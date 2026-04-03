Quảng Ninh duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Đáng chú ý, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực với mức tăng khoảng 8,21%. Trong đó, sản xuất than đạt hơn 10,7 triệu tấn, vượt kịch bản đề ra; sản lượng điện đạt gần 9,8 tỷ kWh, tăng cao so với kế hoạch. Nhiều sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo, xi măng, dầu thực vật, thiết bị điện tử… cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục phục hồi mạnh mẽ.

Trong quý I, Quảng Ninh đón khoảng 6,28 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 15.600 tỷ đồng, đều vượt kịch bản tăng trưởng. Đây là tín hiệu cho thấy ngành dịch vụ đang dần lấy lại vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Cùng với đó, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 18.500 tỷ đồng, bằng 100% dự toán quý và đạt 19% dự toán năm. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục được duy trì với tổng vốn ngoài ngân sách đạt trên 77.900 tỷ đồng; vốn FDI ước đạt khoảng 215 triệu USD.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Thu ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ninh đến hết quý I đạt 18.706 tỷ đồng, tăng mạnh khoảng 47% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này không chỉ vượt kịch bản tăng trưởng quý I đã đề ra, mà còn cho thấy nguồn thu đang duy trì ổn định, đồng đều trên hầu hết các lĩnh vực”.

Kết quả tăng trưởng quý I cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong điều hành của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 13% trong năm 2026, tỉnh xác định cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, đồng thời thúc đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế biển và dịch vụ chất lượng cao.