Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Việt Nam hướng tới thu hút công nghệ, tri thức

Diễn đàn do Bộ Tài chính phối hợp Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân (VPCA) và Do Ventures tổ chức ngày 28/5 tại TP.HCM. Tham dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng.

Chuyển từ sản xuất sang đổi mới sáng tạo

Năm 2025, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ của Việt Nam đạt khoảng 4,5 tỷ USD, thông qua 149 thương vụ, tăng mạnh so với năm trước đó.

Nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, dữ liệu, hạ tầng số và công nghệ xanh tiếp tục thu hút mạnh mẽ các quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế. Điều đó cho thấy Việt Nam đang chuyển mạnh từ vị thế điểm đến sản xuất sang đối tác đổi mới, sáng tạo và phát triển công nghệ trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho biết: “Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, Trung tâm đã hợp tác với nhiều tập đoàn công nghệ trên thế giới như Intel, Samsung… để triển khai chương trình ươm tạo, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp. Trung tâm triển khai phát triển một số trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đào tạo tại Việt Nam”.

Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 là thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP và đầu tư cho nghiên cứu, phát triển đạt 2% GDP với sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp khu vực tư nhân.

Thể chế phải thực sự trở thành lợi thế tranh

Việt Nam đang đẩy mạnh huy động vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết: Về chiến lược đầu tư, Việt Nam xác định không chỉ thu hút vốn đầu tư lớn mà còn hướng tới thu hút công nghệ, tri thức, nhân tài, các mô hình quản trị tiên tiến và các chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi thể chế, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định, có khả năng cạnh tranh quốc tế cho đổi mới sáng tạo, tài chính công nghệ và các ngành công nghệ chiến lược. Thể chế phải thực sự trở thành lợi thế tranh của quốc gia, phát triển mạnh về sinh thái tài chính cho đổi mới, sáng tạo”.

Bà Lê Hoàng Uyên Vy, Chủ tịch Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân Việt Nam (VPCA), Giám đốc điều hành Quỹ Do Ventures cho rằng, điểm then chốt của thị trường vốn tư nhân là tạo ra dòng vốn bền vững, đóng vai trò “bệ phóng” để doanh nghiệp từng bước tiếp cận thị trường vốn đại chúng trong tương lai.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân (VPCA) Công bố Báo cáo Đầu tư Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 và Bộ Chỉ số Dòng vốn Việt Nam (Ảnh: Lệ Hằng)

Hiện thị trường vốn cổ phần tư nhân (PE) ghi nhận bức tranh tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025 Việt Nam đạt mức kỷ lục khoảng 4 tỷ USD vốn PE, với số lượng thương vụ tăng gấp đôi, từ 23 lên 46 giao dịch. Điều này đặc biệt quan trọng, bởi nhiều doanh nghiệp trong nhóm này sẽ có khả năng tiến tới IPO trong vài thời gian tới, tạo ra làn sóng phát triển mới cho thị trường vốn.

Tại diễn đàn, các diễn giả cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh như nguồn nhân lực được đào tạo và làm việc trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật (STEM) dồi dào, chi phí phát triển sản phẩm cạnh tranh, thị trường số phát triển nhanh và khả năng tiếp cận các công nghệ AI nguồn mở. Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ dữ liệu, hạ tầng tính toán, phát triển nhân lực AI và cơ chế thu hút vốn đầu tư cho các doanh nghiệp công nghệ chuyên sâu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, Bộ Tài chính đang tích cực hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch, hiện đại và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế để thu hút đầu tư. Đồng thời, Bộ nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư cho khoa học công nghệ nhằm huy động hiệu quả nguồn lực cho đổi mới, sáng tạo.