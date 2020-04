Sẽ nhanh chóng giải quyết thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu Việt – Trung

Tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba diễn ra ngày 16/4 về thúc đẩy hợp tác phát triển nông nghiệp và thương mại nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc trước tác động từ dịch Covid-19, hai bên cùng thống nhất, song song với phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn sức khỏe người dân đồng thời thúc đẩy thương mại biên giới, nhất là nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn về thông quan nông sản tại các cửa khẩu biên giới giữa 2 bên.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT (hàng ghế phải) đề nghị với Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba nhiều vấn đề nhằm khẩn cấp tháo gỡ thông quan nông sản tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Báo Nông nghiệp)



Do tác động của dịch Covid-19, kim ngạch thương mại nông, lâm, thủy sản giữa Việt Nam và Trung Quốc những tháng đầu năm nay đã giảm khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Để phòng chống dịch bệnh, hai bên đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch nên tốc độ thông quan hàng hóa rất chậm. Ngoài thương mại nông sản, hoạt động của các đoàn làm việc cấp cao giữa hai Bộ của hai nước cũng đang bị gián đoạn so với kế hoạch. Các hoạt động về mở cửa thêm các sản phẩm nông sản đã và đang đàm phán, cũng như các hội chợ lớn về nông, lâm, thủy sản ở Trung Quốc cũng bị gián đoạn.

Đánh giá về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như những khó khăn vướng mắc về thương mại nông sản giữa 2 nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến các lĩnh vực của nền kinh tế mà còn tác động nghiêm trọng đến nông nghiệp và nông dân.

Liên quan đến tháo gỡ vướng mắc về phát triển thương mại biên giới, bởi hiện nay đang có rất nhiều xe chở hàng nông sản của Việt Nam phải tạm ngừng thông quan, hoặc thông quan chậm do một số địa phương phía Trung Quốc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, điều này đã và đang ảnh hưởng đến việc thông quan hàng hóa và trao đổi nông sản hiện nay.

Trên cơ sở này, 2 bên thống nhất sẽ cố gắng tập trung những nhóm giải pháp cao nhất cùng với các ngành liên quan như: Công thương, Hải quan, chính quyền các địa phương hai bên biên giới để trong thời gian sớm nhất có thể giải quyết được ùn tắc về nông sản.

“Trước mắt, 2 bên cùng nỗ lực, một là làm tốt hơn những vấn đề như: bãi đỗ xe phải đảm bảo đủ không gian cho các xe chở hàng; các quy trình kỹ thuật về thương mại phải làm tốt hơn và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy nhanh quá trình kiểm tra hải quan nhanh nhất. Chúng tôi kiến nghị, một số cửa khẩu kéo dài thời gian thông quan, hiện nay cá biệt một số cửa khẩu chỉ hoạt động 5-6 tiếng. Cùng với đó là tập trung nguồn nhân lực, nếu thời gian thông quan được kéo dài nhưng nguồn nhân lực của 2 bên mà không đảm bảo thì sẽ vẫn chậm tiến độ”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề xuất.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị Đại sứ Hùng Ba tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy thương mại nông sản, bởi trong hoàn cảnh hiện nay chưa đàm phán được trực tiếp được thì có những hình thức trao đổi gián tiếp bằng văn bản, thông qua phương thức trực tuyến, giải quyết những vấn đề về kỹ thuật, làm sao triển khai nhanh để nhiều loại nông sản Việt Nam được chính thức xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, qua đó, góp phần thúc đẩy thương mại hai chiều cũng như thúc đẩy nông nghiệp của hai bên.

Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đề xuất, Việt Nam có thể mở rộng bãi xe hàng hóa để có đủ không gian điều phối xe đi lại; phân luồng, giảm sức ép tại các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị ở tỉnh Lạng Sơn. Hàng hóa không nên tập trung vào một cửa khẩu mà có thể sử dụng đường sắt Đồng Đăng - Bằng Tường. Kênh đường sắt có nhiều ưu thế với sức chứa hàng hóa lớn và chi phí thấp.

Đại sứ Hùng Ba cũng cho rằng, nên thực hiện kiểm soát bằng cách gắn chip điện tử vào các xe chuyển hàng, các lái xe Việt Nam có thể khai báo điện tử để nâng cao hiệu quả thông quan nhanh, đồng thời tăng thêm các lối cho các xe vào thông quan, hiện Trung Quốc đang áp dụng đường xe là “3 nhập 3 vào” còn Việt Nam là “1 nhập 1 vào”.

“Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc, làm sao để 2 bên một mặt đảm bảo thành quả quan trọng trong phòng chống dịch bệnh đồng thời duy trì hoạt động thương mại, trong đó hợp tác về nông nghiệp là vấn đề hết sức quan trọng. Để thực hiện mục tiêu chung, chúng ta nên đi cùng hướng, đồng thời cần thiết xây dựng cơ chế liên hợp phòng chống dịch bệnh ở cấp Chính phủ cùng với sự tham gia của các Bộ ngành và địa phương”, đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh./.