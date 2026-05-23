Triệt phá đường dây buôn lậu mua bán xe điện ba bánh xuyên biên giới

Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh trên địa bàn phường Hạc Thành có dấu hiệu hoạt động bất minh, nhiều dòng xe điện được bày bán với giá rẻ bất thường.

Kho xe điện ba bánh. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, phía sau những cửa hàng kinh doanh xe điện ba bánh là đường dây vận chuyển hàng lậu xuyên biên giới với phương thức hoạt động tinh vi, chặt chẽ, có sự câu kết giữa các đối tượng tại Thanh Hóa với các đối tượng tổ chức vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 đồng loạt kiểm tra các địa điểm liên quan, gồm cơ sở kinh doanh "Tổng kho xe điện" trên đường Lê Hiến Tông, phường Hạc Thành do Lý Hồng Lâm làm chủ và cửa hàng xe đạp điện Renbike trên đường Tây Sơn, phường Hạc Thành do Nguyễn Thị Thoan làm chủ.

Tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của Lý Hồng Lâm có 94 xe điện; tại cửa hàng của Nguyễn Thị Thoan có 30 xe điện nhập lậu. Tất cả xe điện dạng ba bánh này đều tập kết trong kho nhưng không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định.

Trước những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, do nhận thấy việc kinh doanh xe điện nhập lậu từ Trung Quốc mang lại lợi nhuận lớn nên từ khoảng tháng 3/2026, Lý Hồng Lâm và Nguyễn Thị Thoan đã sử dụng mạng xã hội WeChat để móc nối với các đầu mối bên Trung Quốc đặt mua hàng đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Lý Hồng Lâm tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Để hợp thức hóa quá trình vận chuyển, các đối tượng thuê Nguyễn Thanh Long tổ chức đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật. Giá vận chuyển được thỏa thuận từ 1 đến 1,3 triệu đồng/m³ hàng hóa.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Long là mắt xích cầm đầu, điều phối toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng lậu. Đối tượng đã lập các nhóm Zalo để điều hành việc vận chuyển, cập nhật lịch trình hàng hóa từ Trung Quốc về kho tại Hà Nội. Khi hàng được vận chuyển trót lọt về kho, các đầu mối tại Thanh Hóa sẽ được thông báo đến nhận hàng đưa đi tiêu thụ.

Nguyễn Thanh Long tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khám xét kho hàng tại Hà Nội do Nguyễn Thanh Long quản lý. Qua khám xét, đã phát hiện, thu giữ thêm số lượng lớn xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đến nay tổng số tang vật mà cơ quan Công an đã thu giữ hơn 500 xe điện nhập lậu, giá trị tang vật thu giữ trên 4 tỷ đồng.

Trong đó, vai trò của Lại Quý Dương, đối tượng được Nguyễn Thanh Long thuê quản lý kho và theo dõi lịch trình vận chuyển hàng hóa. Dù biết rõ toàn bộ số xe điện đều là hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp nhưng Dương vẫn tích cực tham gia giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1990) và Lại Quý Dương (sinh năm 1995), cùng trú tại thành phố Hà Nội theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự về tội "Buôn lậu". Đồng thời, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lý Hồng Lâm (sinh năm 1993), Nguyễn Thị Thoan (sinh năm 1993), cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về cùng tội danh.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.