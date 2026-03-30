Quảng Ninh tạo sức hút để lao động hồi hương

Giữa không gian rộng lớn, sôi động của ngày hội việc làm tại KCN Sông Khoai, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, anh Trần Văn Xuân, người đã có 8 năm làm việc tại Hải Phòng lặng lẽ đi qua từng gian hàng tuyển dụng. Không vội vàng, anh dừng lại tìm hiểu, so sánh, cân nhắc… bởi phía sau mỗi lựa chọn là câu chuyện ổn định cuộc sống lâu dài.

“Tôi làm bên KCN Vsip Hải Phòng được 8 năm. Sáng chúng tôi có xe đưa đón từ Quảng Ninh sang Hải Phòng và ngược lại. Ở khu tôi, công nhân đi làm bên Hải Phòng đông lắm và chế độ tốt lên của ai cũng làm lâu. Công việc bên kia của tôi vẫn rất là tốt nhưng mà muốn tìm được việc phù hợp hơn nên tôi về đây. Tôi cũng tham khảo tìm được một số gian hàng đáp ứng được nhu cầu, lương cơ bản đang trả là 6 triệu 300 ngàn là đang cao hơn so với chỗ tôi đang làm", anh Trần Văn Xuân cho biết thêm.

Trở về quê làm việc không chỉ là mong muốn của riêng anh Xuân. Cũng tại ngày hội việc làm này, Nguyễn Văn Ánh (28 tuổi, sau 8 năm học tập và làm việc tại Hàn Quốc), với tấm bằng Thạc sĩ ngành Điện cũng lựa chọn quay về quê hương.

"Với bằng thạc sĩ, kỹ sư điện, tôi mong muốn mức lương 20 triệu trở lên. Còn mức lương công ty đang trả là 16 triệu. Các công ty, xí nghiệp của nước ngoài cũng đang tập trung về khu vực Quảng Yên và trong tương lai thì sẽ mở rộng hơn, giúp người Quảng Yên sẽ không còn lo ngại đi xa kiếm việc làm. Vì vậy, tôi muốn trở về, muốn phát triển bản thân mình ngay tại quê hương của mình hơn…", anh Nguyễn Văn Ánh chia sẻ.

Sự lựa chọn của anh Xuân hay anh Ánh trong rất nhiều người có mặt tại ngày hội việc làm đã cho thấy xu hướng trở về quê để sinh sống, làm việc đang dần rõ nét đối với người lao động ở Quảng Ninh. Để giải bài toán nhu cầu lao động lớn trong khi người lao động lại rời khỏi địa phương, tỉnh Quảng Ninh đã thường xuyên tổ chức các ngày hội việc làm, tạo cầu nối trực tiếp giữa người lao động và doanh nghiệp. Chỉ riêng tháng 3/2026, hai ngày hội việc làm lớn đã thu hút khoảng 50 doanh nghiệp tham gia, tiếp cận hàng nghìn lao động, học sinh, sinh viên.

Ông Osamu Sudo, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Amata Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của Quảng Ninh, nhà trường và doanh nghiệp đã có sự kết nối để cùng giải quyết vấn đề việc làm. Hiện nay, tại KCN Amata có khoảng 22.000 cơ hội việc làm và khi lấp đầy sẽ tạo ra khoảng 50.000 lao động địa phương. Phần lớn cơ hội tập trung trong lĩnh vực sản xuất với nhu cầu trên 90% dành cho khối kỹ sư, lao động có tay nghề, Kỹ thuật viên; khoảng 10% là các vị trí văn phòng và quản lý. Chúng tôi đã ký kết hợp tác các trường đại học như AIT Việt Nam, Đại học Hạ Long, trường CĐ Công nghiệp - Xây dựng và trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh".

Kết nối việc làm chỉ là bước khởi đầu, trong khi vấn đề then chốt giữ chân người lao động ở lại lâu dài không chỉ là công việc, mà còn là điều kiện sống. Những năm gần đây, Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt chính sách an sinh như hỗ trợ giáo dục cho con công nhân, hỗ trợ giáo viên mầm non, chương trình sữa học đường, hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển nhà ở xã hội… Một hệ sinh thái dân sinh, hướng tới phục vụ người dân đang dần hình thành. Nhưng theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thì yếu tố quyết định vẫn nằm ở chính doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: "Chúng ta không chỉ tìm kiếm nhân sự mà còn cần tiếp tục đầu tư vào công tác đào tạo, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, có chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút và giữ chân người lao động. Đây là giải pháp mà tiên quyết. Các địa phương có làm rất nhiều giải pháp nhưng bản thân doanh nghiệp mà không có giải pháp thỏa mãn nhu cầu hợp pháp, chính đáng của người lao động về thu nhập ít hơn doanh nghiệp lân cận, về điều kiện lao động. Các doanh nghiệp phải luôn luôn nỗ lực, cố gắng phấn đấu và giữ chân người lao động".

Quảng Ninh phấn đấu đón tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động mỗi năm

Khi thu nhập đủ tốt, môi trường làm việc được cải thiện và cuộc sống được bảo đảm, lựa chọn trở về quê để làm việc sẽ trở thành một xu thế tất yếu. Từ những gian hàng tuyển dụng đông đúc đến những chính sách an sinh cụ thể, Quảng Ninh đang từng bước thu hẹp khoảng cách giữa “nhu cầu việc làm” và “quyết định ở lại” của người lao động. Và khi người lao động quyết định chọn ở lại địa phương làm việc sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.