Quảng Ngãi phát triển thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia

Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế dược liệu, với trọng tâm là Sâm Ngọc Linh, Quế Trà Bồng và các loài dược liệu quý đặc hữu; khai thác bền vững, có hiệu quả nguồn dược liệu tự nhiên hiện có; phát triển vùng dược liệu tỉnh Quảng Ngãi thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước vào năm 2035. Tỉnh Quảng Ngãi chú trọng phát triển sản phẩm đặc hữu Sâm Ngọc Linh gắn với đẩy mạnh quảng bá và nâng tầm vị thế thương hiệu sản phẩm Sâm Ngọc Linh tại thị trường trong nước và quốc tế; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Sảm phẩm sâm Ngọc Linh một dược liệu đặc hữu quý hiếm của Quảng Ngãi

Đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi hình thành vùng trồng dược liệu tập trung, diện tích rừng có trồng Sâm Ngọc Linh đạt hơn 5.200 ha, trong đó trồng mới 2.000 ha (khoảng 20 triệu cây); Đẳng sâm 900 ha, Quế 600 ha, Tỏi Lý Sơn 300 ha và các cây dược liệu hàng năm khác đạt khoảng 1.000 ha. Tỉnh Quảng Ngãi hình thành Trung tâm nhân giống dược liệu ứng dụng công nghệ cao sản xuất các loài cây giống dược liệu quý có giá trị về y tế, kinh tế và có thế mạnh tại địa phương, đáp ứng được nhu cầu trồng dược liệu trên địa bàn.

Sâm Ngọc Linh trồng tại xã Măng Ri

Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu có hơn 55 hợp tác xã tham gia đầu tư trồng, chế biến và phân phối sản phẩm dược liệu. Đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi khai thác bền vững khoảng 33.000 tấn dược liệu các loại, trong đó, khai thác khoảng 1.000 tấn dược liệu tự nhiên (Cu ly, Huyết đằng, Mật nhân, chè dây, chuối rừng...), khai thác khoảng 32.000 tấn dược liệu trồng (Đẳng sâm, Đương quy, Nghệ vàng, Sâm Ngọc Linh, Sa nhân, Ngũ vị tử, Gừng gió, Quế, Tỏi...)

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đặt mục tiêu hình 01 cụm công nghiệp chế biến dược liệu; Giá trị sản xuất dược liệu đóng góp bình quân khoảng 5% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, đóng góp khoảng 2% GRDP của tỉnh và xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum được công nhận là thương hiệu quốc gia và duy trì trong danh sách sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đến năm 2035, Quảng Ngãi trở thành vùng trồng dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, dịch vụ logistics phát triển phục vụ sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm dược liệu.

Thanh niên xã Măng Ri chăm sóc sâm Ngọc Linh

Hiện nay, trên địa bàn xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi đang trồng hơn 3.700 héc ta dược liệu, trong đó diện tích trồng sâm Ngọc Linh chiếm hơn 2.600 héc ta. Xã Măng Ri được xem là “thủ phủ dược liệu” của tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi tập trung mở rộng diện tích, phát triển trong nhân dân. Thứ hai là bảo vệ thương hiệu cây sâm Ngọc Linh để nâng cao giá trị qua mã vùng trồng, rồi chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc để người tiêu dùng yên tâm. Thứ ba, chúng tôi nâng cao cái giá trị của sân Ngọc Linh qua chế biến để phát triển ra sản phẩm từ làm thuốc, thực phẩm chức năng và bảo quản được lâu dài và phát triển ra các thị trường”.