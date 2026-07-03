Quản trị dòng tiền và khơi thông nguồn vốn cho DN nhỏ và vừa ở miền Trung

Đó là thông tin đưa ra tại Hội thảo “Quản trị dòng tiền và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp” được tổ chức sáng nay (03/7) tại thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo có sự tham dự của 150 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên cùng các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và ngân hàng.

Quang cảnh Hội thảo

Theo VCCI khu vực miền Trung - Tây Nguyên, năm 2026 đang mở ra nhiều cơ hội mới cho nền kinh tế Việt Nam khi Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đầu tư công, chuyển đổi số và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực đó, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Áp lực lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở việc tìm kiếm khách hàng hay mở rộng thị trường, mà còn là bài toán duy trì dòng tiền ổn định để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp có đơn hàng, có năng lực sản xuất, có thị trường tiêu thụ nhưng vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. Trong khi đó, không ít tổ chức tín dụng cũng đang chịu áp lực kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống, khiến quá trình kết nối giữa nhu cầu vốn của doanh nghiệp và nguồn vốn của ngân hàng chưa thực sự thông suốt như kỳ vọng.

Kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) gần nhất do VCCI công bố cho thấy: tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi của khu vực miền Trung – Tây Nguyên là 58,8%, thấp hơn so với cả nước; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được các khoản vay từ các tổ chức tín dụng tại khu vực cũng thấp hơn mức chung cả nước.

Tại Hội thảo, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng hiện nay tiếp cận vốn vay để mở rộng thị trường, tăng quy mô doanh nghiệp đang gặp khó khăn do thiếu tài sản đảm bảo. Trong khi thực tế chứng minh những doanh nghiệp này làm ăn tốt, có dòng tiền tốt…

Ông Nguyễn Đức Kiên, chuyên gia tài chính chia sẻ tại Hội thảo

Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên có quy mô vừa và nhỏ, trong khi tài sản bảo đảm chủ yếu là bất động sản. Việc giá trị định giá của loại tài sản này có nhiều biến động trong thời gian qua đã khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận tín dụng.

Theo VCCI khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực này đang đối mặt 3 thách thức lớn. Thứ nhất, khả năng quản trị dòng tiền của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn hạn chế. Việc quản lý công nợ, tồn kho, kế hoạch tài chính và dự báo dòng tiền chưa theo kịp tốc độ biến động của thị trường. Thứ hai, doanh nghiệp đang gặp khó trong việc đáp ứng các điều kiện tín dụng truyền thống, nhất là yêu cầu về tài sản bảo đảm. Thứ ba, niềm tin và sự kết nối giữa doanh nghiệp với hệ thống tài chính chưa được củng cố trên cơ sở minh bạch, đồng hành và chia sẻ trách nhiệm.

Ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc VCCI - Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên phát biểu

Ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc VCCI - Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên cho rằng, hội thảo này là diễn đàn đối thoại thực chất giữa doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế và các tổ chức tín dụng, cùng nhau tìm ra những giải pháp khả thi để khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp:

“Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tài sản đảm bảo rất hạn chế, trong khi có rất nhiều doanh nghiệp có đơn hàng tốt, có thị trường tốt, có năng lực sản xuất tốt nhưng chúng ta chưa khai thác được những tài sản, ví dụ dòng tiền nguồn vốn doanh nghiệp để cung ứng vốn cho doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường và tăng cung ra thị trường. Hội thảo hôm nay chúng tôi muốn các ngân hàng ngồi lại với các doanh nghiệp trao đổi, có những giải pháp có thể khai thác dòng tiền doanh nghiệp, từ công nợ, từ hàng lưu kho cũng có thể là tài sản để ngân hàng có thể xem xét cung ứng vốn cho doanh nghiệp”.