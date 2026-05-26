  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
DAVAS 2026 - Cơ hội lớn để Đà Nẵng kết nối dòng vốn đầu tư toàn cầu

Thứ Ba, 15:13, 26/05/2026
VOV.VN - Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu”, DAVAS 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 27/5 gửi đi thông điệp “Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa”. DAVAS 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của Đà Nẵng trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối các nguồn lực đầu tư.

Sau hai năm tổ chức, Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng - Danang Venture and Angel Summit (DAVAS 2026) từng bước hình thành cộng đồng các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm trên địa bàn thành phố; đồng thời hỗ trợ nhiều startup tiếp cận với các quỹ đầu tư, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.

DAVAS 2026 quy tụ hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư

DAVAS 2026 quy tụ hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, Việt Nam… với tổng quy mô đầu tư hơn 5 tỷ USD. Bên cạnh đó là sự tham gia của hơn 120 chuyên gia, diễn giả quốc tế cùng 62 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực như AI, Blockchain, Fintech, Web3, giáo dục, y tế, công nghệ xanh…

Sự kiện này thu hút hơn 5.000 lượt đăng ký tham dự, sự đồng hành của các trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng startup trong nước, quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của DAVAS 2026 là hoạt động pitching gọi vốn dành cho 62 dự án khởi nghiệp của Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc, Dubai, Mỹ và Ukraine. Các dự án tham gia các phiên gọi vốn theo nhóm lĩnh vực chuyên sâu như Web3 - Blockchain - Fintech; AI - DeepTech - Robotics; AgriTech - GreenTech - CleanTech… nhằm tăng khả năng kết nối với các quỹ đầu tư phù hợp.

Ban Tổ chức cũng dành riêng không gian pitching cho 11 dự án khởi nghiệp sinh viên tiềm năng, tạo cơ hội để các nhà sáng lập trẻ tiếp cận hệ sinh thái đầu tư quốc tế.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc DAVAS 2026

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, DAVAS 2026 không chỉ hướng đến việc kết nối dòng vốn đầu tư, mà còn tập trung nâng cao năng lực nội tại cho cộng đồng startup địa phương thông qua các chương trình huấn luyện về kỹ năng pitching, định giá doanh nghiệp, xây dựng mô hình tăng trưởng và tiếp cận thị trường quốc tế. Đà Nẵng mong muốn mỗi startup tham gia DAVAS không chỉ mang về cơ hội đầu tư, mà còn trưởng thành hơn về tư duy, năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Theo ông Hồ Quang Bửu, vốn đầu tư là quan trọng nhưng tri thức, kinh nghiệm và khả năng kết nối thị trường còn quan trọng hơn. Một startup muốn đi xa cần nhiều hơn một khoản đầu tư; đó là một hệ sinh thái biết đồng hành, hỗ trợ và tạo cơ hội phát triển dài hạn. DAVAS 2026 cũng là lời khẳng định mạnh mẽ của Đà Nẵng với cộng đồng đầu tư quốc tế rằng: thành phố đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới, sẵn sàng về hạ tầng số, sẵn sàng về nguồn nhân lực công nghệ, sẵn sàng về cơ chế thử nghiệm chính sách mới. Và quan trọng nhất là sẵn sàng về tư duy quản trị phát triển.

Đà Nẵng đang tập trung xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, thúc đẩy các cơ chế Sandbox, phát triển các lĩnh vực AI, fintech, blockchain, vi mạch bán dẫn và kinh tế số. 

Ông Hồ Quang Bửu khẳng định: “Tôi mong rằng các quỹ đầu tư quốc tế sẽ không chỉ đến Đà Nẵng để tìm kiếm cơ hội mà sẽ xem Đà Nẵng là nơi để cùng kiến tạo giá trị mới cho khu vực Đông Nam Á. Tôi cũng mong cộng đồng startup hãy mạnh dạn hơn, dám nghĩ lớn hơn, dám bước ra thị trường toàn cầu và dám theo đuổi những bài toán lớn của xã hội bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo. TP Đà Nẵng cam kết sẽ luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, startup và nhà đầu tư bằng tinh thần “kiến tạo phát triển”, lấy thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư làm một phần thành công của thành phố”.

Đại biểu tham dự DAVAS 2026

DAVAS 2026 không chỉ dừng lại ở những phiên kết nối hay các biên bản ghi nhớ mà là không gian đối thoại giữa chính sách, thị trường, công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp. Đây là nơi khởi đầu cho những thương vụ đầu tư thực chất, nơi các startup tìm thấy "người đồng hành" và các nhà đầu tư tìm thấy "giá trị tăng trưởng dài hạn" tại Việt Nam; và những sáng kiến chính sách mới có thể được thử nghiệm ngay tại Đà Nẵng. 

Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Diễn đàn

Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn: “Với thể chế kiến tạo, nguồn vốn được khơi thông, hạ tầng đổi mới sáng tạo được tăng cường, nhân lực được phát triển và tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa trong toàn xã hội, Đà Nẵng cùng các địa phương cả nước và các đối tác quốc tế sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu khu vực, theo chiến lược quốc gia mà Chính phủ Việt Nam vừa thông qua. Bộ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương, hỗ trợ tháo gỡ rào cản thể chế nhằm khơi thông nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp, để xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thực chất, hiệu quả và hội nhập quốc tế”.

Một trong những điểm nhấn của DAVAS 2026 là hoạt động pitching gọi vốn dành cho 62 dự án khởi nghiệp

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như: Hội nghị Nhà phát triển Web3 năm 2026 (Web3 Builders’ Summit); Chương trình Đối thoại Cầu nối Chiến lược trước DAVAS; triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng, kết nối đầu tư 1:1 giữa startup và quỹ đầu tư cùng các tọa đàm chuyên sâu về tài chính số, sandbox, fintech và hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm.

Ông Bùi Ngọc Vinh, Giám đốc Công ty ST United nhận xét: “Năm nay, quy mô DAVAS lớn hơn so với những năm trước. Có nhiều start up nước ngoài đem các sản phẩm của mình đến Đà Nẵng tham gia. Chúng tôi kỳ vọng Đà Nẵng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Qua đó, các start up địa phương cũng sẽ tận dụng được cơ hội để tự lực cánh sinh và tìm thấy những cơ hội mới của riêng mình”.

Lễ trao Biên bản kết hợp tác đổi mới sáng tạo

Cũng tại DAVAS 2026 sẽ diễn ra lễ ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đổi mới sáng tạo giữa các tổ chức trong nước và quốc tế. Trong đó có hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng với Liên minh Kinh tế On-chain Toàn cầu nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái kinh tế số và đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng tìm động lực tăng trưởng mới từ trí thức khoa học- công nghệ

VOV.VN - Sáng nay (18/5), Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn “Trí thức khoa học - công nghệ đóng góp ý kiến phát triển thành phố Đà Nẵng”. Diễn đàn thu hút đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức tham gia hiến kế, đề xuất nhiều giải pháp phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng khỏi nghiệp đổi mới sáng tạo DAVAS
Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa triển khai Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn. Chương trình nhằm đẩy mạnh bảo tồn, phát triển nguồn gen quý, đặc biệt là sâm Ngọc Linh; nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các sản phẩm dược liệu.

Đà Nẵng cần 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn và AI

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đặt mục tiêu đào tạo, thu hút khoảng 8.000 lao động chất lượng cao, tạo nền tảng để bứt tốc trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Đà Nẵng thúc đẩy blockchain, không chạy theo xu hướng

VOV.VN - Chiều 23/3, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Đề án “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối tại thành phố đến năm 2030”, khẳng định quan điểm tiếp cận blockchain không theo trào lưu mà xuất phát từ thực tiễn quản trị dữ liệu và phát triển kinh tế số.

Đà Nẵng tìm động lực tăng trưởng mới từ trí thức khoa học- công nghệ

VOV.VN - Sáng nay (18/5), Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn “Trí thức khoa học - công nghệ đóng góp ý kiến phát triển thành phố Đà Nẵng”. Diễn đàn thu hút đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức tham gia hiến kế, đề xuất nhiều giải pháp phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Đồng bào vùng cao Đà Nẵng ứng dụng công nghệ số tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Chính quyền thành phố Đà Nẵng đang tích cực đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao từng bước ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh. Qua đó, nông sản của bà con được quảng bá, tiêu thụ thuận lợi hơn, mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét.

