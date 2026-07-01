Phú Thọ đẩy mạnh thay đổi tư duy điều hành theo hướng quản trị bằng kết quả

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 10,18%, xếp thứ 7 cả nước, thứ nhất vùng Trung và miền núi phía Bắc và là một trong 9 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng 2 con số.

Mặc dù ghi nhận những kết quả tích cực trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng còn tồn tại một số hạn chế, bất cập, và thách thức.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông

Trước những áp lực từ cả bên ngoài lẫn nội tại sẽ tiếp tục là phép thử đối với năng lực điều hành của bộ máy chính quyền trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, cần thay đổi tư duy điều hành theo hướng quản trị bằng kết quả thay vì chỉ dừng ở các báo cáo hành chính.

Theo đó, tỉnh tiếp tục chuyển mạnh từ "quản lý dựa trên mệnh lệnh hành chính" sang "quản trị dựa trên kết quả", từ "đánh giá bằng báo cáo hình thức" sang "đánh giá bằng sản phẩm cụ thể" và "tác động xã hội thực chất". Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các sở, ngành, địa phương gắn với phân bổ nguồn lực và tổ chức kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ cương hành chính và kỷ luật thực thi công vụ.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 11% cho cả năm 2026, tỉnh Phú Thọ đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung nguồn lực triển khai các công trình, dự án trọng điểm; quyết liệt giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn về đất đai, vật liệu xây dựng và các thủ tục đầu tư để các dự án được triển khai đúng tiến độ.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó triển khai mạnh mẽ hơn cơ chế "luồng xanh"; nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình "Cà phê doanh nhân", đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Phú Thọ sẽ đẩy nhanh phát triển đô thị, hạ tầng khu công nghiệp; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu hoàn thành 64.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo chỉ tiêu Chính phủ giao.

Kỳ họp lần thứ Ba của HĐND tỉnh Phú Thọ mới đây đã đánh giá toàn diện các mục tiêu đạt được trong 6 tháng qua

Tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; triển khai quyết liệt Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thành Chiến dịch "180 ngày đêm" xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng yêu cầu của Trung ương; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư, nhất là các dự án tồn đọng, kéo dài.