Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương vận hành sàn giao dịch TPDN trong tháng 7

Thị trường chứng khoán phục hồi trong biến động

Sáng 13/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, Hội nghị điểm lại tình hình thị trường chứng khoán (TTCK) 6 tháng đầu năm và triển vọng thị trường trong thời gian tới.

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2023, TTCK Việt Nam đã trải qua nhiều biến động trong bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới có nhiều bất ổn. Theo đó, diễn biến thị trường luôn đan xen tăng giảm xuyên suốt nửa đầu năm. Sau những bước hồi phục trở lại trong tháng 1/2023, TTCK Việt Nam tiếp tục có những phiên giảm điểm trong tháng 2.

Kết thúc phiên ngày 30/6, chỉ số VN-Index đạt 1.120,18 điểm, tăng 11,2% so với cuối năm 2022. (Ảnh minh họa: KT)

Bước sang tháng 3, trước những tin tức về bất ổn trong hệ thống ngân hàng tại Mỹ và châu Âu, TTCK Việt Nam đã trải qua một vài phiên giảm điểm nhưng sau đó đã hồi phục trong những tuần tiếp theo. Sau nhiều phiên tăng điểm liên tiếp, TTCK Việt Nam điều chỉnh trong tháng 4 và phục hồi ngay sau đó vào những tuần đầu tháng 5. Tiếp nối tháng 5, TTCK Việt Nam giao dịch khởi sắc trong tháng 6.

Kết thúc phiên ngày 30/6, chỉ số VN-Index đạt 1.120,18 điểm, tăng 11,2% so với cuối năm 2022. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 227,32 điểm, tăng 10,7% so với cuối năm 2022. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM ngày 30/6/2023 đạt 5.783 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2022, tương đương 60,8% GDP ước tính năm 2022.

Thanh khoản thị trường tiếp tục trầm lắng trong quý I/2023, với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt xấp xỉ 11.300 tỷ đồng/phiên, giảm 44% so với bình quân năm 2022. Bước sang quý II/2023, thanh khoản thị trường khởi sắc với giá trị giao dịch bình quân tháng 4, 5 và 6 tăng trưởng tích cực, lần lượt đạt 13.374 tỷ đồng/phiên, 14.495 tỷ đồng/phiên và 19.829 tỷ đồng/phiên. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, giá trị giao dịch bình quân đạt 13.729 tỷ đồng/phiên, giảm 31,9% so với bình quân năm 2022.

Về hoạt động niêm yết và đăng ký giao dịch (ĐKGD), đến cuối tháng 5/2023, thị trường có 745 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và 869 cổ phiếu ĐKGD trên UPCoM với tổng giá trị niêm yết, ĐKGD đạt 1.993 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so với cuối năm 2022 (tương đương 21% GDP ước tính năm 2022).

Trên thị trường trái phiếu niêm yết, tính chung 6 tháng đầu năm 2023, giá trị giao dịch bình quân đạt 5.871 tỷ đồng/phiên, giảm 23,6% so với bình quân năm 2022. Về quy mô niêm yết, đến cuối tháng 5/2023, thị trường có 451 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt hơn 1.897 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2022 (tương đương 19,9% GDP ước tính năm 2022).

Khẩn trương vận hành sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7/2023

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá, 6 tháng qua, ngành Tài chính đã tiếp tục kiểm soát tốt nợ công, tái cơ cấu theo hướng an toàn, bền vững và tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý nhà nước, khôi phục niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm. Thị trường chứng khoán đã khôi phục tăng trưởng trở lại 6 tháng đầu năm...

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính cần khẩn trương xử lý thực chất, hiệu quả những tồn tại, bất cập của thị trường TPDN, bảo hiểm và thị trường chứng khoán.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp về tài khóa để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: VGP)

Tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính trong lĩnh vực tài chính công. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

“Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là về quản lý, kiểm tra chuyên ngành để giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, đẩy nhanh việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và người dân. Khẩn trương vận hành sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7/2023”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Tài chính cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, nhất là trong quản lý hóa đơn điện tử, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng.