Quảng Ninh siết chặt an toàn đường thủy mùa du lịch

Mùa hè cũng là thời điểm du lịch Quảng Ninh bước vào giai đoạn cao điểm đón khách du lịch. Để bảo đảm an toàn tối đa cho du khách trên vịnh Hạ Long, toàn bộ gần 500 tàu dịch vụ đang hoạt động đã được kiểm tra tổng thể về điều kiện an toàn hoạt động. Ngoài giấy tờ đăng ký, đăng kiểm hay chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền viên,... lực lượng liên ngành đặc biệt chú trọng kiểm tra các thiết bị cứu sinh, cứu đắm, phòng cháy chữa cháy và hệ thống thông tin liên lạc trên tàu.

Tất cả các phương tiện hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long đều được lắp đặt 3 kênh kết nối thông tin: VHF, AIS và GPS với các đơn vị chức năng trong tình huống khẩn cấp

Tính từ đầu tháng 4 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, có 2 trường hợp tàu du lịch vi phạm các điều kiện hoạt động do sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực; Tổng số tiền xử phạt là 40 triệu đồng. Việc kiểm tra, xử lý nghiêm đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy của các phương tiện. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ trên biển cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Phần lớn chủ tàu đang hoạt động trên vịnh Hạ Long đều cho rằng việc siết chặt quản lý là cần thiết, nhất là trong bối cảnh lượng khách tăng cao, thời tiết trên biển diễn biến thất thường và áp lực khai thác phương tiện ngày càng lớn.

Từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/6/2026, lực lượng CSGT thực hiện đợt kiểm tra công tác bảo đảm TTATGT, TTXH trên đường thủy nội địa, trong đó có hoạt động vận chuyển khách du lịch trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Quần đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng).

CSGT tập trung xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đường thủy, các phương tiện cải hoán, đăng ký, đăng kiểm, hoặc hoặc trang bị không đầy đủ các thiết bị cứu sinh, cứu đắm; PCCC, đón trả hành khách trái phép, không đảm bảo an toàn; các loại tội phạm hoạt động trên đường thủy…

Là trung tâm du lịch biển lớn của miền Bắc, Quảng Ninh hiện có 128 cảng, bến thủy nội địa cùng hơn 11.000 phương tiện vận tải đường thủy. Riêng vịnh Hạ Long có khoảng 500 tàu du lịch hoạt động cả ngày lẫn đêm. Vào cao điểm hè, khi hàng chục nghìn lượt khách tới tham quan vịnh Hạ Long mỗi ngày, mật độ phương tiện dày đặc kéo theo áp lực rất lớn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Trước thực tế đó, Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến du lịch trọng điểm gồm vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/6/2026.

Du khách quốc tế bày tỏ sự yên tâm khi chứng kiến lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên vịnh.

Trung tá Phạm Xuân Tuyến, Phó Thủy đội trưởng, Thủy đội 1, Thủy Đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm các lỗi vi phạm từng được phát hiện qua kiểm tra liên ngành trước đó: "Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những hành vi vi phạm mà đoàn liên ngành của UBND tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra và chỉ ra cho chủ phương tiện trong đợt kiểm tra tháng 4/2026. Ví dụ trang thiết bị, phao áo chưa đầy đủ hoặc là không đảm bảo chất lượng; thuyền viên vắng mặt trong ca làm việc khi phương tiện đang hành trình; Cũng có những phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt động. Nếu những hành vi vi phạm này mà chưa được khắc phục thì tôi sẽ cương quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cũng như ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của thuyền viên, chủ phương tiện cũng như khách du lịch".

Giữa sự nhộn nhịp của du lịch hè, sự xuất hiện thường xuyên của các lực lượng tuần tra trên vịnh không chỉ siết chặt an toàn đường thuỷ, mà con mang lại cảm giác yên tâm cho nhiều du khách quốc tế trong hành trình khám phá vịnh Hạ Long.

Ông John Wehmann, du khách Mỹ bày tỏ: "Tôi cũng đi nhiều vùng vịnh ở khu vực Đông Nam Á, nhưng chưa bao giờ thấy có lực lượng CSGT đi tuần tra như thế này. Các bạn xuất hiện rất ấn tượng và giúp chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn trong hành trình tham quan vịnh Hạ Long".

Chuẩn bị bước vào mùa du lịch cao điểm, các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tổng thể các phương tiện chở khách trên Vịnh Hạ Long nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

"Tôi tới đây và thấy phong cảnh rất đẹp. Mọi người đón tiếp nồng hậu, rất gần gũi, không khoa trương nhưng đủ làm cho du khách thấy ấm áp và tin tưởng vào lựa chọn khi đến với vịnh Hạ Long", bà Karen, du khách đến từ Australia phấn khởi chia sẻ.

Mùa du lịch đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các chủ phương tiện hoạt động trên vịnh Hạ Long hiện cũng đã chủ động trang bị đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc VHF, AIS và GPS nhằm duy trì kết nối thường xuyên với lực lượng quản lý và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Và hơn hết, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy từ phía doanh nghiệp vận tải, thuyền viên và cả du khách chính là yếu tố quan trọng để mỗi chuyến tham quan trên vịnh Hạ Long luôn an toàn, trọn vẹn và trở thành một ký ức đẹp đối với du khách trong nước và quốc tế.