Sau hạn mặn cây dừa giảm năng suất, nhà vườn Bến Tre thất thu

Hiện nay, người trồng dừa ở Bến Tre không vui vì năng suất và chất lượng dừa giảm đáng kể. Hầu hết các vườn dừa đều cho trái nhỏ, kém chất lượng nên bán giá thấp. Đối với dừa tươi, do ít nước nên giá chỉ ở mức dưới 20.000 đồng/chục, giảm khoảng 100.000 đồng/chục so với trái dừa đạt chất lượng. Riêng dừa khô chất lượng thấp giá chỉ khoảng 30.000 đồng/chục, giảm 50.000 đồng/chục so với trái dừa bình thường.

Hầu hết vườn dừa ở tỉnh Bến Tre sau hạn mặn giảm năng suất, chất lượng.

Tỉnh Bến Tre hiện có 73.000 ha dừa, cho sản lượng hơn 63 triệu trái/năm. Dừa giảm năng suất, chất lượng là do ảnh hưởng của hạn mặn kéo dài, trong đó có nhiều diện tích cây dừa bị bệnh, rụng trái...

Ông Nguyễn Văn Nâu, nhà vườn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre chia sẻ: “Sau hạn mặn, trái dừa bây giờ quá nhỏ đi bán không được. Hôm trước trái dừa khoảng 1,3kg nay còn khoảng 400 gram - 600 gram, thương lái chê không mua. Bây giờ có chỗ mua 1.000 đồng/ trái. Trái dừa lớn giá 130. 000 đồng/trái nhưng 90% không có dừa lớn, dừa nhỏ giá khoảng 1.000 đồng/ trái, có hơn 10.000 đồng/chục, có chỗ không mua”./.