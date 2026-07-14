Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định eo biển Hormuz sẽ vẫn mở cho hoạt động hàng hải quốc tế, nhưng Mỹ sẽ tái áp dụng cái mà ông gọi là “Lệnh phong tỏa Iran”, chỉ ngăn các tàu của Iran hoặc các khách hàng giao thương với Iran ra vào khu vực.

Mỹ khôi phục lệnh phong toả hàng hải, thu phí 20% với hàng hoá đi qua Hormuz. Ảnh Getty.

Theo Tổng thống Trump, tất cả các quốc gia khác vẫn được quyền sử dụng eo biển Hormuz một cách công bằng và thông suốt. Tuy nhiên, Mỹ sẽ trở thành “Người bảo vệ eo biển Hormuz” và sẽ được hoàn trả chi phí thông qua khoản thu tương đương 20% giá trị mọi lô hàng vận chuyển qua tuyến đường biển này. Ông cho biết quá trình triển khai cơ chế mới sẽ được bắt đầu ngay lập tức.

Còn trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, ông Trump tiếp tục khẳng định Mỹ đang “tiếp quản” eo biển Hormuz và có thể trực tiếp điều hành tuyến đường thủy quan trọng này.

Ông cho rằng Mỹ đang đảm nhận trách nhiệm bảo vệ tự do hàng hải tại khu vực nên cần được bồi hoàn chi phí. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không giải thích cụ thể cơ chế pháp lý cũng như phương thức thu khoản phí 20% đối với các tàu thương mại quốc tế.

Ông Trump cũng xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran vào đêm 12/7, sau khi cáo buộc Tehran phá vỡ bản ghi nhớ đạt được giữa hai bên hồi tháng trước.

Theo ông Trump, mỗi khi Iran triển khai máy bay không người lái, Mỹ đều đáp trả mạnh mẽ. Ông cũng tiết lộ các đại diện Iran đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 11 tiếng vào Chủ nhật và ban đầu đồng ý với toàn bộ các nội dung thỏa thuận sau đó đề xuất thay đổi. Tổng thống Mỹ không nêu rõ những thay đổi này là gì. Trong khi đó, các nguồn tin cho biết các đại diện Iran đã tiến hành đàm phán tại Oman vào cuối tuần nhưng không có sự tham gia trực tiếp của các nhà ngoại giao Mỹ. Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin này.

Những tuyên bố mới của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và tác động ngay lập tức tới thị trường năng lượng. Trong phiên giao dịch sáng 13/7, giá dầu WTI của Mỹ tăng khoảng 2% lên 72,83 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng lên 77,52 USD/thùng. Giá xăng trung bình tại Mỹ cũng tăng lên 3,81 USD/gallon, cao hơn 9 cent so với một tuần trước.

Giá dầu tăng mạnh sau khi Mỹ tái lập phong tỏa hải quân với Iran

Tổng thống Trăm cho biết Mỹ sẽ tái lập phong tỏa hải quân đối với Iran và thu 20% giá trị đối với mọi hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh các cuộc giao tranh quân sự giữa Washington và Tehran tái diễn.

Ngay sau tuyên bố này, giá dầu Brent tăng hơn 5%, lên trên 80 đô la/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng tăng hơn 5%, lên trên 75 đô la/thùng.

Theo giới phân tích, việc Mỹ tái áp đặt các biện pháp hạn chế đối với hoạt động hàng hải của Iran, cùng với các cuộc tấn công trả đũa và lưu lượng tàu qua eo biển Hoóc-mút giảm mạnh, đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu trong ngắn hạn.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Iran tuyên bố sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz và sẽ đáp trả mọi hoạt động đi qua khu vực này nếu không được nước này cho phép. Cơ quan hàng hải của Liên hợp quốc cũng phản đối đề xuất thu phí đối với tàu thuyền qua eo biển Hoóc-mút vì không có cơ sở pháp lý để áp dụng biện pháp này.

Trước khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2, eo biển Hormuz đảm nhận khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng được vận chuyển hằng ngày trên toàn cầu. Các chuyên gia nhận định nếu căng thẳng tiếp diễn, nhiều quốc gia sẽ đẩy nhanh việc mở rộng hệ thống đường ống tại Trung Đông để giảm phụ thuộc vào tuyến vận tải năng lượng chiến lược này.