Quy định mới về nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước

Theo Nghị định, các khoản thu từ cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải được nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. Khoản thu thuộc Trung ương được nộp vào ngân sách Trung ương, còn khoản thu thuộc địa phương được nộp vào ngân sách địa phương.

Nguồn thu này được tổng hợp vào ngân sách để thực hiện hai nhóm nhiệm vụ chính là đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng của quốc gia, địa phương.

Quản lý các khoản thu từ cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập

Đáng chú ý, toàn bộ khoản thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp có thể được sử dụng để đầu tư vốn vào các doanh nghiệp mạnh, quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt trong những ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược của nền kinh tế.

Nghị định quy định hai nhóm khoản thu nộp ngân sách nhà nước gồm: thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/2/2026 của Chính phủ và thu từ cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập.

Về các khoản chi, Nghị định quy định gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển.

Về chi thường xuyên, ngân sách nhà nước được sử dụng để thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, như chi phí cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; chi phí chuyển nhượng vốn nhà nước; chế độ đối với người lao động dôi dư, tinh giản biên chế khi doanh nghiệp hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc giải thể.

Đối với chi đầu tư phát triển, Nghị định quy định hai nội dung gồm đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng của quốc gia, địa phương.

Nghị định áp dụng đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu ở Trung ương và địa phương; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần; doanh nghiệp được chuyển đổi sở hữu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc khai, nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu và hướng dẫn chi ngân sách theo quy định của Nghị định.

Nghị định số 357/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026.