Quảng Ngãi chống khai thác IUU theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Tỉnh cũng kiên quyết xử lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý nghề cá. Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có 4.860 tàu cá đã đăng ký và được cập nhật lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu Nghề cá Quốc gia (VNFishbase), đạt tỷ lệ 100%. Hiện, tất cả tàu cá đang hoạt động đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan triển khai quyết liệt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Địa phương nào để xảy ra vi phạm thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (áo trắng, bìa trái) và các ngành chức năng kiểm tra chống khai thác IUU tại cảng cá Sa Huỳnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các địa phương triển khai quyết định giải bản tàu cá, sớm loại bỏ các tàu nguy cơ cao, tàu không đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn neo đậu nằm bờ; đồng thời rà soát, kiểm tra hệ thống cảng cá, hạ tầng nghề cá để tích hợp quản lý đồng bộ.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực thủy sản, từ đăng kiểm tàu cá, giám sát hoạt động khai thác trên biển đến truy xuất nguồn gốc thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và ngăn chặn khai thác IUU.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Các cảng cá được giao thực hiện truy xuất nguồn gốc chặt chẽ, kiểm soát nghiêm chất lượng thủy sản sau khai thác nhằm đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU. Các địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai quyết liệt để tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chống khai thác IUU; tăng cường tuyên truyền, vận động chủ tàu thực hiện đúng quy định về thủ tục rời, cập cảng.

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác hải sản. Thiếu tá Lê Thành Thạo, nhân viên Trạm kiểm soát Biên phòng An Hải, Đồn Biên phòng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “100% phương tiện trên địa bàn đều có đầy đủ thông tin. Các dữ liệu liên quan đến tàu cá và phương tiện trước khi xuất bến đều phải được biên phòng kiểm tra theo quy định của pháp luật. Trong quá trình phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt là các phương tiện hoạt động khơi xa, Bộ đội Biên phòng sẽ tiến hành kiểm tra các thiết bị giám sát hành trình và duy trì kiểm tra 24/24 giờ”.