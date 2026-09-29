Rút ngắn thời gian cấp phép dự án, tăng tính cạnh tranh thu hút vốn FĐI

Đào tạo nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao

8 tháng năm 2026, cả nước thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng TP.HCM, 9 tháng qua thu hút hơn 5,57 tỷ USD đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, điều này cho thấy dòng vốn đang chảy mạnh vào đây.

Bà Trang Lê - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc cấp cao khối Nghiên cứu và Tư vấn JLL Việt Nam (Ảnh: Lê Toàn)

Bà Trang Lê - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc cấp cao khối Nghiên cứu và Tư vấn JLL Việt Nam, cho biết khu vực miền Nam đang là nơi thu hút chuỗi cung ứng, dịch vụ logistics và các ngành mới.

Hiện nay, 2 yếu tố quan trọng trong thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, là tính hiệu quả và năng suất lao động. Vì vậy, việc đào tạo nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao để hấp thụ nguồn vốn là yêu cầu đang được đặt ra.

Theo bà Trang Lê, nhà đầu tư có quyết định đầu tư hay không dựa rất nhiều vào tiến độ triển khai dự án.

Hiện nay, thời gian giải quyết các thủ tục này không đồng đều ở các nơi, có dự án thủ tục kéo dài, vì vậy cơ quan chức năng cần chuẩn hóa quy trình này.

Bên cạnh đó, quỹ đất lớn và khu công nghiệp thế hệ mới đang được nhà đầu tư rất quan tâm: “Có rất nhiều dự án với quy mô lớn cần khu đất lớn. Tuy nhiên để tìm được một vị trí mà có hướng tiếp cận tới thị trường nội địa, cũng như là những cái nút giao thông kết nối chính vẫn còn rất giới hạn, đặc biệt ở khu vực miền nam”.

Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ (Ảnh: Lê Toàn)

Đồng quan điểm với bà Trang Lê, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ cho biết, mong muốn của doanh nghiệp là làm thế nào để biết chính xác thời gian làm xong thủ tục hành chính để có thể thực hiện đơn hàng. Vì một số doanh nghiệp khi chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam cho biết, 7-8 tháng chưa làm xong thủ tục để xây nhà máy.

Trong khi đó, ở Trung Quốc thì các thủ tục này chỉ làm trong vài ngày là xong. Việc kéo dài thời gian thủ tục hành chính sẽ giảm sức hút với doanh nghiệp.

“Một nhà đầu tư đã vào khu công nghiệp đầy đủ hết cơ sở hạ tầng rồi họ làm xong 1/500, để phê duyệt 1/500 tối thiểu 45 ngày xong. Nhưng thực tế làm gì có được 45 ngày xong mà phải thêm nhiều ngày. Chờ xong một giấy phép môi trường phải 45 ngày nữa cộng vô là 90 ngày là hết 3 tháng”.

Đại biểu tham dự diễn đàn (Ảnh: Hoàng Anh)

Phân cấp phân quyền để giải quyết nhanh thủ tục

Về thủ tục hành chính, bà Trương Thị Minh Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính cho biết, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có nội dung tạo môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển bền vững cho doanh nghiệp: “Ngoài việc cắt giảm thủ tục hành chính thì chúng ta cần phân cấp phân quyền triệt để hơn cho các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và thời gian sắp tới chính phủ cũng sẽ làm tốt hơn những việc này. Bằng cách là kể cả những cái mô hình mới chính phủ cũng sẽ phân cấp cho chính quyền ở địa phương đặc biệt là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh là thẩm quyền rất lớn trong việc quyết định tất cả những mô hình khu trong thẩm quyền của địa phương”.