Tài sản nước ngoài ròng của Nhật Bản lập kỷ lục mới song Trung Quốc vẫn “qua mặt"

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, trong năm 2025, tài sản ở nước ngoài của nước này lên tới trên 1.805.634 tỷ JPY (tương đương khoảng 12.000 tỷ USD), tăng 8,5% so với năm 2024. Nguyên nhân là do các khoản đầu tư ra nước ngoài, cùng giá cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường quốc tế của doanh nghiệp Nhật Bản gia tăng đáng kể.

Trong khi đó, mặc dù nợ nước ngoài của Nhật Bản cũng tăng tới 10,5%, nhưng sau khi lấy tổng tài sản ở nước ngoài nêu trên trừ đi số nợ nước ngoài, tài sản nước ngoài ròng (NFA) của nước này lên tới trên 561.750 tỷ JPY (tương đương khoảng 3.745 tỷ USD). Đây là năm thứ 7 liên tiếp NFA của Nhật Bản năm sau cao hơn năm trước và là một kỷ lục chưa từng có.

Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn bị Trung Quốc vượt qua với con số NFA khoảng trên 4.200 tỷ USD, với lý do được cho là thặng dư thương mại quốc tế của Trung Quốc liên tục gia tăng. Từ những năm 1990, Nhật Bản luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng NFA của Quỹ tiền tệ quốc tế (IFM), nhưng bị Đức “soán ngôi” vào năm 2024 và bị Trung Quốc “qua mặt” vào năm 2025. Theo đó, đứng đầu bảng hiện nay là Đức, tiếp theo là Trung Quốc, còn Nhật Bản bị đẩy xuống thứ 3.

Tài sản nước ngoài ròng (Net Foreign Assets, NFA) là phần chênh lệch sau khi lấy tài sản ở nước ngoài của một quốc gia trừ đi phần tài sản của quốc gia này được người nước ngoài sở hữu. Chỉ số kinh tế vĩ mô cốt lõi này thường được dùng để đánh giá tình trạng tài chính quốc tế, khả năng thanh khoản, mức độ giàu nghèo của một nên kinh tế và vị thế tài sản quốc tế của một quốc gia.