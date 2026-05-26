English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tài sản nước ngoài ròng của Nhật Bản lập kỷ lục mới song Trung Quốc vẫn “qua mặt"

Thứ Ba, 11:28, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/5, Báo cáo do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố cho thấy, tài sản nước ngoài ròng (NFA) trong năm 2025 của nước này lại lập một kỷ lục mới.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, trong năm 2025, tài sản ở nước ngoài của nước này lên tới trên 1.805.634 tỷ JPY (tương đương khoảng 12.000 tỷ USD), tăng 8,5% so với năm 2024. Nguyên nhân là do các khoản đầu tư ra nước ngoài, cùng giá cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường quốc tế của doanh nghiệp Nhật Bản gia tăng đáng kể.

Trong khi đó, mặc dù nợ nước ngoài của Nhật Bản cũng tăng tới 10,5%, nhưng sau khi lấy tổng tài sản ở nước ngoài nêu trên trừ đi số nợ nước ngoài, tài sản nước ngoài ròng (NFA) của nước này lên tới trên 561.750 tỷ JPY (tương đương khoảng 3.745 tỷ USD). Đây là năm thứ 7 liên tiếp NFA của Nhật Bản năm sau cao hơn năm trước và là một kỷ lục chưa từng có.

tai san nuoc ngoai rong cua nhat ban lap ky luc moi song trung quoc van qua mat hinh anh 1
Tòa nhà của Bộ Tài chính Nhật Bản. Ảnh: PV/VOV-Tokyo

Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn bị Trung Quốc vượt qua với con số NFA khoảng trên 4.200 tỷ USD, với lý do được cho là thặng dư thương mại quốc tế của Trung Quốc liên tục gia tăng. Từ những năm 1990, Nhật Bản luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng NFA của Quỹ tiền tệ quốc tế (IFM), nhưng bị Đức “soán ngôi” vào năm 2024 và bị Trung Quốc “qua mặt” vào năm 2025. Theo đó, đứng đầu bảng hiện nay là Đức, tiếp theo là Trung Quốc, còn Nhật Bản bị đẩy xuống thứ 3.

Tài sản nước ngoài ròng (Net Foreign Assets, NFA) là phần chênh lệch sau khi lấy tài sản ở nước ngoài của một quốc gia trừ đi phần tài sản của quốc gia này được người nước ngoài sở hữu. Chỉ số kinh tế vĩ mô cốt lõi này thường được dùng để đánh giá tình trạng tài chính quốc tế, khả năng thanh khoản, mức độ giàu nghèo của một nên kinh tế và vị thế tài sản quốc tế của một quốc gia.

nhat_ban_1.jpg

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng trở lại

VOV.VN - Nền kinh tế Nhật Bản đã quay trở lại nhịp tăng trưởng khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong Quý IV/2025 đã tăng 0,1% so với Quý III trước đó. Đây cũng đánh dấu là nhịp tăng trưởng tích cực đầu tiên sau 2 quý.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: tài sản nước ngoài Nhật Bản Trung Quốc đầu tư nước ngoài
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác an ninh và kinh tế với các nước châu Âu
Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác an ninh và kinh tế với các nước châu Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu - người đang có chuyến thăm Pháp để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G7, đã có cuộc gặp bên lề với hàng loạt các quan chức của châu Âu nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh và kinh tế.

Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác an ninh và kinh tế với các nước châu Âu

Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác an ninh và kinh tế với các nước châu Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu - người đang có chuyến thăm Pháp để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G7, đã có cuộc gặp bên lề với hàng loạt các quan chức của châu Âu nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh và kinh tế.

Nhiều dấu hiệu trái chiều trong kinh tế Nhật Bản
Nhiều dấu hiệu trái chiều trong kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Từ khi bước vào năm tài chính 2026, tính từ 1/4/2026 - 31/3/2027, kinh tế Nhật Bản xuất hiện nhiều dấu hiệu tích cực đan xen với tiêu cực, khiến giới kinh tế nước này "nửa mừng, nửa lo".

Nhiều dấu hiệu trái chiều trong kinh tế Nhật Bản

Nhiều dấu hiệu trái chiều trong kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Từ khi bước vào năm tài chính 2026, tính từ 1/4/2026 - 31/3/2027, kinh tế Nhật Bản xuất hiện nhiều dấu hiệu tích cực đan xen với tiêu cực, khiến giới kinh tế nước này "nửa mừng, nửa lo".

Căng thẳng ngoại giao tác động tới hợp tác kinh tế, du lịch Nhật Bản - Trung Quốc
Căng thẳng ngoại giao tác động tới hợp tác kinh tế, du lịch Nhật Bản - Trung Quốc

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang leo thang căng thẳng sau các tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan, dẫn đến các biện pháp đáp trả từ Bắc Kinh và sự phản ứng từ Tokyo. Khủng hoảng ngoại giao cũng đang tác động đáng kể tới hoạt động hợp tác kinh tế, du lịch giữa hai bên.

Căng thẳng ngoại giao tác động tới hợp tác kinh tế, du lịch Nhật Bản - Trung Quốc

Căng thẳng ngoại giao tác động tới hợp tác kinh tế, du lịch Nhật Bản - Trung Quốc

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang leo thang căng thẳng sau các tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan, dẫn đến các biện pháp đáp trả từ Bắc Kinh và sự phản ứng từ Tokyo. Khủng hoảng ngoại giao cũng đang tác động đáng kể tới hoạt động hợp tác kinh tế, du lịch giữa hai bên.

Căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc ảnh hưởng kinh tế Nhật Bản
Căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc ảnh hưởng kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc có thể giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Nhật Bản, vì Trung Quốc khuyến cáo công dân không nên du lịch tới đất nước Mặt Trời mọc, đồng thời Trung Quốc ngừng nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản.

Căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc ảnh hưởng kinh tế Nhật Bản

Căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc ảnh hưởng kinh tế Nhật Bản

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc có thể giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Nhật Bản, vì Trung Quốc khuyến cáo công dân không nên du lịch tới đất nước Mặt Trời mọc, đồng thời Trung Quốc ngừng nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản.

Tân Thủ tướng Nhật Bản công bố chính sách kinh tế và quốc phòng
Tân Thủ tướng Nhật Bản công bố chính sách kinh tế và quốc phòng

VOV.VN - Hôm 24/10, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi lần đầu thuyết trình chính sách kể từ sau nhậm chức tại Lưỡng viện Quốc hội. Các chính sách bao quát mọi lĩnh vực đời sống xã hội Nhật Bản, với điểm nhấn là phát triển kinh tế - xã hội, ngoại giao lồng ghép với an ninh và tăng cường năng lực quốc phòng.

Tân Thủ tướng Nhật Bản công bố chính sách kinh tế và quốc phòng

Tân Thủ tướng Nhật Bản công bố chính sách kinh tế và quốc phòng

VOV.VN - Hôm 24/10, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi lần đầu thuyết trình chính sách kể từ sau nhậm chức tại Lưỡng viện Quốc hội. Các chính sách bao quát mọi lĩnh vực đời sống xã hội Nhật Bản, với điểm nhấn là phát triển kinh tế - xã hội, ngoại giao lồng ghép với an ninh và tăng cường năng lực quốc phòng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp