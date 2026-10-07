English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công bố Quyết định kiểm toán và triển khai hoạt động kiểm toán tại Sơn La

Thứ Tư, 18:47, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/10, Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước khu vực I tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán và triển khai hoạt động kiểm toán tại tỉnh Sơn La. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Kiểm toán Nhà nước khu vực I công bố Quyết định số 1651/QĐ-KTNN ngày 5/10/2026 về kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tại tỉnh Sơn La và dự án “Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh Sơn La”.

cong bo quyet dinh kiem toan va trien khai hoat dong kiem toan tai son la hinh anh 1
Công bố Quyết định kiểm toán và triển khai hoạt động kiểm toán tại Sơn La.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, hoạt động kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của thông tin, số liệu về vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện; đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật và tính kinh tế, hiệu lực trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Qua kiểm toán, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sai phạm, lãng phí, tiêu cực nếu có; xác định trách nhiệm và kiến nghị xử lý theo quy định.

Đối với dự án “Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh Sơn La”, nội dung kiểm toán tập trung xác nhận tính trung thực, hợp lý của thông tin, số liệu về ngân sách Nhà  nước phải hoàn trả cho nhà đầu tư; đồng thời đánh giá việc tuân thủ các quy định liên quan, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị xử lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo thẩm quyền.

Nội dung kiểm toán tập trung vào vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện các dự án; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách, pháp luật có liên quan.

cong bo quyet dinh kiem toan va trien khai hoat dong kiem toan tai son la hinh anh 2
Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I đề nghị UBND tỉnh Sơn La, các sở, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan chủ động, tích cực phối hợp với Đoàn kiểm toán; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bố trí cán bộ có trách nhiệm làm việc với Đoàn. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc yêu cầu kiểm toán, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, giải trình những nội dung liên quan, góp phần bảo đảm hoạt động kiểm toán đúng mục tiêu, nội dung, thời gian và quy định của pháp luật.

cong bo quyet dinh kiem toan va trien khai hoat dong kiem toan tai son la hinh anh 3
Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định, tỉnh xác định việc kiểm toán là cơ sở quan trọng để đánh giá toàn diện công tác quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Sơn La đã đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, thông tin theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán...

anh-bia-bai-1.jpg

Nghị quyết 57 đưa công nghệ về vùng cao Sơn La: Khi người đứng đầu nêu gương

VOV.VN - Một ca khúc viết cho quê hương. Những cuộc họp không giấy. Cán bộ xã sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc. Và người dân vùng cao bắt đầu học cách đưa sản phẩm của mình lên không gian số. Những điều tưởng như rất mới ấy đang dần trở thành một phần công việc và đời sống ở xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nghị quyết 57 đưa công nghệ về vùng cao Sơn La: Gỡ điểm nghẽn để công nghệ vươn xa
Nghị quyết 57 đưa công nghệ về vùng cao Sơn La: Gỡ điểm nghẽn để công nghệ vươn xa

VOV.VN - Gỡ khó cho cán bộ xã mang “2 vai” trách nhiệm, đảm bảo nguồn nhân lực và hạ tầng phục vụ chuyển đổi số... những bài toán đang được Sơn La tập trung tháo gỡ, cũng là những vấn đề được đặt ra trong quá trình triển khai Nghị quyết 57 trên cả nước.

Nghị quyết 57 đưa công nghệ về vùng cao Sơn La: Gỡ điểm nghẽn để công nghệ vươn xa

Nghị quyết 57 đưa công nghệ về vùng cao Sơn La: Gỡ điểm nghẽn để công nghệ vươn xa

VOV.VN - Gỡ khó cho cán bộ xã mang “2 vai” trách nhiệm, đảm bảo nguồn nhân lực và hạ tầng phục vụ chuyển đổi số... những bài toán đang được Sơn La tập trung tháo gỡ, cũng là những vấn đề được đặt ra trong quá trình triển khai Nghị quyết 57 trên cả nước.

500 drone trình diễn nghệ thuật tại Lễ hội Cà phê Sơn La
500 drone trình diễn nghệ thuật tại Lễ hội Cà phê Sơn La

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026, tối 10/10, tại Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, 500 thiết bị bay không người lái sẽ tham gia trình diễn nghệ thuật ánh sáng Drone Light Show.

500 drone trình diễn nghệ thuật tại Lễ hội Cà phê Sơn La

500 drone trình diễn nghệ thuật tại Lễ hội Cà phê Sơn La

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026, tối 10/10, tại Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, 500 thiết bị bay không người lái sẽ tham gia trình diễn nghệ thuật ánh sáng Drone Light Show.

Nghị quyết 57 đưa công nghệ về vùng cao Sơn La: Nhà nông thời 5.0
Nghị quyết 57 đưa công nghệ về vùng cao Sơn La: Nhà nông thời 5.0

VOV.VN - Một “nhà máy sản xuất phân bón” dưới gốc cây. Một hệ thống tưới tự động thay vì trông chờ vào thời tiết. Những sản phẩm được dán tem đến phiên livestream giữa vườn cây… Ở Sơn La, tinh thần Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang hiện hữu một cách rất gần gũi.

Nghị quyết 57 đưa công nghệ về vùng cao Sơn La: Nhà nông thời 5.0

Nghị quyết 57 đưa công nghệ về vùng cao Sơn La: Nhà nông thời 5.0

VOV.VN - Một “nhà máy sản xuất phân bón” dưới gốc cây. Một hệ thống tưới tự động thay vì trông chờ vào thời tiết. Những sản phẩm được dán tem đến phiên livestream giữa vườn cây… Ở Sơn La, tinh thần Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang hiện hữu một cách rất gần gũi.

Công an Sơn La kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH
Công an Sơn La kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

VOV.VN - Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn thực hiện tốt phương châm lấy phòng ngừa là chính, chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

Công an Sơn La kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Công an Sơn La kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

VOV.VN - Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn thực hiện tốt phương châm lấy phòng ngừa là chính, chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục