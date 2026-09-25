TP.HCM tái cấu trúc khu công nghiệp theo hướng tập trung đồng bộ và liên kết vùng

Nhu cầu bất động sản công nghiệp thay đổi

TP.HCM hiện có 58 khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động với tổng diện tích hơn 22.410 ha, tỷ lệ lấp đầy hơn 80%. Theo quy hoạch, TP.HCM sẽ có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp.

Toàn cảnh Tọa đàm

Tại tọa đàm, ông Trương Gia Bảo - Phó Chủ tịch Liên chi Hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam cho biết, nhu cầu bất động sản công nghiệp của doanh nghiệp đang thay đổi. Bên cạnh ngành sản xuất truyền thống, doanh nghiệp đang hướng tới công nghệ cao, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến chất lượng hạ tầng, khả năng kết nối, nguồn năng lượng, môi trường và các tiêu chuẩn ESG.

“Chúng ta nên chuẩn bị phương án để phối hợp với những khu công nghiệp mà tỷ lệ lấp đầy còn thấp ví dụ như là dưới 30% hoặc là những khu công nghệ. Chúng ta quy hoạch mới để chuẩn bị đón đầu những công ty chuyên về sản xuất xanh hoặc là công nghệ cao thì đó là những quỹ đất mới. Chúng ta đang phối hợp với những nhà đầu tư cũng như là phối hợp với chuyên gia nước ngoài để có thể xây dựng được hạ tầng để đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư trong tương lai” - ông Trương Gia Bảo nói.

Ông Trương Gia Bảo - Phó Chủ tịch Liên chi Hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam

TP.HCM đang tái cấu trúc không gian công nghiệp theo hướng tập trung đồng bộ và liên kết vùng. Quy hoạch các khu này gắn với phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật như giao thông, điện, nước, viễn thông, xử lý nước thải và hạ tầng xã hội phục vụ người lao động, chuyên gia. Đồng thời, các khu công nghiệp được bố trí phù hợp gắn với các tuyến giao thông liên vùng, với các trục đường Vành đai, với cảng biển và khu thương mại tư do.

Ông Lê Văn Thinh - Phó Trưởng Ban quản lý Các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM (Hepza) cho biết, để chuẩn bị đón các nhà đầu tư công nghệ cao, Hepza đang tập trung chuẩn bị và hình thành quỹ đất sạch, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh với khoảng 6.500- 6.800 ha. Đồng thời, Ban sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Lê Văn Thinh - Phó Trưởng Ban quản lý Các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM (Hepza)

Xây dựng một hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh

Hiện nay, điều doanh nghiệp quan tâm khi xây dựng nhà xưởng ở khu công nghiệp không chỉ là quỹ đất, mà còn cần khu có hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh, từ hạ tầng, logistics, năng lượng, công nghệ đến môi trường và các dịch vụ hỗ trợ. Trong đó, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao cần nguồn điện ổn định và năng lượng xanh để đáp ứng các yêu cầu yêu cầu về tiêu chí ESG.

Ông Bùi Quốc Hoan- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết, đơn vị đảm bảo nguồn cung điện cho các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, đang phát triển nguồn năng lượng tái tạo từ điện mặt trời mái nhà.

“Trong bối cảnh sản xuất năng lượng điện mặt trời tự sản, tự tiêu theo nghị định mới thì được 526 MW, riêng các khu công nghiệp thì 264 MW, chiếm hơn phân nửa. Số lượng đơn vị lắp đặt năng lượng mặt trời áp mái thì ít nhưng công suất lớn. Vì vậy, chúng ta phát huy hết tiềm năng các mái nhà xưởng trong các khu công nghiệp, tiến độ lắp đặt nhanh, góp phần đảm bảo điện cho sản xuất” - ông Bùi Quốc Hoan nói.

Ước tính 9 tháng của năm 2026, các khu công nghiệp, khu chế xuất TP.HCM thu hút đầu tư trong và ngoài nước được 5,57 tỷ USD, đạt hơn 131% kế hoạch năm, tăng 29% so với cùng kỳ. Hiện TP.HCM đang tái cấu trúc hạ tầng, chuẩn bị nguồn năng lượng xanh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để đón dòng vốn FDI công nghệ cao.