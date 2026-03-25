Quảng Trị khuyến khích đi chung xe, đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học

Thứ Tư, 16:00, 25/03/2026
VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự tại Trung Đông khiến nguồn cung xăng dầu toàn cầu bị gián đoạn, giá nhiên liệu liên tục leo thang và nguy cơ khan hiếm cục bộ, tỉnh Quảng Trị đã có kế hoạch triển khai giải pháp ứng phó, đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn.


Tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học như một giải pháp thay thế bền vững, góp phần giảm áp lực phụ thuộc vào xăng dầu truyền thống trong bối cảnh nguồn cung biến động. Theo quan điểm của UBND tỉnh Quảng Trị, việc tăng cường sử dụng xăng sinh học E10 và E5 RON92 không chỉ giúp ổn định thị trường nhiên liệu mà còn góp phần kiểm soát chi phí, giảm tác động tiêu cực từ biến động giá dầu thế giới.

Theo lộ trình này, từ ngày 1/6/2026, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại các cửa hàng bán lẻ và điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ thuộc hệ thống phân phối. Đồng thời, duy trì kinh doanh xăng E5 RON92 đến hết ngày 31/12/2030 giúp thị trường và người tiêu dùng thích nghi dần với các loại nhiên liệu thay thế.

quang tri khuyen khich di chung xe, day nhanh lo trinh su dung xang sinh hoc hinh anh 1
Tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học

Song song với đó, tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về lợi ích của nhiên liệu sinh học trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc thực hiện đúng lộ trình, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng trong giai đoạn nhạy cảm.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh Quảng Trị giao Sở Công Thương đóng vai trò đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai kế hoạch, chủ động tham mưu UBND tỉnh các giải pháp điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường xăng dầu.

“Bắt đầu xây dựng kịch bản khuyến khích sử dụng phương tiện dùng chung để giảm tiêu thụ xăng dầu trong địa bàn. Khuyến khích cán bộ đi họp, công tác có thể dùng chung phương tiện trong giai đoạn này, tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng các phương tiện cá nhân để tiết kiệm hơn, đảm bảo lâu dài. Giao Sở Công Thương tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp, đảm bảo nguồn cung phục vụ sản xuất, đời sống” - ông Vinh chia sẻ thêm.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Bán xăng dầu cao hơn giá tối đa quy định, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 35 triệu đồng
Bán xăng dầu cao hơn giá tối đa quy định, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 35 triệu đồng

VOV.VN - Doanh nghiệp đã bị xử phạt 35 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc doanh nghiệp trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch.

Bán xăng dầu cao hơn giá tối đa quy định, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 35 triệu đồng

Bán xăng dầu cao hơn giá tối đa quy định, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 35 triệu đồng

VOV.VN - Doanh nghiệp đã bị xử phạt 35 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc doanh nghiệp trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch.

Vượt áp lực giá xăng dầu, ngư dân và ngành vận tải Quảng Ngãi duy trì hoạt động
Vượt áp lực giá xăng dầu, ngư dân và ngành vận tải Quảng Ngãi duy trì hoạt động

VOV.VN - Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Ngư dân và các doanh nghiệp vận tải tại tỉnh Quảng Ngãi đang chủ động khắc phục khó khăn, điều chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh để duy trì hoạt động.

Vượt áp lực giá xăng dầu, ngư dân và ngành vận tải Quảng Ngãi duy trì hoạt động

Vượt áp lực giá xăng dầu, ngư dân và ngành vận tải Quảng Ngãi duy trì hoạt động

VOV.VN - Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Ngư dân và các doanh nghiệp vận tải tại tỉnh Quảng Ngãi đang chủ động khắc phục khó khăn, điều chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh để duy trì hoạt động.

Ngư dân miền Trung tìm giải pháp tiết kiệm xăng dầu, tiếp tục vươn khơi
Ngư dân miền Trung tìm giải pháp tiết kiệm xăng dầu, tiếp tục vươn khơi

VOV.VN - Giá dầu tăng cao những ngày qua khiến ngư dân các tỉnh miền Trung dè dặt khi ra khơi. Nhiều chủ tàu đã chủ động đầu tư thêm tiền lắp đặt thiết bị trợ lái để tiết kiệm nhiên liệu.

Ngư dân miền Trung tìm giải pháp tiết kiệm xăng dầu, tiếp tục vươn khơi

Ngư dân miền Trung tìm giải pháp tiết kiệm xăng dầu, tiếp tục vươn khơi

VOV.VN - Giá dầu tăng cao những ngày qua khiến ngư dân các tỉnh miền Trung dè dặt khi ra khơi. Nhiều chủ tàu đã chủ động đầu tư thêm tiền lắp đặt thiết bị trợ lái để tiết kiệm nhiên liệu.

