xếp mạng lưới trường học, tránh chạy theo thành tích, bảo đảm hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục được nâng lên.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ ra 3 vấn đề lớn và giao 8 nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng tỉnh Quảng Trị

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá: “Tôi đánh giá Quảng Trị rất nhiều tiềm năng và lợi thế và chúng ta hoàn toàn có thể đạt được những kết quả cao hơn để đóng góp cho vùng Bắc Trung Bộ và cho cả nước. Tỉnh có đến 3 cửa khẩu quốc tế, có 2 cảng biển lớn, có 5 khu kinh tế, là cửa ngõ ra biển của hành lang Đông Tây kết nối với Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. Cho nên vấn đề lớn nhất hiện nay là chuyển hóa lợi thế của chúng ta thành sản phẩm, thành doanh thu, thành việc làm và thành nguồn thu ngân sách”.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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