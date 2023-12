Quán nhậu ế ẩm vì khách sợ “dính” nồng độ cồn

Khách nhậu sợ bị đo nồng độ cồn

Anh Nguyễn Thanh Phúc (người dân ở Quận 5) chia sẻ, gần đây, anh đang bỏ thói quen đi nhậu sau giờ làm, vì đồng nghiệp anh vừa bị "dính" đo nồng độ cồn và bị phạt nặng.

“Trước đây, lâu lâu có việc tôi vẫn thường đi nhậu cùng bạn bè. Tuy nhiên, gần đây đi đường tôi thấy lực lượng chức năng xử phạt nồng độ cồn rất gắt gao nên cũng lo ngại, không dám uống. Đồng nghiệp tôi cũng vừa bị phạt 7 triệu đồng nên tôi cũng hạn chế nhậu luôn. Trừ khi rảnh không phải đi làm hay đi đâu tôi mới uống, mà có uống thì cũng đặt xe chứ không dám tự chạy xe” - anh Phúc chia sẻ.

Nhiều người có tâm lý lo sợ như anh Phúc cộng với tình hình kinh tế khó khăn, phải cắt giảm chi tiêu, đã khiến nhiều quán nhậu trở nên đìu hiu, vắng khách.

Dù cuối tuần nhưng nhiều quán nhậu không một bóng khách

Những nơi vốn được ví là “thiên đường ăn nhậu” như: Đường Hoàng Sa, Trường Sa, Phạm Văn Đồng... thì giờ 7- 8h tối ngày cuối tuần, quán nhậu đều chung cảnh vắng vẻ. Bàn ghế được dọn, sắp xếp ngay ngắn nhưng chỉ lác đác vài khách.

Theo chủ các quán nhậu, tình trạng ế ẩm đã diễn ra lâu nay. Tuy nhiên, gần đây lượng khách sụt giảm nghiêm trọng hơn vì việc siết chặt xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Anh Nguyễn Tấn Đạt, đại diện quán nhậu 6A trên đường Hoàng Sa, Quận 1 cho biết, trước đây quán anh phục vụ trung bình từ 500 – 700 khách/ngày, nay chỉ khoảng 100 khách và có khi còn ít hơn.

Theo anh Đạt: “Hầu như quán nào cũng vậy, lượng khách giảm hơn 50%. Bình thường thứ 5, thứ 6 và cuối tuần khách đến quán tôi rất là đông, ngồi kín chỗ này luôn, nhưng nay lại vắng như vậy. Những khách cũ, lâu ngày quay lại quán thì tôi cũng điện hỏi. Khách nói là công an giao thông xử phạt căng quá, nên họ chọn nhậu gần nhà, hoặc là không nhậu luôn. Chứ ra quán xong đi về người này không bị (xử phạt nồng độ cồn - PV) thì người kia cũng bị thì mất cuộc vui”.

Nhiều người cho rằng không thể đổ lỗi quán nhậu vắng là do siết chặt đo nồng độ cồn, vì luật không cấm uống rượu bia mà chỉ cấm lái xe sau khi đã uống rượu bia.

Anh Lê Văn Triều, nhân viên văn phòng ở Quận 1 bày tỏ, rất ủng hộ việc kiểm soát chặt nồng độ cồn để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

“Cá nhân tôi thấy đã đi nhậu thì không nên lái xe. Chưa bàn đến việc phạt nặng hay nhẹ, tôi thấy việc lái xe khi say xỉn rủi ro mất an toàn giao thông rất cao. Không lái xe sau khi nhậu ngoài an toàn ra thì còn tránh bị phạt tiền và thậm chí tránh được những chuyện đáng tiếc (chống người thi hành công vụ - PV) do không làm chủ được bản thân" - anh Triều bày tỏ.

Quán nhậu tìm cách giữ chân khách

Trước tình trạng kinh doanh thu không đủ chi, nhiều quán đã nghĩ ra cách giữ chân khách, bằng việc tung ra những ưu đãi giảm giá, trang hoàng đón Giáng sinh lộng lẫy hay nhận giữ xe qua đêm miễn phí và hỗ trợ khách đặt taxi, xe ôm công nghệ, thậm chí là đưa đón khách tận nhà. Thế nhưng khách vẫn không mặn mà đến.

Anh Nguyễn Tấn Đạt, đại diện quán 6A cho biết thêm: “Quán tôi cũng rất sẵn sàng hỗ trợ khách đặt xe và giữ xe qua đêm cho khách. Chúng tôi cũng đã đến từng bàn thông tin cho khách biết về những dịch vụ đó của quán, nhưng quan trọng là khách có đến hay không. Vì một phần khách thường muốn chạy xe về sau cuộc nhậu để ngày mai tiếp tục công việc, khỏi mất công trở lại quán để lấy xe phiền phức”.

Quán nhậu của anh Nguyễn Tấn Đạt đã tìm nhiều cách “giữ chân” khách, nhưng khách vẫn không mặn mà

Với những quán nhậu có quy mô nhỏ như của ông Trần Nhật Quang ở Quận 3 thì đành bất lực ngồi “ngáp ngắn ngáp dài” chờ khách. Ông Quang cho biết, việc kinh doanh của quán gặp khó khăn đã lâu do bị ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế. Nếu phải chạy đua thay đổi mô hình phục vụ khách để thích ứng với bối cảnh hiện tại sẽ rất khó. Vì quán đang rất chật vật, thiếu mặt bằng, nhân viên,...

Nhiều quán ế ẩm, nhân viên đông hơn khách

Theo ông Quang: “Quán nào nhiều cổ đông, có khách và đông đội ngũ nhân viên thì có thể làm được. Họ mượn xe đậu sẵn đó, khách yêu cầu là có thể chở về. Đó là họ có khách và quán nằm ở tuyến đường khác, chứ tuyến đường này như tôi, đã bán ế ẩm rồi tiền đâu mà nuôi và thuê nhân viên làm kiểu đó. Ế ẩm đã mấy tháng nay, bán không ra tiền rồi”.

Từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2024, cảnh sát giao thông ở TP.HCM tiếp tục siết chặt kiểm tra, kiểm soát người điều khiển phương tiện gia thông vi phạm nồng độ cồn. Nhiều chủ quán nhậu lo ngại tình trạng ế ẩm sẽ tiếp tục kéo dài.