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Quảng Ngãi triển khai 7 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn

Thứ Tư, 17:40, 24/06/2026
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VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai 7 dự án nhà ở xã hội với hàng nghìn căn hộ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển hơn 8.100 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Chính phủ giao giai đoạn 2026 - 2030.

Tháng 5/2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi, đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành hơn 8.350 căn nhà ở xã hội, vượt 250 căn so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Đến tháng 6/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 412 căn hộ nhà ở xã hội. Từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi có thêm một dự án nhà ở xã hội được khởi công với quy mô hơn 1.200 căn hộ.

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Khởi động Dự án Nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn xã Thọ Phong với quy mô khoảng 1.200 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng

Để hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao trong năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi triển khai 7 dự án nhà ở xã hội gồm: Nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư Hoàng Thành; Nhà ở xã hội HUD Phú Mỹ thuộc dự án Khu đô thị Phú Mỹ; Nhà ở xã hội Công đoàn tại xã Thọ Phong; Nhà ở xã hội thuộc Khu thiết chế Công đoàn tại xã Thọ Phong; Nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân; Nhà ở xã hội tại xã Bình Sơn và Nhà ở xã hội Cẩm Thành.

Đối với nhà ở cho thuê, toàn tỉnh hiện có 6 dự án nhà ở công nhân và 1 dự án nhà ở xã hội cho thuê đã đưa vào hoạt động. Phần lớn các dự án do doanh nghiệp đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất để phục vụ nhu cầu lưu trú của công nhân, người lao động. Tổng số căn hộ cho thuê là 1.390 căn.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục rà soát, cập nhật quỹ đất phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong các quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh; ưu tiên bố trí tại các khu vực có hạ tầng giao thông thuận lợi, gần khu công nghiệp, khu đô thị và nơi tập trung đông lao động.

Tỉnh tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm tạo quỹ đất sạch để xúc tiến, thu hút nhà đầu tư.

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Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định, góp phần đưa các dự án nhà ở xã hội sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

Ông Nguyễn Công Hoàng đề nghị các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư quan tâm đến tìm hiểu, đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Trong thời gian tới, cần thực hiện chủ trương phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa có nhà ở ổn định cuộc sống.

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Quảng Ngãi phê bình giám đốc sở chậm triển khai dự án cơ sở dữ liệu đất đai

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản phê bình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi do chậm trễ trong thực hiện dự án đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại 25 xã, phường phía Đông của tỉnh.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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