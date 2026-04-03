Quảng Ninh duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Thứ Sáu, 20:08, 03/04/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, tỉnh Quảng Ninh vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực ngay từ những tháng đầu năm. Theo ước tính, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2026 của tỉnh đạt khoảng 9,81%, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 13%. 

Đáng chú ý, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực với mức tăng khoảng 8,21%. Trong đó, sản xuất than đạt hơn 10,7 triệu tấn, vượt kịch bản đề ra; sản lượng điện đạt gần 9,8 tỷ kWh, tăng cao so với kế hoạch. Nhiều sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo, xi măng, dầu thực vật, thiết bị điện tử… cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục phục hồi mạnh mẽ.

Trong quý I, Quảng Ninh đón khoảng 6,28 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 15.600 tỷ đồng, đều vượt kịch bản tăng trưởng. Đây là tín hiệu cho thấy ngành dịch vụ đang dần lấy lại vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Cùng với đó, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 18.500 tỷ đồng, bằng 100% dự toán quý và đạt 19% dự toán năm. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục được duy trì với tổng vốn ngoài ngân sách đạt trên 77.900 tỷ đồng; vốn FDI ước đạt khoảng 215 triệu USD.

Kết quả tăng trưởng quý I cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong điều hành của tỉnh Quảng Ninh

 Ông Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Thu ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ninh đến hết quý I đạt 18.706 tỷ đồng, tăng mạnh khoảng 47% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này không chỉ vượt kịch bản tăng trưởng quý I đã đề ra, mà còn cho thấy nguồn thu đang duy trì ổn định, đồng đều trên hầu hết các lĩnh vực”.

Kết quả tăng trưởng quý I cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong điều hành của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 13% trong năm 2026, tỉnh xác định cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, đồng thời thúc đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế biển và dịch vụ chất lượng cao.

Xây dựng, phát triển Quảng Ninh theo mô hình thành phố trực thuộc Trung ương

VOV.VN - Không gian phát triển của tỉnh Quảng Ninh được định hướng tái cấu trúc đô thị dịch vụ tích hợp với phát triển kinh tế đảo - biên giới - di sản, trong đó vịnh Cửa Lục là trung tâm kết nối phát triển đô thị theo mô hình đa cực; theo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tiến Cường/VOV-Đông Bắc
Tag: thu ngân sách Quảng Ninh du lịch Quảng Ninh 2026 sản xuất than Quảng Ninh thu hút vốn FDI Quảng Ninh Vũ Ngọc Lâm Sở Tài chính
Quảng Ninh thả 5,4 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Sáng 31/3, tỉnh Quảng Ninh tổ chức thả hơn 5,4 triệu con giống thủy sản ra môi trường tự nhiên nhân dịp Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959 – 01/4/2026). 

VOV.VN - Sáng 31/3, tỉnh Quảng Ninh tổ chức thả hơn 5,4 triệu con giống thủy sản ra môi trường tự nhiên nhân dịp Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959 – 01/4/2026). 

Quảng Ninh tạo sức hút để lao động hồi hương

VOV.VN - Mỗi năm, Quảng Ninh cần tuyển mới khoảng 30.000 lao động nhưng cũng có tới 18.000 người rời địa phương để tìm kiếm việc làm ở nơi khác. Vậy làm thế nào để đảo chiều dòng chuyển dịch lao động này là yêu cầu cấp thiết đặt ra với các cấp chính quyền và doanh nghiệp tại mảnh đất địa đầu Đông Bắc Tổ quốc.

VOV.VN - Mỗi năm, Quảng Ninh cần tuyển mới khoảng 30.000 lao động nhưng cũng có tới 18.000 người rời địa phương để tìm kiếm việc làm ở nơi khác. Vậy làm thế nào để đảo chiều dòng chuyển dịch lao động này là yêu cầu cấp thiết đặt ra với các cấp chính quyền và doanh nghiệp tại mảnh đất địa đầu Đông Bắc Tổ quốc.

Quảng Ninh phấn đấu tạo hơn 30.500 việc làm trong năm 2026

VOV.VN - Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tạo việc làm cho khoảng 30.500 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 2,05% và góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP đạt từ 13% trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tổ chức Ngày hội việc làm có quy mô lớn.

VOV.VN - Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tạo việc làm cho khoảng 30.500 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 2,05% và góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP đạt từ 13% trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tổ chức Ngày hội việc làm có quy mô lớn.

