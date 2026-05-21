中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ngãi phát triển thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia

Thứ Năm, 11:00, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành Nghị quyết số 05 về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Mục tiêu hình thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước vào năm 2035

Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế dược liệu, với trọng tâm là Sâm Ngọc Linh, Quế Trà Bồng và các loài dược liệu quý đặc hữu; khai thác bền vững, có hiệu quả nguồn dược liệu tự nhiên hiện có; phát triển vùng dược liệu tỉnh Quảng Ngãi thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước vào năm 2035. Tỉnh Quảng Ngãi chú trọng phát triển sản phẩm đặc hữu Sâm Ngọc Linh gắn với đẩy mạnh quảng bá và nâng tầm vị thế thương hiệu sản phẩm Sâm Ngọc Linh tại thị trường trong nước và quốc tế; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

quang ngai phat trien thanh vung duoc lieu trong diem quoc gia hinh anh 1
Sảm phẩm sâm Ngọc Linh một dược liệu đặc hữu quý hiếm của Quảng Ngãi

Đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi hình thành vùng trồng dược liệu tập trung, diện tích rừng có trồng Sâm Ngọc Linh đạt hơn 5.200 ha, trong đó trồng mới 2.000 ha (khoảng 20 triệu cây); Đẳng sâm 900 ha, Quế 600 ha, Tỏi Lý Sơn 300 ha và các cây dược liệu hàng năm khác đạt khoảng 1.000 ha. Tỉnh Quảng Ngãi hình thành Trung tâm nhân giống dược liệu ứng dụng công nghệ cao sản xuất các loài cây giống dược liệu quý có giá trị về y tế, kinh tế và có thế mạnh tại địa phương, đáp ứng được nhu cầu trồng dược liệu trên địa bàn.

quang ngai phat trien thanh vung duoc lieu trong diem quoc gia hinh anh 2
Sâm Ngọc Linh trồng tại xã Măng Ri

Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu có hơn 55 hợp tác xã tham gia đầu tư trồng, chế biến và phân phối sản phẩm dược liệu. Đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi khai thác bền vững khoảng 33.000 tấn dược liệu các loại, trong đó, khai thác khoảng 1.000 tấn dược liệu tự nhiên (Cu ly, Huyết đằng, Mật nhân, chè dây, chuối rừng...), khai thác khoảng 32.000 tấn dược liệu trồng (Đẳng sâm, Đương quy, Nghệ vàng, Sâm Ngọc Linh, Sa nhân, Ngũ vị tử, Gừng gió, Quế, Tỏi...)

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đặt mục tiêu hình 01 cụm công nghiệp chế biến dược liệu; Giá trị sản xuất dược liệu đóng góp bình quân khoảng 5% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, đóng góp khoảng 2% GRDP của tỉnh và xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum được công nhận là thương hiệu quốc gia và duy trì trong danh sách sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đến năm 2035, Quảng Ngãi trở thành vùng trồng dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, dịch vụ logistics phát triển phục vụ sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm dược liệu.

quang ngai phat trien thanh vung duoc lieu trong diem quoc gia hinh anh 3
Thanh niên xã Măng Ri chăm sóc sâm Ngọc Linh

Hiện nay, trên địa bàn xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi đang trồng hơn 3.700 héc ta dược liệu, trong đó diện tích trồng sâm Ngọc Linh chiếm hơn 2.600 héc ta. Xã Măng Ri được xem là “thủ phủ dược liệu” của tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi tập trung mở rộng diện tích, phát triển trong nhân dân. Thứ hai là bảo vệ thương hiệu cây sâm Ngọc Linh để nâng cao giá trị qua mã vùng trồng, rồi chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc để người tiêu dùng yên tâm. Thứ ba, chúng tôi nâng cao cái giá trị của sân Ngọc Linh qua chế biến để phát triển ra sản phẩm từ làm thuốc, thực phẩm chức năng và bảo quản được lâu dài và phát triển ra các thị trường”.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Ngãi Quế Trà Bồng vùng dược liệu trọng điểm quốc gia sâm Ngọc Linh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hỗ trợ giống cây sâm Ngọc Linh giúp thanh niên Quảng Ngãi khởi nghiệp
Hỗ trợ giống cây sâm Ngọc Linh giúp thanh niên Quảng Ngãi khởi nghiệp

VOV.VN - Hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững dưới tán rừng, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ giống cây sâm Ngọc Linh giúp thanh niên vùng cao khởi nghiệp. Chương trình còn trang bị kiến thức, kỹ thuật, góp phần hình thành lực lượng trẻ dám nghĩ, dám làm từ dược liệu đặc hữu của địa phương.

Hỗ trợ giống cây sâm Ngọc Linh giúp thanh niên Quảng Ngãi khởi nghiệp

Hỗ trợ giống cây sâm Ngọc Linh giúp thanh niên Quảng Ngãi khởi nghiệp

VOV.VN - Hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững dưới tán rừng, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ giống cây sâm Ngọc Linh giúp thanh niên vùng cao khởi nghiệp. Chương trình còn trang bị kiến thức, kỹ thuật, góp phần hình thành lực lượng trẻ dám nghĩ, dám làm từ dược liệu đặc hữu của địa phương.

Tận dụng hệ sinh thái đa dạng, Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển dược liệu
Tận dụng hệ sinh thái đa dạng, Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển dược liệu

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa thông qua Nghị quyết về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Tận dụng hệ sinh thái đa dạng, Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển dược liệu

Tận dụng hệ sinh thái đa dạng, Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển dược liệu

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa thông qua Nghị quyết về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu
Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa triển khai Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn. Chương trình nhằm đẩy mạnh bảo tồn, phát triển nguồn gen quý, đặc biệt là sâm Ngọc Linh; nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các sản phẩm dược liệu.

Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu

Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa triển khai Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn. Chương trình nhằm đẩy mạnh bảo tồn, phát triển nguồn gen quý, đặc biệt là sâm Ngọc Linh; nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các sản phẩm dược liệu.

Phát hiện thêm loài gà rừng quý hiếm tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Quảng Ngãi
Phát hiện thêm loài gà rừng quý hiếm tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Quảng Ngãi

VOV.VN - Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều đàn gà rừng quý hiếm sống trong các khu rừng tự nhiên thông qua hệ thống bẫy ảnh và hoạt động tuần tra của lực lượng bảo vệ rừng.

Phát hiện thêm loài gà rừng quý hiếm tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Quảng Ngãi

Phát hiện thêm loài gà rừng quý hiếm tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Quảng Ngãi

VOV.VN - Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều đàn gà rừng quý hiếm sống trong các khu rừng tự nhiên thông qua hệ thống bẫy ảnh và hoạt động tuần tra của lực lượng bảo vệ rừng.

Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 20/6
Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 20/6

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trước ngày 20/6/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 20/6

Quảng Ngãi yêu cầu hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 20/6

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trước ngày 20/6/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp