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Siết chặt công tác bảo đảm an toàn hàng hải tuyến Phan Thiết - Phú Quý

Thứ Năm, 15:15, 23/07/2026
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VOV.VN - Trước yêu cầu bảo đảm an toàn hàng hải, tỉnh Lâm Đồng đang siết chặt công tác kiểm tra phương tiện, theo dõi thời tiết và kiểm soát cấp phép xuất bến trên tuyến vận tải biển Phan Thiết - Phú Quý, nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và hàng hóa.


Tuyến vận tải biển Phan Thiết – Phú Quý là cầu nối huyết mạch giữa đất liền với đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), mỗi ngày vận chuyển hàng trăm hành khách và nhiều tấn hàng hóa. Rút kinh nghiệm từ những vụ tai nạn tàu thuyền chở khách ở các địa phương gần đây, tỉnh Lâm Đồng đang siết chặt công tác bảo đảm an toàn hàng hải, từ kiểm tra phương tiện, theo dõi thời tiết đến kiểm soát việc cấp phép xuất bến, nhằm bảo đảm mỗi chuyến tàu đều an toàn.

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Tàu khách cao tốc trên tuyến vận tải biển Phan Thiết - Phú Quý chuẩn bị rời cảng.

Khi mặt trời vừa nhô lên trên Cảng Phan Thiết, những chuyến tàu cao tốc lần lượt nổ máy chuẩn bị rời bến. Trên cầu cảng, hành khách nối nhau lên tàu, hàng hóa được bốc xếp khẩn trương. Phía sau nhịp điệu quen thuộc ấy là quy trình kiểm tra chặt chẽ của các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm mỗi chuyến tàu ra khơi đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn.

Anh Trần Văn Quang, Thuyền trưởng tàu khách tuyến Phan Thiết - đặc khu Phú Quý, cho biết, với những người trực tiếp điều khiển phương tiện, an toàn luôn là yêu cầu được đặt lên hàng đầu trước khi nhổ neo. Trước mỗi chuyến đi thì tất cả thuyền viên đều phải chuẩn bị đầy đủ công tác an toàn về hàng hóa, hành khách, ổn định tàu và các phương án bảo đảm an toàn khác.

Tuyến vận tải biển Phan Thiết - Phú Quý dài khoảng 56 hải lý, hiện có 8 tàu hoạt động thường xuyên, gồm 5 tàu khách và 3 tàu hàng. Nhờ được đầu tư các phương tiện hiện đại, thời gian di chuyển từ đất liền ra đảo chỉ còn khoảng 2 giờ 30 phút đến 3 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách, đồng thời bảo đảm vận chuyển hàng hóa phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu Phú Quý.

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Hành khách lên tàu tại Cảng đặc khu Phú Quý trước khi khởi hành về lại đất liền.

Để mỗi chuyến tàu được xuất bến đúng quy định, phương tiện phải trải qua nhiều bước kiểm tra nghiêm ngặt. Hồ sơ đăng kiểm, bằng cấp, chứng chỉ của thuyền viên, số lượng hành khách, tải trọng, chủng loại hàng hóa cùng các trang thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy đều được rà soát kỹ lưỡng.

Ông Nguyễn Ngọc Nhân, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết: "Cảng vụ căn cứ vào hồ sơ đăng ký, đăng kiểm của phương tiện; bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên; số lượng hành khách, tải trọng, chủng loại hàng hóa, quy cách sắp xếp hàng hóa cũng như khả năng chịu sóng gió của từng phương tiện theo quy định của cơ quan đăng kiểm để xem xét cấp phép rời cảng. Trường hợp thời tiết có gió từ cấp 8 trở lên hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn hàng hải thì Cảng vụ sẽ tạm dừng cấp phép để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thuyền viên, hành khách và phương tiện".

Không chỉ kiểm tra điều kiện kỹ thuật của phương tiện, diễn biến thời tiết trên biển cũng được các cơ quan chức năng theo dõi liên tục. Đặc biệt trong mùa mưa bão, khi có cảnh báo biển động hoặc gió mạnh, việc cấp phép xuất bến sẽ được tạm dừng để hạn chế tối đa rủi ro.

Nếu Cảng vụ Hàng hải chịu trách nhiệm thẩm định điều kiện hoạt động của phương tiện thì Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết là lực lượng trực tiếp kiểm tra yếu tố an ninh trước mỗi chuyến tàu. Toàn bộ quy trình được thực hiện trên hệ thống điện tử theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Nghị định số 58 của Chính phủ. Lực lượng Biên phòng tập trung kiểm tra danh sách hành khách, thuyền viên, hàng hóa và tải trọng phương tiện trước khi xác nhận đủ điều kiện để Cảng vụ thực hiện bước cấp phép cuối cùng.

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Hàng hóa được tập kết sau khi vận chuyển ra đặc khu Phú Quý.

"Với việc kiểm tra thường xuyên của các lực lượng chức năng giữa Bộ đội Biên phòng và Cảng vụ Hàng hải thì các tàu trên tuyến Phan Thiết - Phú Quý luôn bảo đảm đúng quy định về thủ tục, áo phao, trang thiết bị cứu sinh và giấy tờ theo quy định. Đặc biệt trong mùa mưa bão, tình hình thời tiết luôn được theo dõi sát sao. Khi có cảnh báo biển động hoặc gió mạnh, các lực lượng chức năng sẽ phối hợp tạm dừng xuất tàu để bảo đảm an toàn”, Thiếu tá Trần Quang Minh, Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết nhấn mạnh.

Với sự phối hợp chặt chẽ của Cảng vụ Hàng hải, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên quan, mỗi chuyến tàu rời Cảng Phan Thiết đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất bến. Quy trình kiểm soát nhiều lớp này góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách, hàng hóa, đồng thời giữ thông suốt tuyến vận tải biển huyết mạch nối đất liền với đặc khu Phú Quý của tỉnh Lâm Đồng.

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“Lỗ hổng” an toàn đường thủy: Lái tàu tránh va “theo cảm tính” ở vùng biển kín

VOV.VN - Chính quyền Hải Phòng đang điều tra vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên vịnh Lan Hạ, huyện Cát Hải. Cú va chạm vào sáng 14/6 giữa hai phương tiện phục vụ du lịch tại khu vực Vạn Bội đã khiến một chiếc tàu bị chìm ngay tại chỗ, hậu quả thương tâm làm một người tử vong.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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