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Quảng Ngãi ưu tiên nguồn lực giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi

Thứ Sáu, 22:35, 31/07/2026
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VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi tập trung lồng ghép, ưu tiên các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Xã miền núi Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi là địa phương có 98% đồng bào dân tộc Xơ Đăng sinh sống. Đây là vùng đất có cây sâm Ngọc Linh, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Nhiều năm qua, chính quyền địa phương có các chính sách hỗ trợ phát triển dược liệu. Người dân được tặng cây sâm giống để mở rộng diện tích, được hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm. Đến nay, nhiều hộ dân ở Măng Ri vươn lên thoát nghèo.

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Bà con Măng Ri trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng

Bà Nguyễn Thị Anh Nữ, hộ kinh doanh dược liệu ở thôn Đăk Viên, xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhờ cây sâm Ngọc Linh, kinh tế gia đình đã khấm khá hơn: “Từ khi gia đình đầu tư và phát triển về sâm Ngọc Linh thì mang lại nguồn thu nhập khá là ổn định hàng tháng cho gia đình. Đối với giá trị sâm Ngọc Linh này rất là cao, nên nó cũng nâng cao đời sống cho gia đình”.

Đến nay, xã Măng Ri có khoảng 300 hộ dân tham gia liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, bảo vệ và tiêu thụ sâm. Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhờ cách làm chủ động, tạo sinh kế ổn định, đến nay, toàn xã chỉ còn 240 hộ nghèo, chiếm chưa tới 10% số hộ dân toàn xã.

“Xã chúng tôi có lợi thế, thế mạnh về cây sâm Ngọc Linh, trên cơ sở đó sẽ phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, đó là cây sâm Ngọc Linh. Thứ hai là hỗ trợ bà con trồng rừng, tạo môi trường cân bằng sinh thái cho cây sâm Ngọc Linh phát triển. Thứ ba là hỗ trợ các sinh kế khác để bà con phát triển kinh tế, hỗ trợ cây cà phê, cây dược liệu ven rừng để bà con phát triển sinh kế, có thu nhập, giúp bà con thoát nghèo và vươn lên làm giàu”, ông Phạm Xuân Quang cho biết thêm.

Tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện chủ trương hỗ trợ trực tiếp sáng tạo sinh kế lâu dài cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với tiềm năng, lợi thế riêng của từng vùng đất. Đơn cử như tại xã Ba Động, chính quyền địa phương chủ động rà soát điều kiện thực tế, tìm những mô hình kinh tế phù hợp, giúp người dân có việc làm ổn định ngay tại quê hương.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Thời gian qua, địa phương đã đi học tập kinh nghiệm các mô hình như trồng khóm, cây chanh leo và các mô hình khác, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con có kế sinh nhai, phát triển kinh tế tại địa phương, hạn chế việc phải đi làm ăn xa, không có điều kiện chăm lo cho con cái, gia đình”.

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Bà con Xơ Đăng, ở Măng Ri ươm giống cây sâm Ngọc Linh

Năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đặt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 1,47%, giảm 1,03% so với cuối năm 2025, tương ứng giảm gần 5.600 hộ nghèo. Trong đó, khu vực miền núi giảm hơn 3.700 hộ. Các địa phương đang tập trung lồng ghép nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

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Mô hình trồng cây chanh dây của bà con ở xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế. Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi cho biết, tỉnh lựa chọn các dự án, mô hình sát với nhu cầu thực tế, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo.

“Các địa phương phải rà soát lại tất cả các chỉ tiêu trước đây, để khi ban hành bộ tiêu chí mới sát hơn, phù hợp hơn với thực tế của địa phương, phải bám sát thực trạng để xây dựng bộ tiêu chí mới, từ đó tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể. Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 là thực chất hơn, hiệu quả hơn, đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân”, ông Hồ Trọng Phương chia sẻ.

Anh Hồ Văn Lách, đồng bào Cor xã Trà Sơn thoát nghèo nhờ được hỗ trợ cặp bò sinh sản và vốn vay xây nhà kiên cố.jpg

Cho "cần câu" chứ không cho "cá" nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

VOV.VN - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang được các địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi triển khai theo hướng “cho cần câu cá chứ không cho cá”. Nghĩa là dần bỏ hình thức hỗ trợ “cho không”, chuyển sang trợ giúp một phần, có đối ứng. Cách làm này giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động phát triển sản xuất, chăn nuôi, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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