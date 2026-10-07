500 drone trình diễn nghệ thuật tại Lễ hội Cà phê Sơn La

Với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới”, chương trình gồm 15 cảnh tạo hình, tái hiện bằng ánh sáng hình ảnh quê hương, văn hóa, con người Sơn La và hành trình của hạt cà phê Arabica từ vùng cao Sơn La vươn ra thị trường thế giới.

Hình ảnh 3D sân khấu chính của Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026.

Nổi bật trong màn trình diễn là hình ảnh hoa ban, hoa cà phê; những đồi cà phê và hành trình phát triển của hạt Arabica. Bản sắc văn hóa vùng cao cũng được thể hiện qua hình ảnh cô gái Thái trong điệu xòe cùng những hoa văn thổ cẩm đặc trưng của Tây Bắc.

Đây là lần đầu tiên công nghệ Drone Light Art được đưa vào chương trình Lễ hội Cà phê Sơn La, kết hợp với âm nhạc và hệ thống sân khấu LED, tạo thêm một điểm nhấn công nghệ cho lễ hội.

Thông qua nghệ thuật ánh sáng, chương trình sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Sơn La, văn hóa Tây Bắc và thương hiệu cà phê Arabica.

Thông qua nghệ thuật ánh sáng, chương trình sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Sơn La, văn hóa Tây Bắc và thương hiệu cà phê Arabica, đồng thời truyền tải thông điệp về khát vọng đưa sản phẩm cà phê Sơn La vươn ra thị trường thế giới.