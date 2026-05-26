DAVAS 2026 - Cơ hội lớn để Đà Nẵng kết nối dòng vốn đầu tư toàn cầu

Sau hai năm tổ chức, Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng - Danang Venture and Angel Summit (DAVAS 2026) từng bước hình thành cộng đồng các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm trên địa bàn thành phố; đồng thời hỗ trợ nhiều startup tiếp cận với các quỹ đầu tư, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.

DAVAS 2026 quy tụ hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, Việt Nam… với tổng quy mô đầu tư hơn 5 tỷ USD. Bên cạnh đó là sự tham gia của hơn 120 chuyên gia, diễn giả quốc tế cùng 62 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực như AI, Blockchain, Fintech, Web3, giáo dục, y tế, công nghệ xanh…

Sự kiện này thu hút hơn 5.000 lượt đăng ký tham dự, sự đồng hành của các trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng startup trong nước, quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của DAVAS 2026 là hoạt động pitching gọi vốn dành cho 62 dự án khởi nghiệp của Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Dubai, Mỹ và Ukraine. Các dự án tham gia các phiên gọi vốn theo nhóm lĩnh vực chuyên sâu như Web3 - Blockchain - Fintech; AI - DeepTech - Robotics; AgriTech - GreenTech - CleanTech… nhằm tăng khả năng kết nối với các quỹ đầu tư phù hợp.

Ban Tổ chức cũng dành riêng không gian pitching cho 11 dự án khởi nghiệp sinh viên tiềm năng, tạo cơ hội để các nhà sáng lập trẻ tiếp cận hệ sinh thái đầu tư quốc tế.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc DAVAS 2026

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, DAVAS 2026 không chỉ hướng đến việc kết nối dòng vốn đầu tư, mà còn tập trung nâng cao năng lực nội tại cho cộng đồng startup địa phương thông qua các chương trình huấn luyện về kỹ năng pitching, định giá doanh nghiệp, xây dựng mô hình tăng trưởng và tiếp cận thị trường quốc tế. Đà Nẵng mong muốn mỗi startup tham gia DAVAS không chỉ mang về cơ hội đầu tư, mà còn trưởng thành hơn về tư duy, năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Theo ông Hồ Quang Bửu, vốn đầu tư là quan trọng nhưng tri thức, kinh nghiệm và khả năng kết nối thị trường còn quan trọng hơn. Một startup muốn đi xa cần nhiều hơn một khoản đầu tư; đó là một hệ sinh thái biết đồng hành, hỗ trợ và tạo cơ hội phát triển dài hạn. DAVAS 2026 cũng là lời khẳng định mạnh mẽ của Đà Nẵng với cộng đồng đầu tư quốc tế rằng: thành phố đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới, sẵn sàng về hạ tầng số, sẵn sàng về nguồn nhân lực công nghệ, sẵn sàng về cơ chế thử nghiệm chính sách mới. Và quan trọng nhất là sẵn sàng về tư duy quản trị phát triển.

Đà Nẵng đang tập trung xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, thúc đẩy các cơ chế Sandbox, phát triển các lĩnh vực AI, fintech, blockchain, vi mạch bán dẫn và kinh tế số.

Ông Hồ Quang Bửu khẳng định: “Tôi mong rằng các quỹ đầu tư quốc tế sẽ không chỉ đến Đà Nẵng để tìm kiếm cơ hội mà sẽ xem Đà Nẵng là nơi để cùng kiến tạo giá trị mới cho khu vực Đông Nam Á. Tôi cũng mong cộng đồng startup hãy mạnh dạn hơn, dám nghĩ lớn hơn, dám bước ra thị trường toàn cầu và dám theo đuổi những bài toán lớn của xã hội bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo. TP Đà Nẵng cam kết sẽ luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, startup và nhà đầu tư bằng tinh thần “kiến tạo phát triển”, lấy thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư làm một phần thành công của thành phố”.

Đại biểu tham dự DAVAS 2026

DAVAS 2026 không chỉ dừng lại ở những phiên kết nối hay các biên bản ghi nhớ mà là không gian đối thoại giữa chính sách, thị trường, công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp. Đây là nơi khởi đầu cho những thương vụ đầu tư thực chất, nơi các startup tìm thấy "người đồng hành" và các nhà đầu tư tìm thấy "giá trị tăng trưởng dài hạn" tại Việt Nam; và những sáng kiến chính sách mới có thể được thử nghiệm ngay tại Đà Nẵng.

Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Diễn đàn

Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn: “Với thể chế kiến tạo, nguồn vốn được khơi thông, hạ tầng đổi mới sáng tạo được tăng cường, nhân lực được phát triển và tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa trong toàn xã hội, Đà Nẵng cùng các địa phương cả nước và các đối tác quốc tế sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu khu vực, theo chiến lược quốc gia mà Chính phủ Việt Nam vừa thông qua. Bộ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương, hỗ trợ tháo gỡ rào cản thể chế nhằm khơi thông nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp, để xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thực chất, hiệu quả và hội nhập quốc tế”.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như: Hội nghị Nhà phát triển Web3 năm 2026 (Web3 Builders’ Summit); Chương trình Đối thoại Cầu nối Chiến lược trước DAVAS; triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng, kết nối đầu tư 1:1 giữa startup và quỹ đầu tư cùng các tọa đàm chuyên sâu về tài chính số, sandbox, fintech và hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm.

Ông Bùi Ngọc Vinh, Giám đốc Công ty ST United nhận xét: “Năm nay, quy mô DAVAS lớn hơn so với những năm trước. Có nhiều start up nước ngoài đem các sản phẩm của mình đến Đà Nẵng tham gia. Chúng tôi kỳ vọng Đà Nẵng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Qua đó, các start up địa phương cũng sẽ tận dụng được cơ hội để tự lực cánh sinh và tìm thấy những cơ hội mới của riêng mình”.

Lễ trao Biên bản kết hợp tác đổi mới sáng tạo

Cũng tại DAVAS 2026 sẽ diễn ra lễ ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đổi mới sáng tạo giữa các tổ chức trong nước và quốc tế. Trong đó có hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng với Liên minh Kinh tế On-chain Toàn cầu nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái kinh tế số và đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng.