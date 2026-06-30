Quảng Ninh công bố các quy hoạch chiến lược

Các quy hoạch cấp tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt được Quảng Ninh công bố là Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I; Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050; Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I

Các quy hoạch này là cơ sở pháp lý quan trọng để Quảng Ninh tổ chức phân bổ không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và kiến tạo tương lai cho tỉnh. Trong đó, trọng tâm là việc tổ chức không gian theo mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp; phát triển tích hợp không gian biển, đảo, biên giới, di sản và kinh tế số thành một hệ sinh thái tổng thể, xanh và bền vững. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt 12%/năm giai đoạn 2026-2030; GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD vào năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2050 trở thành thành phố gắn với di sản mang tầm quốc tế và là trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước cũng như khu vực ASEAN…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định, sau hơn 6 thập kỷ từ khi thành lập, tỉnh Quảng Ninh đã vươn lên thành một cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc, đi đầu trong phong trào thi đua tăng trưởng kinh tế bền vững, xây dựng được hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức hiện đại và các đô thị cửa ngõ kết nối quốc tế.

Ngày 26/6/2026, Hội đồng đánh giá liên ngành đã thống nhất cao việc Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh. Đây cũng là lần đầu tiên Quảng Ninh có quy hoạch chung đô thị trên phạm vi toàn tỉnh, đánh dấu bước chuyển từ phát triển theo địa giới hành chính sang không gian liên kết. Đặc biệt là việc tổ chức không gian theo mô hình đa cực, lấy con người và di sản làm trung tâm với cấu trúc cốt lõi: 3 hành lang, 4 vùng kinh tế - xã hội, 5 trung tâm động lực.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm Quảng Ninh cần triển khai

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh các nhiệm vụ Quảng Ninh cần tập trung thực hiện về quản lý quy hoạch, các trọng điểm phát triển: "Quản lý chặt chẽ kiến trúc, cảnh quan và môi trường đô thị. Kiến trúc đô thị phải tôn vinh được bản sắc văn hóa vùng miền. Quá trình triển khai các dự án ven biển gần Vịnh Hạ Long phải được đánh giá tác động môi trường khắt khe, kiên quyết không đánh đổi môi trường sinh thái lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Tập trung nguồn lực cho các mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD dọc các trục chiến lược".

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng, việc công bố quy hoạch là tiền đề quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn tổ chức thực hiện, mở ra không gian phát triển mới và tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ninh bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Địa phương sẽ tiến hành số hóa các quy hoạch thiết kế, xây dựng sa bàn công nghệ chiếu 4D, các bản đồ, bản đồ định hướng phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh trong nhiều thập kỷ tới tại Cung quy hoạch và triển lãm tỉnh để phục vụ nhân dân tham quan và trải nghiệm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án

"Tỉnh Quảng Ninh xin cam kết tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các quy hoạch, nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, dự án và xây dựng các cơ chế chính sách vượt trội, khác biệt nhằm huy động mạnh mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 68, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và mở rộng hoạt động đối ngoại nhằm tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững", ông Khắng khẳng định.

Ngay sau lễ công bố, tỉnh Quảng Ninh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định thành lập Cụm công nghiệp; Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng. Đồng thời tổ chức khởi công dự án Nhà ở xã hội cho thuê tại phường Uông Bí và dự án Khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại Đặc khu Cô Tô.