Sơn La thúc đẩy tăng trưởng từ khối văn hoá – xã hội

Theo thống kê, 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La (GRDP) theo giá so sánh năm 2020 ước đạt hơn 53.700 tỷ đồng, tăng 5,59% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khối văn hóa – xã hội, tổng giá trị tăng thêm đạt khoảng 6.500 tỷ đồng, chiếm 12,7% trong tổng GRDP của tỉnh, tăng 7,39% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 1,8% so với mức tăng trưởng của nền kinh tế.

Sơn La bàn giải pháp đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu khối văn hoá - xã hội trong GRDP của tỉnh.

Một số ngành có giá trị tăng thêm chiếm tỷ trọng lớn so với tổng chung các chỉ tiêu của khối như: Giáo dục và đào tạo giá trị tăng thêm đạt gần 3.960 tỷ đồng, chiếm 60,9%, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động y tế giá trị tăng thêm đạt gần 1.890 tỷ đồng, chiếm hơn 29%, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu của các đơn vị sự nghiệp y tế 9 tháng năm 2026 tăng cao so với cùng kỳ năm trước...

Về việc thực hiện các chỉ tiêu đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh, ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La cho biết: Ngành y tế được giao 3 chỉ tiêu tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, gồm: tỷ lệ bác sĩ/1 vạn dân, tỷ lệ giường bệnh, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, chúng tôi cơ bản đã đạt được. Còn các nội dung quan trọng khác như chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên; triển khai khám sức khoẻ toàn dân cũng nằm trong top đầu cả nước...

Lãnh đạo Sở Y tế Sơn La báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu của ngành.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm, nhiều hoạt động của khối văn hóa – xã hội còn đóng góp gián tiếp vào chỉ tiêu tăng trưởng của các ngành như: dịch vụ ăn uống, bán lẻ, in, sao chép bản ghi các loại và một số ngành khác.

Chủ trì cuộc làm việc về các giải pháp đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu của khối văn hoá - xã hội trong GRDP của tỉnh Sơn La diễn ra mới đây, (chiều 7/10) ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Tất cả các cơ quan đơn vị trong khối cần tập trung chỉ đạo, tạo thay đổi về mặt bản chất, thúc đẩy tăng trưởng từ các chỉ tiêu nhỏ nhất; quan tâm kiểm soát số liệu thống kê để phản ánh đúng tình hình.

"Cụ thể với từng ngành, như ngành văn hoá, thể thao và du lịch phải tính toán một cách kỹ hơn về lượng khách du lịch và doanh thu dịch vụ du lịch, quan tâm giải ngân vốn sự nghiệp văn hoá; Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh thực hiện dự toán ngân sách được giao...", ông Chiến nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Không chỉ với lĩnh vực văn hoá – xã hội, tỉnh Sơn La đã xây dựng các phương án kịch bản tăng trưởng; xác định mức tăng trưởng cần đạt trong quý III, quý IV và cả năm đối với từng ngành, lĩnh vực; các sở, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, cụ thể hoá thành nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ thực hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn, phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay.