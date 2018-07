Sữa cô gái Hà Lan đạt top 19 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2018

Tại FrieslandCampina Việt Nam (đơn vị sở hữu nhãn hàng Sữa Cô Gái Hà Lan), để có thể sản xuất ra hộp sữa Cô Gái Hà Lan, quy trình kiểm tra “từ đồng cỏ đến ly sữa” diễn ra rất nghiêm ngặt.

Đại diện FrieslandCampina Việt Nam (đứng giữa) nhận giải thưởng Nhãn hiệu nổi tiếng Việt nam 2018.

Với công nghệ hiện đại cùng hệ thống quy chuẩn quản lý quốc tế trong khâu sản xuất, thương hiệu được sở hữu bởi tập đoàn với hơn 145 năm kinh nghiệm trong ngành sữa trên thế giới. Sữa Cô Gái Hà Lan đã được kiểm nghiệm an toàn và chứng nhận đạt chuẩn “4 không”: không dư lượng thuốc trừ sâu, không dư lượng thuốc kháng sinh, không chất bảo quản, không màu hoá học.

FrieslandCampina Việt Nam cũng là công ty đầu tiên tại Việt Nam nhận được toàn bộ 4 chứng chỉ đạt chuẩn quốc tế cho các hệ thống quản lý: ISO 9000:2008 (Chất lượng), ISO 14000:2004 (Môi trường) và ISO 22000:2005 (An toàn thực phẩm) và OHSAS 18001: 2007 (An toàn và sức khỏe nghề nghiệp) của Bureau Veritas, tập đoàn uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đánh giá các hệ thống quản lý Chất lượng, Sức khỏe và An toàn, Môi trường và Trách nhiệm xã hội./.

