Quyết liệt kiểm soát giá trong những tháng cuối năm

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 480/TB-VPCP ngày 12/9/2026 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp trực tuyến về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 8 tháng đầu năm 2026 và định hướng công tác 4 tháng còn lại của năm 2026.

Để thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ động theo dõi sát diễn biến kinh tế, triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp trọng tâm.

Triển khai chính sách miễn, giảm thuế, phí còn phù hợp

Bộ Tài chính được giao chủ trì theo dõi sát diễn biến CPI, tổng hợp số liệu về giá thị trường các mặt hàng thiết yếu và thường xuyên cập nhật các kịch bản lạm phát theo từng quý cũng như cả năm. Bộ Tài chính có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ đạo điều hành giá và Chính phủ các giải pháp điều hành phù hợp; tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống người dân, nhất là đối với mặt hàng xăng dầu, phân bón... Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh linh hoạt thuế xăng dầu phù hợp với tình hình thực tế.

Song song đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần theo dõi sát diễn biến tỷ giá, lãi suất, tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế; chủ động các phương án hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu. Tăng trưởng tín dụng sẽ được điều tiết phù hợp với khả năng hấp thụ vốn, tập trung vào sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo và các lĩnh vực ưu tiên. Các hành vi đầu cơ, găm giữ ngoại tệ gây bất ổn thị trường ngoại hối sẽ bị kiểm tra và xử lý nghiêm.

Bảo đảm nguồn cung năng lượng và thực phẩm thiết yếu

Bộ Công Thương chủ trì theo dõi sát diễn biến giá dầu thô, xăng dầu thành phẩm, khí hóa lỏng, than và các nguồn năng lượng chủ chốt trên thế giới. Việc điều hành giá, thị trường xăng dầu trong nước phải bám sát các chỉ đạo về nguồn cung, tuân thủ các Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 06/3/2026. Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tuyệt đối không để xảy ra đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá.

Ngoài ra, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm điều hòa cung cầu hàng hóa thiết yếu, bảo đảm cân đối các mặt hàng chiến lược và chủ động dự trữ xăng dầu để bình ổn thị trường khi có biến động.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị này có nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến sản xuất, cung cầu và giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như lúa gạo, thịt lợn, gia cầm, thủy sản, rau quả. Bộ cần chủ động phương án bảo đảm nguồn cung thực phẩm, tránh thiếu hụt cục bộ gây biến động giá bất thường; quản lý giá thức ăn chăn nuôi, phân bón, vật tư nông nghiệp để tham mưu giải pháp ổn định sản xuất. Bộ cũng sẽ phối hợp với Bộ Công Thương điều tiết hợp lý giữa nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đối với nông sản chiến lược.

Siết chặt giá vật liệu xây dựng, cước vận tải và dịch vụ y tế, du lịch

Bộ Xây dựng chủ trì theo dõi, đánh giá diễn biến giá vật liệu xây dựng, giá nhà ở, bất động sản và chi phí xây dựng để đề xuất giải pháp bình ổn. Bộ chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng công bố giá vật liệu xây dựng, xử lý kịp thời tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc thao túng giá.

Đối với lĩnh vực giao thông, các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải và dịch vụ logistics. Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải điều chỉnh giảm giá cước tương ứng khi chi phí nhiên liệu giảm; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý hoặc chậm điều chỉnh giảm giá cước.

Trong lĩnh vực y tế và du lịch, Bộ Y tế theo dõi chặt chẽ giá thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, thiết bị y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh; bảo đảm nguồn cung đầy đủ với giá hợp lý và xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương kiểm soát giá dịch vụ lưu trú, du lịch, lữ hành, tránh tăng giá bất hợp lý trong các dịp lễ, Tết và mùa cao điểm.

Đảm bảo sách giáo khoa, học phí và tăng cường kiểm tra tại địa phương

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cung ứng đủ sách giáo khoa, bảo đảm phụ huynh và học sinh dễ dàng tiếp cận mua sách với giá không cao hơn giá niêm yết in trên bìa, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Các bộ, cơ quan Trung ương có cơ sở giáo dục trực thuộc và UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP. Khuyến khích các địa phương chủ động dùng ngân sách và nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, khu công nghiệp, hỗ trợ bữa ăn bán trú, thiết bị học tập. Các trường học phải thực hiện nghiêm quy định thu chi, công khai minh bạch, không lạm dụng xã hội hóa giáo dục.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, theo dõi sát diễn biến giá cả trên địa bàn và xây dựng phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa trong mùa mưa bão, thiên tai. Các cơ sở kinh doanh phải thực hiện đúng quy định về kê khai, niêm yết giá và công khai thông tin.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm triển khai nghiêm túc các chỉ đạo trên và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng tháng, hằng quý về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá theo quy định.