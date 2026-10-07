Tại hội nghị, Kiểm toán Nhà nước khu vực I công bố Quyết định số 1651/QĐ-KTNN ngày 5/10/2026 về kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tại tỉnh Sơn La và dự án “Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh Sơn La”.

Công bố Quyết định kiểm toán và triển khai hoạt động kiểm toán tại Sơn La.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, hoạt động kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của thông tin, số liệu về vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện; đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật và tính kinh tế, hiệu lực trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Qua kiểm toán, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sai phạm, lãng phí, tiêu cực nếu có; xác định trách nhiệm và kiến nghị xử lý theo quy định.

Đối với dự án “Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh Sơn La”, nội dung kiểm toán tập trung xác nhận tính trung thực, hợp lý của thông tin, số liệu về ngân sách Nhà nước phải hoàn trả cho nhà đầu tư; đồng thời đánh giá việc tuân thủ các quy định liên quan, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị xử lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo thẩm quyền.

Nội dung kiểm toán tập trung vào vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện các dự án; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách, pháp luật có liên quan.

Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I đề nghị UBND tỉnh Sơn La, các sở, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan chủ động, tích cực phối hợp với Đoàn kiểm toán; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bố trí cán bộ có trách nhiệm làm việc với Đoàn. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc yêu cầu kiểm toán, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, giải trình những nội dung liên quan, góp phần bảo đảm hoạt động kiểm toán đúng mục tiêu, nội dung, thời gian và quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định, tỉnh xác định việc kiểm toán là cơ sở quan trọng để đánh giá toàn diện công tác quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Sơn La đã đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, thông tin theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán...