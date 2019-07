Sẽ đấu giá tài sản liên quan vụ án Giang Kim Đạt

Người có tài sản đấu giá là Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa; Tổ chức đấu giá là Công ty đấu giá Hợp Danh - Chi nhánh Nha Trang.

Theo đó, có 7 lô đất tại Khu đô thị biển An Viên, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang được bán đấu giá. Trong số này, có 6 lô khách sạn, biệt thự, diện tích từ 287m2 đến 1.000m2, do ông Giang Văn Hiển và bà Nguyễn Thị Ngân đứng tên sở hữu. Lô đất còn lại có diện tích gần 180m2 do Trần Văn Liêm đứng tên sở hữu.

Giá khởi điểm các lô đất này từ hơn 4,2 tỷ đồng đến hơn 21,5 tỷ đồng, tùy vào diện tích từng lô. Tính ra, giá bình quân từ 21,5 triệu đồng đến 23,7 triệu đồng/m2.

Hiện nay, Khu đô thị biển An Viên là một trong những khu đô thị có lợi thế gần biển, hạ tầng đồng bộ, nhiều khách sạn, căn hộ đang được xây dựng.

Trên các trang mạng giá các lô đất khu này được rao bán thấp nhất cũng hơn 35 triệu đồng/m2.

Khu đô thị biển An Viên, nơi có các lô đất liên quan đến vụ án Giang Kim Đạt đang đấu giá

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, cán bộ quản lý Dự án An Viên cho biết: “Các lô đất nằm ở khu vực của An Viên, không phải là đất xấu, khu giữa. 3 lô đó quy hoạch xây khách sạn. Nếu ở khu vực sát núi thì giá hiện tại cũng hơn 30 triệu đồng/m2, giá bình quân tầm trên 40 triệu đồng/m2, ngoài mặt biển cũng tùy từ 50-60 triệu đồng /m2”.

Được biết, Giang Kim Đạt, nguyên Quyền Trưởng phòng Công ty Vận tải viễn dương Vinashin – Vinashinlines bị phát hiện có nhiều sai phạm liên quan đến việc mua tàu Hoa Sen của Vinashin và bỏ trốn ra nước ngoài. Sau 5 năm lẩn trốn, Giang Kim Đạt đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Bố của Giang Kim Đạt là Giang Văn Hiển cũng dính vào vòng lao lý. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm, Nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines cùng mức án tử hình về tội Tham ô tài sản. Ông Giang Văn Hiển chịu án 12 năm về tội rửa tiền. Có khoảng 40 bất động sản liên quan đến các cá nhân trong vụ án đã bị phong tỏa, kê biên.

Đối với 7 lô đất vừa thông báo bán đấu giá, người được thi hành án là Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp tàu thủy không thỏa thuận về giá trị tài sản cũng như chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên nên Chấp hành viên đề nghị các tổ chức thẩm định giá gửi hồ sơ năng lực và biểu phí để lựa chọn. Công ty cổ phần giám định và thẩm định Phương Đông - Chi nhánh Nha Trang đã được lựa chọn để thẩm định giá. Việc đem các tài sản ra bán đấu giá lần này là nhằm thu hồi số tiền của Nhà nước đã bị tham ô.

Sau khi xử lý bán đấu giá các tài sản nhà, đất, trừ chi phí thi hành án, cơ quan chức năng sẽ chuyển toàn bộ số tiền bán đấu giá cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội để xử lý, tính trừ vào số tiền Giang Kim Đạt phải bồi thường cho Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy. Các phiên đấu giá đang được diễn ra tại thành phố Nha Trang với sự tham gia của rất đông khách hàng.

Một chuyên gia thẩm định giá cho biết: “Mức giá chênh lệch với nhau là giá đối với nhà riêng lẻ, còn giá trong khu đô thị chỉ cần cùng vị trí, cùng con đường đó. Trong khi đó, thị trường bất động sản bây giờ khu An Viên đang giao dịch rất ít. Số người bán trên mạng rất nhiều nhưng lại không có người giao dịch. Nhưng tại sao 7 lô này nằm trong khu đô thị An Viên, đưa ra giá khởi điểm, số lượng người đăng ký mua cực kỳ lớn”.