Sai thông tin trên sổ đỏ có phải đính chính ngay không?

Phát hiện sai thông tin trên sổ đỏ phải làm gì?

Sai thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) là tình huống không hiếm gặp. Trong quá trình sử dụng đất hoặc thực hiện các giao dịch như mua bán, tặng cho, thế chấp…, nhiều người dân mới phát hiện thông tin trên sổ đỏ không chính xác, như sai họ tên, năm sinh, diện tích, số thửa hoặc thông tin về tài sản gắn liền với đất.

Theo khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai 2024, khi phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận đã cấp, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện việc đính chính.

Pháp luật đất đai quy định cụ thể các trường hợp đính chính hoặc cấp lại sổ đỏ

Luật sư Nguyễn Văn Nam, Công ty Luật Hồng Bách và cộng sự cho biết, việc đính chính được hiểu là sửa lại những nội dung ghi sai trên giấy chứng nhận đã cấp.

“Trong trường hợp thông tin về người sử dụng đất hoặc thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất có sai sót so với hồ sơ đăng ký đất đai hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý, cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện thủ tục đính chính” - luật sư Nguyễn Văn Nam phân tích.

Theo quy định, người dân có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, bộ phận một cửa của UBND cấp tỉnh hoặc cấp xã, hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hồ sơ đính chính sổ đỏ gồm những giấy tờ gì?

Theo khoản 2 Điều 45 Nghị định 101/2024/NĐ-CP, hồ sơ cơ bản để thực hiện thủ tục đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 11/ĐK);

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;

- Giấy tờ chứng minh sai sót thông tin so với hồ sơ tại thời điểm đề nghị đính chính;

- Trường hợp thực hiện thông qua người đại diện thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Thời hạn giải quyết thủ tục đính chính Giấy chứng nhận không quá 8 ngày làm việc theo quy định tại Nghị định 151/2025/NĐ-CP.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ giải quyết, do người dân phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền nên không thể thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất.

Không phải mọi sai sót đều được đính chính

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào tính chất sai sót để quyết định xử lý bằng cách đính chính hay thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Cụ thể, việc đính chính được áp dụng khi:

- Sai thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với hồ sơ tại thời điểm cấp;

- Sai thông tin về thửa đất hoặc tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ đăng ký đất đai đã được xác nhận.

Trong khi đó, theo điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp giấy chứng nhận được cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, sai diện tích, sai mục đích sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện được cấp.

Một tình huống khá phổ biến là sau khi đo đạc lại thực tế, diện tích thửa đất có sự chênh lệch so với diện tích ghi trên sổ đỏ. Nhiều người cho rằng chỉ cần làm thủ tục đính chính là đủ.

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Văn Nam cho biết: “Nếu việc sai lệch diện tích xuất phát từ việc cấp giấy chứng nhận không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp, thay vì chỉ đính chính thông tin.”

Do đó, khi phát hiện sai sót trên sổ đỏ, người sử dụng đất nên sớm thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xử lý, tránh ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền liên quan đến đất đai.

Các trường hợp đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai 2024, cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính khi:

