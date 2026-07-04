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Quy chế tổ chức, hoạt động của BCĐ quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thứ Bảy, 21:23, 04/07/2026
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VOV.VN -Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ký Quyết định số 66/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia này.

Quy chế này quy định tổ chức, nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ làm việc, thông tin báo cáo, mối quan hệ phối hợp công tác và một số hoạt động khác của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo quốc gia).

Theo Quy chế, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia gồm: Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phó Trưởng ban Thường trực); ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

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Ảnh minh họa. Nguồn: AI

Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia gồm có: Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Hồ Đức Anh, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; ông Lê Tiến Đạt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Nguyễn Sỹ Quang, Trung tướng, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an; ông Nguyễn Quang Phương, Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an; ông Vũ Trung Kiên, Trung tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng; ông Lương Đình Hưng, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng; ông Lê Thanh Hải, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; ông Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan, Bộ Tài chính; ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính; ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương; ông Đỗ Đức Toàn, Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo quốc gia hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các thành viên và của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia (gọi tắt là Văn phòng Thường trực) trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các ủy viên và hiệu quả công tác phối hợp liên ngành.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực của bộ, ngành mình và các nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia sử dụng con dấu của bộ, ngành mình; Văn phòng Thường trực sử dụng con dấu riêng.

Ban Chỉ đạo các bộ, ngành thành viên sử dụng con dấu của bộ, ngành mình; Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) hoặc Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố); các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh (thành phố) sử dụng con dấu của sở, ngành mình.

Văn phòng Thường trực là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban, các Phó Trưởng ban điều hành, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 9/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014; Quyết định số 927/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 9/1/2026. Văn phòng Thường trực có Quy chế tổ chức và hoạt động riêng.

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Siết chặt biên giới, chống buôn lậu tại Cửa khẩu Cầu Treo

VOV.VN - Trước yêu cầu ngày càng cao trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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