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Quảng Ninh khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên

Thứ Hai, 13:16, 29/06/2026
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VOV.VN - Ngày 30/6 tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công dự án nhà ở cho thuê đầu tiên trên địa bàn tại phường Uông Bí. Đây là bước triển khai cụ thể chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời mở thêm cơ hội an cư cho người lao động.

Quảng Ninh hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa nhanh ở khu vực phía Bắc. Cùng với sự hình thành của các khu kinh tế, khu công nghiệp như Quảng Yên, Sông Khoai, Đông Mai, Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Hải Hà hay Texhong Hải Hà, nhu cầu về nhà ở cho thuê của người lao động ngày càng lớn.

Theo thống kê sơ bộ của ngành xây dựng, toàn tỉnh hiện cần khoảng 27.000 căn hộ cho thuê, trong khi nguồn cung vẫn còn thiếu. Dự án đầu tiên được xây dựng tại khu đô thị Yên Thanh, phường Uông Bí trên diện tích khoảng 3.500 m², quy mô 158 căn hộ, với tổng vốn đầu tư khoảng 130 tỷ đồng.

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Ông Đỗ Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết đơn vị đang tham mưu cho tỉnh quy hoạch các quỹ đất để phát triển các dự án nhà ở cho thuê trong quý IV năm 2026

Ông Đỗ Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết, không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, địa phương cũng đang rà soát nhiều vị trí khác để tiếp tục triển khai các dự án nhà ở cho thuê trong thời gian tới. 

“UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản giao Ban Quản lý dự án I lập chủ trương đầu tư và làm chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê tại Uông Bí với diện tích 3.500 m2, quy mô 158 căn hộ cho thuê. Hiện nay tỉnh Quảng Ninh đang rất quyết liệt triển khai. Theo thống kê chưa đầy đủ, nhu cầu nhà ở cho thuê của tỉnh khoảng 27.000 căn hộ. Sở Xây dựng cũng đang rà soát các địa điểm để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khởi công các dự án trong quý III và quý IV năm 2026" - ông Hoành nhấn mạnh.

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Trong tháng 6, Quảng Ninh liên tiếp khởi công 2 dự án nhà ở xã hội, bổ sung quỹ phòng lớn cho lao động địa phương

Để tạo nguồn lực phát triển lâu dài, HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Nghị quyết số 26 thành lập Quỹ nhà ở tỉnh với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ đầu tư và phát triển quỹ nhà ở xã hội theo hình thức cho thuê. Cùng với mô hình nhà ở cho thuê, Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội. Riêng trong tháng 6, tỉnh Quảng Ninh đã khởi công thêm một số dự án tại Việt Hưng, Hoành Bồ và đặc khu Vân Đồn.

Ông Tạ Đức Quyết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền, chủ đầu tư một dự án nhà ở xã hội cho biết: “Chúng tôi cam kết trong năm 2027 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng các tòa B và C, hơn 300 căn hộ sẽ lần lượt được bàn giao. Giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ dự án vào năm 2030".

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Tính tới thời điểm này, Quảng Ninh đã có 3 dự án nhà ở xã hội đã được hoàn thành với quy mô 2.370 căn hộ và 15 dự án nhà ở xã hội đang triển khai đầu tư xây dựng với 18.507 căn hộ.

Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội với 2.370 căn hộ, đồng thời đang triển khai 15 dự án khác với quy mô hơn 18.500 căn. Cùng với việc phát triển mô hình nhà ở xã hội cho thuê, địa phương kỳ vọng sẽ từng bước đa dạng hóa nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, tạo nền tảng để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế bền vững.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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