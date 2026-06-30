Mưa lớn gây ngập cục bộ 1 số khu vực đô thị ở Quảng Ninh

Mưa to đến rất to kéo dài từ 5-7h sáng 30/6 tại nhiều khu vực của Quảng Ninh, lượng mưa đo được tại các khu vực Hạ Long, Cẩm Phả từ 125-180mm khiến nhiều tuyến phố tại các đô thị, đường giao thông bị ngập úng cục bộ. Các phường Hạ Long, Hồng Gai, Cao Xanh, Hà Khánh, Hà Lầm… đều xuất hiện các điểm ngập úng từ 0,2-0,5m, ảnh hưởng đến giao thông và tràn vào một số nhà dân. Đến 9h, các điểm ngập úng thoát nước dần khi mưa giảm.

Một số khu dân cư ngập úng từ 0,2-0,4m

Trưa và chiều 30/6 tại Quảng Ninh vẫn dự báo tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to ở nhiều khu vực. Đợt mưa kéo dài đến 2/7, lượng mưa phổ biến từ 80-170mm, có nơi trên 250mm, nguy cơ xuất hiện dông, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất như khu vực Hạ Long, khu vực Móng Cái cùng các xã Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên… và một số khu vực miền núi, ven sông, suối.

Các tuyến phố Cao Thắng, Hà Lầm... cũng bị ngập cục bộ

Bên cạnh nguy cơ ngập lụt gây tắc nghẽn giao thông cục bộ ở 1 số tuyến phố, tuyến đường, mưa lớn còn có thể gây sạt lở tại các bãi thải, hầm lò, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất.

Mưa lớn và ngập úng đúng vào thời điểm đầu giờ sáng khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn

Nước tràn vào nhà dân tại khu vực Bãi Muối, phường Cao Xanh

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các cơ quan chức năng địa phương ứng trực phòng chống, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra nơi ở, gia cố tài sản, hạn chế di chuyển khi mưa lớn và tuyệt đối không qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn.