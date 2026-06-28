Xây dựng gia đình hạnh phúc ở tỉnh hạnh phúc Lào Cai

Anh Trần Anh Tuấn năm nay 42 tuổi, hoạt động tự do trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí. Hiện anh là chủ một xưởng cơ khí có hơn 10 lao động. Theo anh, để xây dựng một gia đình đầm ấm, trước tiên phải xây dựng một nền móng vững chắc về kinh tế.

"Xây dựng một nền móng vững chắc, tạo niềm tin cho vợ và các con. Tất nhiên là kinh tế thì phải quy về một mối, thống nhất bàn bạc với vợ về những cái nội dung quản lý mô hình" - anh Trần Anh Tuấn cho biết.

Không khí đầm ấm tại gia đình anh Tuấn chị Hường

Dù bận rộn với việc làm ăn nhưng anh luôn sắp xếp thời gian để dành cho gia đình, nhiều khi còn vào bếp cùng vợ làm các công việc nội trợ.

"Cũng rất là đơn giản thôi, hạnh phúc thì ai cũng có thể với tới được. Ở trong một gia đình thì tôi nghĩ là cứ yêu thương nhau là đủ thôi. Yêu thương, chia sẻ, gắn bó với nhau, từ đó thì gia đình sẽ ổn định, vững vàng" - anh Tuấn chia sẻ thêm.

Anh Trần Anh Tuấn cho rằng, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc và sự sẻ chia giữa các thành viên là chìa khóa để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Chị Trần Thị Hường - vợ anh Tuấn làm giáo viên ở xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cơ quan. Về nhà, chị cũng là một người mẹ luôn đồng hành với con cái trong học tập. Gia đình có 2 con trai, con lớn liên tục đạt các giải thưởng thi học sinh giỏi cấp xã, cấp tỉnh, mới đây đã đỗ trường chuyên Nguyễn Tất Thành danh tiếng; một cháu chuẩn bị vào lớp 3 cũng đang được gia đình xác định phương hướng học tập đa dạng, khoa học.

"Khi các con học thì mình cũng đồng hành cùng với con, học về đạo đức sau mới học về kiến thức. Thì tôi cũng rèn các con song song với học thì phải có hành, lao động sáng tạo, rèn các con phụ giúp gia đình lao động thì các con mới biết quý sức lao động, quý đồng tiền và từ đó thì biết coi trọng sức lao động của bố mẹ, các con sẽ tự chăm chỉ học hành. Tôi cũng lấy các cái tấm gương của các anh chị đi trước để các con học theo", chị Trần Thị Hường chia sẻ.

Chị Trần Thị Hường đồng hành cùng con trong học tập, chú trọng rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống và ý thức tự lập cho các con.

Trần Quang Minh - con trai cả của anh Tuấn, chị Hường cho biết ngoài việc học, em cũng rất thích chia sẻ công việc nhà với mọi thành viên trong gia đình.

"Cháu tập trung vào việc tự học, trên lớp chú ý nghe giảng và tập trung làm bài về nhà nữa. Ở nhà thì sẽ chăm chỉ học hành, phụ giúp bố mẹ làm việc, chia sẻ công việc nhà", cháu Trần Quang Minh cho biết.

Ông Nguyễn Văn Thống, Bí thư Chi bộ thôn 6, xã Yên Bình chia sẻ, gia đình anh Tuấn, chị Hường là gia đình văn hóa tiêu biểu của xã 5 năm liên tục, luôn tham gia đầy đủ các hoạt động của thôn, xã, tích cực vì cộng đồng như cứu trợ thiên tai, bão lũ tại địa bàn...

"Gia đình ông bà Tuấn Hường trong những năm qua chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như là quy ước của thôn, thể hiện là một gia đình gương mẫu về mọi mặt: từ việc kinh doanh, làm kinh tế, tăng thu nhập ổn định đời sống cho hộ gia đình, nuôi dạy con cái, cũng như là hòa thuận đối với bà con nhân dân, quan hệ trong cộng đồng dân cư, được yêu mến và tin cậy", ông Thống thông tin.

Ông Nguyễn Văn Thống, Bí thư Chi bộ thôn 6, xã Yên Bình, đánh giá gia đình anh Trần Anh Tuấn - chị Trần Thị Hường là gia đình văn hóa tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.

Bà Vũ Thị Xuân Thủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Bình nhìn nhận: Điểm nổi bật của gia đình anh Tuấn, chị Hường là sự hòa thuận giữa vợ chồng, cùng chung sức vừa phát triển kinh tế, vừa chăm sóc con cái đủ đầy và luôn quan tâm giúp đỡ cộng đồng.

"Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tuyên truyền những gương như gia đình anh chị Tuấn Hường để các gia đình khác học tập và noi theo. Đồng thời cũng sẽ phối hợp với UBND xã, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ có những chương trình tuyên truyền, tập huấn để nâng cao năng lực trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới trong xã hội" - bà Vũ Thị Xuân Thủy cho biết.

Bà Vũ Thị Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Bình chia sẻ về việc nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc trên địa bàn.

Qua hai nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh Yên Bái trước đây và nay là tỉnh Lào Cai sau sáp nhập đều đề ra các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, qua đó xây dựng tỉnh trở thành “Tỉnh hạnh phúc” trong giai đoạn phát triển mới. Riêng trong năm 2026, tỉnh Lào Cai phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 69%. Bên cạnh các giải pháp và sự nỗ lực của chính quyền địa phương, mỗi gia đình – tế bào của xã hội, như gia đình anh Tuấn, chị Hương đang nỗ lực "bồi đắp" cho mục tiêu ấy, để Lào Cai thực sự trở thành tỉnh phát triển, miền quê đáng sống như mong đợi.