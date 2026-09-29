English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Rút ngắn thời gian cấp phép dự án, tăng tính cạnh tranh thu hút vốn FĐI

Thứ Ba, 22:48, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Diễn đàn Bất động sản công nghiệp 2026 ngày 29/9, nhiều đại biểu cho rằng tiến độ thủ tục hành chính và chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định để thu hút dòng vốn FDI. Các doanh nghiệp kiến nghị cần phân cấp mạnh mẽ nhằm rút ngắn thời gian cấp phép, tăng tính cạnh tranh.

Đào tạo nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao

8 tháng năm 2026, cả nước thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng TP.HCM, 9 tháng qua thu hút hơn 5,57 tỷ USD đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, điều này cho thấy dòng vốn đang chảy mạnh vào đây.

rut ngan thoi gian cap phep du an, tang tinh canh tranh thu hut von fDi hinh anh 1
Bà Trang Lê - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc cấp cao khối Nghiên cứu và Tư vấn JLL Việt Nam  (Ảnh: Lê Toàn)

Bà Trang Lê - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc cấp cao khối Nghiên cứu và Tư vấn JLL Việt Nam, cho biết khu vực miền Nam đang là nơi thu hút chuỗi cung ứng, dịch vụ logistics và các ngành mới.

Hiện nay, 2 yếu tố quan trọng trong thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, là tính hiệu quả và năng suất lao động. Vì vậy, việc đào tạo nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao để hấp thụ nguồn vốn là yêu cầu đang được đặt ra.

Theo bà Trang Lê, nhà đầu tư có quyết định đầu tư hay không dựa rất nhiều vào tiến độ triển khai dự án.

Hiện nay, thời gian giải quyết các thủ tục này không đồng đều ở các nơi, có dự án thủ tục kéo dài, vì vậy cơ quan chức năng cần chuẩn hóa quy trình này.

Bên cạnh đó, quỹ đất lớn và khu công nghiệp thế hệ mới đang được nhà đầu tư rất quan tâm: “Có rất nhiều dự án với quy mô lớn cần khu đất lớn. Tuy nhiên để tìm được một vị trí mà có hướng tiếp cận tới thị trường nội địa, cũng như là những cái nút giao thông kết nối chính vẫn còn rất giới hạn, đặc biệt ở khu vực miền nam”.

rut ngan thoi gian cap phep du an, tang tinh canh tranh thu hut von fDi hinh anh 2
Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ  (Ảnh: Lê Toàn)

Đồng quan điểm với bà Trang Lê, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ cho biết, mong muốn của doanh nghiệp là làm thế nào để biết chính xác thời gian làm xong thủ tục hành chính để có thể thực hiện đơn hàng. Vì một số doanh nghiệp khi chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam cho biết, 7-8 tháng chưa làm xong thủ tục để xây nhà máy.

Trong khi đó, ở Trung Quốc thì các thủ tục này chỉ làm trong vài ngày là xong. Việc kéo dài thời gian thủ tục hành chính sẽ giảm sức hút với doanh nghiệp.

“Một nhà đầu tư đã vào khu công nghiệp đầy đủ hết cơ sở hạ tầng rồi họ làm xong 1/500, để phê duyệt 1/500 tối thiểu 45 ngày xong. Nhưng thực tế làm gì có được 45 ngày xong mà phải thêm nhiều ngày. Chờ xong một giấy phép môi trường phải 45 ngày nữa cộng vô là 90 ngày là hết 3 tháng”.

rut ngan thoi gian cap phep du an, tang tinh canh tranh thu hut von fDi hinh anh 3
Đại biểu tham dự diễn đàn (Ảnh: Hoàng Anh)

Phân cấp phân quyền để giải quyết nhanh thủ tục

Về thủ tục hành chính, bà Trương Thị Minh Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính cho biết, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có nội dung tạo môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển bền vững cho doanh nghiệp: “Ngoài việc cắt giảm thủ tục hành chính thì chúng ta cần phân cấp phân quyền triệt để hơn cho các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và thời gian sắp tới chính phủ cũng sẽ làm tốt hơn những việc này. Bằng cách là kể cả những cái mô hình mới chính phủ cũng sẽ phân cấp cho chính quyền ở địa phương đặc biệt là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh là thẩm quyền rất lớn trong việc quyết định tất cả những mô hình khu trong thẩm quyền của địa phương”.

Lệ Hằng- CTV Phương Thảo/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khơi dòng tài chính bất động sản khu công nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển
Khơi dòng tài chính bất động sản khu công nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển

VOV.VN - Hôm nay (29/9), tại thành phố Hải Phòng, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Khơi dòng tài chính bất động sản khu công nghiệp: Đón sóng đầu tư trong kỷ nguyên tăng trưởng mới”.

Khơi dòng tài chính bất động sản khu công nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển

Khơi dòng tài chính bất động sản khu công nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển

VOV.VN - Hôm nay (29/9), tại thành phố Hải Phòng, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Khơi dòng tài chính bất động sản khu công nghiệp: Đón sóng đầu tư trong kỷ nguyên tăng trưởng mới”.

Bất động sản công nghiệp, "điểm sáng" tăng trưởng nhưng thách thức dần lộ diện
Bất động sản công nghiệp, "điểm sáng" tăng trưởng nhưng thách thức dần lộ diện

VOV.VN - Khi các khu công nghiệp mới không ngừng hình thành, thu hút dòng vốn FDI mạnh. Động lực tăng trưởng bất động sản công nghiệp là hiện hữu song những thách thức lớn cũng bắt đầu lộ diện. Trước hết là áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khu vực.

Bất động sản công nghiệp, "điểm sáng" tăng trưởng nhưng thách thức dần lộ diện

Bất động sản công nghiệp, "điểm sáng" tăng trưởng nhưng thách thức dần lộ diện

VOV.VN - Khi các khu công nghiệp mới không ngừng hình thành, thu hút dòng vốn FDI mạnh. Động lực tăng trưởng bất động sản công nghiệp là hiện hữu song những thách thức lớn cũng bắt đầu lộ diện. Trước hết là áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khu vực.

Bất động sản công nghiệp 2026: Hạ tầng "mở khóa" cho chu kỳ tăng trưởng mới
Bất động sản công nghiệp 2026: Hạ tầng "mở khóa" cho chu kỳ tăng trưởng mới

VOV.VN - Bước sang năm 2026, bất động sản công nghiệp Việt Nam đứng trước một bước chuyển mang tính cấu trúc khi hạ tầng không còn là yếu tố hỗ trợ mà trở thành lực đẩy tái định hình năng lực cạnh tranh. Sự bùng nổ nguồn cung cùng các dự án kết nối chiến lược đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới.

Bất động sản công nghiệp 2026: Hạ tầng "mở khóa" cho chu kỳ tăng trưởng mới

Bất động sản công nghiệp 2026: Hạ tầng "mở khóa" cho chu kỳ tăng trưởng mới

VOV.VN - Bước sang năm 2026, bất động sản công nghiệp Việt Nam đứng trước một bước chuyển mang tính cấu trúc khi hạ tầng không còn là yếu tố hỗ trợ mà trở thành lực đẩy tái định hình năng lực cạnh tranh. Sự bùng nổ nguồn cung cùng các dự án kết nối chiến lược đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp